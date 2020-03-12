Эксперимент по маркировке молочной продукции снова хотят продлить

Минпромторг повторно предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая. Проект постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru . Сейчас эксперимент предполагается завершить 31 марта, обязательная маркировка должна начаться с 1 июня, с 1 декабря предполагается запретить оборот молочной продукции без маркировки. В январе ведомство уже предлагало проводить эксперимент до конца весны, чтобы затем обеспечить неразрывный переход его участников к этапу обязательной маркировки. На тот момент эксперимент планировалось завершить 29 февраля.



В пояснительной записке к новому проекту постановления Минпромторг напоминает, что эксперимент идет с 15 июля 2019 года, однако методические рекомендации по его проведению были утверждены только 12 ноября прошлого года. Сейчас в эксперименте принимают участие только 100 из более чем 6 тыс. производителей молочной продукции, отмечает ведомство. Завершение эксперимента 31 марта без его дальнейшего продления до момента введения обязательной маркировки не позволит производителям, не участвовавшим в добровольном эксперименте, подготовиться к обязательной маркировке молочной продукции, акцентирует Минпромторг в пояснительной записке. Также министерство считает, что временной разрыв между окончанием эксперимента и началом обязательной маркировкой лишит участников эксперимента «ряда существенных преимуществ».



При этом в пояснительной записке напоминается, что оборудование, необходимое для нанесения маркировки и коды предоставляются участникам эксперимента безвозмездно. Кроме того, в документе уточняется, что менять сроки проведения оценки результатов эксперимента не предполагается. Согласно постановлению правительства, Минпромторг и Минсельхоз совместно с уполномоченными органами должны представить доклад в правительство до 16 марта.



Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») выступает против введения маркировки, считая ее избыточной мерой, поскольку сейчас прослеживаемость продукции обеспечивает система электронной ветсертификации «Меркурий». В феврале союз собрал отзывы участников эксперимента и других производителей молочной продукции, которые обследовали производственные площадки совместно с поставщиками оборудования и/или проводили тестирование технологий маркировки. На основании их ответов союз сделал вывод, что найти оптимальную технологию нанесения кода ни на одну упаковку не удалось. Также было выявлено, что для введения маркировки придется переоборудовать производственные линии предприятий, а отдельные линии придется полностью заменить, переместить в другое помещение или существенно изменить их конструкцию. Однако в этом случае поставщики оборудования прекратят его гарантийное обслуживание, говорится в сообщении «Союзмолока».



Введение цифровой маркировки является самой дорогостоящей регуляторной мерой за всю историю молочной отрасли, отмечает союз. По его оценке, общие затраты отрасли в первый год введения маркировки составят 61,3 млрд руб. В том числе капитальные затраты производителей на дооборудование производственных площадок и складов достигнут не менее 26,1 млрд руб., ежегодные расходы на приобретение кодов, их нанесение на упаковку и сервисное обслуживание оборудования — 35,2 млрд руб. Маркировка приведет к увеличению себестоимости производства не менее чем на 2-3%, при этом экономический эффект от ее введения будет минимальным, акцентирует «Союзмолоко».



Маркировка продовольствия — избыточная мера, которая не защитит рынок от фальсификата, поскольку не позволяет контролировать качество и состав продукта, говорит член аграрного комитета Госдумы, руководитель российского представительства в Международной молочной федерации Аркадий Пономарев. «Ключевые этапы прослеживаемости «от поля до магазинной полки» уже реализованы системой «Меркурий». Если потребуется как-то дополнить систему, то новых затрат бизнес не понесет, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Кроме того, «Меркурий» интегрирован в универсальную программу «1С: Бухгалтерия», что упрощает жизнь как участникам рынка, так и контрольно-надзорным органам. Так зачем же отрасли маркировка, если никакой самостоятельной функции она не несет?». По его словам, затраты на цифровой код для каждой единицы продукции сравнимы с вложениями в широкомасштабную модернизацию. Каждые 50 копеек за цифровой код при выпуске 422 млн единиц продукции выльются в 211 млн руб. Совокупные затраты на приобретение, нанесение QR-кода и выбраковку продукции из-за технических сбоев составят 3% от оборота компании, подсчитал Пономарев.



Кроме очевидных экономических минусов, маркировка — «сырой продукт» и в техническом исполнении, продолжает он. «Процесс нанесения кодов многосложный и трудоемкий, но при этом совсем ненадежный. Риск ошибок из-за технических сбоев довольно высок, что неминуемо обернется ощутимыми потерями для предприятий, особенно если речь идет о маркировке мелкой и скоропортящейся продукции, — говорит он. — Погрешность кодификации хотя бы в 2% от оборота компании грозит отбраковкой продукции на 330 млн руб.». Кроме того, некоторые технические решения для нанесения кодов существенно замедляют работу линий, а значит предприятия не смогут работать на полную мощность, продолжает депутат. «Поэтому иначе как «пятое колесо в телеге» маркировку не назовешь. Но больше всего настораживает правовая сторона вопроса. На каком основании частные компании насаждают отрасли маркировку и фактически облагают ее «налогом»? Реакции со стороны контролирующих органов до сих пор нет. А ведь должна быть!», — подчеркивает он.



В свою очередь Центр развития перспективных технология (ЦРПТ), оператор системы маркировки, оценивает затраты на внедрение маркировки в молочной отрасли на сумму не более 4 млрд руб. По расчетам центра, расходы на внедрение маркировки для малых предприятий с объемом переработки до 10 т молока в сутки составят 15-35 тыс. руб. в зависимости от производительности принтера этикеток, для тех, кто перерабатывает 10-100 т молока в сутки решение будет стоить от 150 тыс. руб. за камеру технического зрения, если производитель заказывает печать кодов DataMatrix в типографии, до 500 тыс. руб. за промышленный принтер, камеру технического зрения и оборудование агрегации. Для самых крупных предприятий с объемом переработки более 100 т молока в сутки интеграция маркировки может стоить от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Если маркировка будет наноситься в момент производства упаковки в типографии, то один код обойдется в 1/10 копейки, если предприятие решит оснастить свои производственные линии печатающим оборудованием, то 4 копейки на каждую единицу продукции.



Накануне ЦРПТ сообщил, что запустил интеграцию системы маркировки и системы «Меркурий» в формате единого web-интерфейса для работы с обеими системами в режиме «одного окна». По данным центра, сейчас в системе маркировки зарегистрировались 946 компаний, в том числе более 200 производителей молочной продукции, для которых было выпущено свыше 200 тыс. кодов маркировки.

