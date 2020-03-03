Эксперимент по маркировке молочной продукции продлен до 31 марта

Правительство продлило эксперимент по маркировке готовой молочной продукции до 31 марта 2020 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Изначально эксперимент, стартовавший 15 июля 2019 года, должны были завершить 29 февраля, однако в конце января Минпромторг предложил продлить срок его проведения до конца мая. Ведомство объясняло, что это позволит обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки. Согласно постановлению правительства, она должна начаться с 1 июня.

По данным Минпромторга, сейчас в добровольном эксперименте по маркировке молочной продукции участвует всего 100 компаний из более чем 6 тыс. производителей. Ведомство предложило продлить эксперимент до конца марта, чтобы у предприятий, которые ранее не участвовали в эксперименте, была возможность подготовиться к обязательной маркировке, отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Участие в добровольном эксперименте позволяет участникам оборота товаров протестировать процесс информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств и государственной информационной системы маркировки», — сказал он (цитата по ТАСС).

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») считает нецелесообразным введение обязательной маркировки в молочной отрасли. Союз опросил предприятия, которые так или иначе сотрудничали с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператором системы маркировки, самостоятельно подвел итоги эксперимента и считает их неудовлетворительными. Об этом гендиректор «Союзмолока» Артем Белов рассказал в феврале на круглом столе «Цифровая маркировка и система прослеживаемости товаров. Первый опыт и существующие проблемы», который прошел в Торгово-промышленной палате. По последним актуализированным расчетам союза, исходя из данных предприятий, затраты на маркировку в первый год составят не менее 61,3 млрд руб., отметил Белов.

«Союзмолоко» предлагает отказаться от принятых сроков введения обязательной маркировки молочной продукции, подвести официальные итоги эксперимента, а также публично обсудить их с привлечением бизнеса. Также союз считает важным утвердить методику оценки целесообразности маркировки в отдельных отраслях, и провести ее апробацию на молочном секторе. «Мы хотим, чтобы процесс был публичным, и на молоко посмотрели внимательнее, потому что пока мы видим, что никакой целесообразности и логичных причин для ее распространения на молочную отрасль нет, — ранее говорил «Агроинвестору» Белов. — У нас действует система «Меркурий», которая обеспечивает контроль от фермы до прилавка и внедрять дублирующую систему, которая решает проблему контрафакта, нехарактерную для нашего сектора и пищевой отрасли в целом, нет никакого смысла».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что не следует увлекаться маркировкой, требования по ее внедрению должны быть разумными и не создавать дополнительной нагрузки на бизнес. По мнению Матвиенко, маркировку продукции нужно вводить там, где это разумно. В частности, дополнительные требования для молочной отрасли могут стать серьезной нагрузкой для бизнеса и повлиять на цены для потребителей, считает она.