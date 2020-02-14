Минпромторг предлагает субсидировать внедрение маркировки товаров. Проект постановления опубликован на сайте regulation. gov.ru, в документе уточняется, что его принятие не потребует дополнительных расходов из бюджетов всех уровней. Из пояснительной записки к документу следует, что субсидии из федерального бюджета будут выделяться федеральному учреждению «Российский фонд технического развития» на финансовую поддержку проектов по внедрению системы маркировки товаров.



Авторы документа объясняют необходимость субсидирования тем, что производители продукции, которая подлежит маркировке, несут затраты на оплату услуг по предоставлению кодов маркировки (50 коп. за код без НДС). Также им необходимо специальное оборудование, стоимость которого может составлять несколько миллионов рублей и больше. В связи с этим Минпромторг предлагает предоставлять субсидии из федерального бюджета на финансовую поддержку производителей. Размер субсидий не уточняется.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов рассказал «Агроинвестору», что, когда идея внедрения маркировки только появлялась, ее суть заключалась в том, что государство создаст законодательную основу, а средства на ее создание будут вкладывать частные инвесторы. «На сегодняшний день эта идея максимально трансформировалась: помимо частных инвесторов — владельцев системы колоссальная финансовая нагрузка ложится на молочный бизнес», — говорит он. По последним актуализированным расчетам «Союзмолока», исходя из данных предприятий, затраты в первый год составят не менее 61,3 млрд руб. «Плюс ко всему, сегодня предлагается привлечь средства государства. С одной стороны, желание Минпромторга понятно: снизить расходы бизнеса, с другой — предложенная инициатива противоречит изначальной концепции, согласно которой ни бизнес не пострадает, ни государство не понесет дополнительных затрат», — считает Белов.



«Все еще остается непонятным, зачем государству нести затраты на проекты, целесообразность которых самим бизнесом оценивается как нулевая. — продолжает он. — Целью маркировки обозначается борьба с контрафактом, доля которого на молочном рынке составляет 0,01%». Зачем выделять огромные средства из федерального бюджета на решение несуществующей проблемы, если эти деньги можно направить на поддержку отрасли и стимулирование наращивания производства товарного молока, рассуждает Белов.



По мнению главы «Союзмолоко», в отрасли существовала проблема фальсификата, и она в последние годы решается с помощью государственной системы «Меркурий», а маркировка с этой проблемой никоим образом не борется. «Для отрасли вообще нет смысла в ее внедрении, даже если государство компенсирует 100% затрат, на что вряд ли будет выделено более 60 млрд руб. ради достижения непонятных целей», — говорит Белов.



Ранее он сообщал о том, что сейчас разрабатывается методика оценки целесообразности внедрения маркировки. Сейчас, по словам Белова, «Союзмолоко» и Минпромторг активно работают над документом, который претерпел серьезные изменения: из него исключили факты субъективного характера. «Вопросы еще остались, мы их будем дорабатывать <...>. Я думаю, с учетом новой инициативы Минпромторга, нам обязательно надо будет дополнить эту методику новым пунктом о том, что государство несет затраты на субсидирование внедрения маркировки, чтобы оценить эффективность и этих вложений», — заключил Белов.​



Ранее на этой неделе Минпромторг сообщил, что обязательная маркировка молочной продукции со сроком годности свыше одного года может начаться с 1 декабря 2020-го, со сроком годности менее одного года — с 1 марта 2021-го. Оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока ее годности. Сейчас, согласно постановлению правительства, обязательную маркировку предполагается начать с 1 июня. Минпромторг предложил с этой даты начать регистрацию производителей в системе.



Также Минпромторг предлагает дать отсрочку для внедрения маркировки на год для фермерских хозяйств и малых предприятий. На такой же срок может быть предусмотрена отсрочка для оптового звена. Сканирование кода на кассе в розничных магазинах должно начаться с даты введения обязательной маркировки, однако в течение года их не будут штрафовать за отсутствие сканеров, чтобы бизнес «в спокойном режиме» мог установить необходимое для считывания маркировки оборудование, говорилось в сообщении Минпромторга. Кроме того, министерство предлагает не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 г и бесплатно выдавать коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 руб.



Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года. К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувь, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.

