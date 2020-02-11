Обязательная маркировка молочной продукции может быть отложена

Обязательная маркировка молочной продукции со сроком годности свыше одного года может начаться с 1 декабря 2020-го, со сроком годности менее одного года — с 1 марта 2021-го. Оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока ее годности. Об этом сообщил Минпромторг по итогам встречи с представителями молочной отрасли и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки), на которой обсуждались промежуточные итоги эксперимента по маркировке и готовность к ней производителей. Сейчас, согласно постановлению правительства, обязательную маркировку предполагается начать с 1 июня. Минпромторг предложил с этой даты начать регистрацию производителей в системе.

Также ведомство предполагает дать отсрочку для внедрения маркировки на год для фермерских хозяйств и малых предприятий. На такой же срок может быть предусмотрена отсрочка для оптового звена. Сканирование кода на кассе в розничных магазинах должно начаться с даты введения обязательной маркировки, однако в течение года их не будут штрафовать за отсутствие сканеров, чтобы бизнес «в спокойном режиме» мог установить необходимое для считывания маркировки оборудование, говорится в сообщении Минпромторга. Кроме того, министерство предлагает не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 г и бесплатно выдавать коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 руб. Минпромторг намерен более детально обсудить свои инициативы на заседаниях рабочей группы с бизнесом и Минсельхозом.

Ранее Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая 2020 года, чтобы обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки. Изначально предполагалось завершить эксперимент 29 февраля. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») настаивает, что необходимо предоставить промежуточный доклад о результатах проведения эксперимента после его завершения в конце февраля. Ранее гендиректор союза Артем Белов говорил «Агроинвестору», что «Союзмолоко» будет стараться сделать обсуждение результатов эксперимента максимально публичным. Кроме того, по его словам, сейчас разрабатывается методика оценки целесообразности ее введения для отрасли. «Пока мы видим, что никакой целесообразности и логичных причин для распространения маркировки на молочную отрасль нет. У нас действует система «Меркурий», которая обеспечивает контроль от фермы до прилавка и внедрять дублирующую систему, которая решает проблему контрафакта, нехарактерную для нашего сектора и пищевой отрасли в целом, нет никакого смысла», — отмечает Белов.

Хотя союз приветствует решение Минпромторга о переносе срока внедрения маркировки и видит в этом способность к диалогу с бизнесом, однако считает, что новые сроки устанавливаются поспешно, они предварительно не обсуждались с отраслевым сообществом, прокомментировал Белов агентству MilkNews. «Кроме того, сроки снова предлагаются до проведения оценки целесообразности введения обязательной цифровой маркировки для молочной продукции, — подчеркивает он. — Именно после ее проведения можно было бы реально оценивать необходимость внедрения системы и установить, что выгода от маркировки действительно превышает издержки».

При этом, даже если сроки введения обязательной маркировки будут скорректированы, отрасль все равно не избежит издержек на ее внедрение. Согласно актуализированным расчетам «Союзмолока» на основе данных предприятий, в первый год затраты составят не менее 61,3 млрд руб., а ежегодные расходы — минимум 35,2 млрд руб. Ранее союз оценивал, что участникам рынка нужно будет потратить 25 млрд руб. на оборудование для нанесения кодов, ежегодные затраты на маркировку составят 20 млрд руб.

По данным ЦРПТ, расходы на внедрение маркировки составят от 15-35 тыс. руб. для малых предприятий с объемом переработки до 10 т молока в сутки до 0,5-2 млн руб. для самых крупных заводов, перерабатывающих свыше 100 т молока в сутки. По информации центра, в эксперименте по маркировке участвует более 450 компаний — как крупные и средние производители молочной продукции, так и фермеры, дистрибьюторы и розничные магазины. Компании, входящие в «Союзмолоко», в том числе лидеры по объему переработки молока в стране — Danone PepsiCo — в эксперименте не участвуют.