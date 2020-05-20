Импорт продукции АПК снизился на 12,3%

В апреле импорт продовольственных товаров и сырья для их производства из стран дальнего зарубежья сократился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около $1,9 млрд, сообщает ФТС. В целом импорт по всем группам товаров в стоимостном выражении в апреле уменьшился почти на 20% до $14,9 млрд, а за первые четыре месяца — на 5,1% до $62,6 млрд. Доля АПК в общем импорте в апреле составила 12,7% ($1,9 млрд) против 11,6% ($2,1 млрд) годом ранее.

Значительнее всего — на 98% — в апреле упал ввоз свинины, ее поставили всего на $0,7 млн, тогда как год назад — на $36,6 млн. Это связано с введением «плоской» пошлины в 25%, отмены квоты на импорт, девальвации рубля и значительного прироста производства внутри страны, что привело к снижению цен на отечественную свинину и почти полному уходу с рынка импортной продукции, пояснял «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Ввоз мяса птицы сократился на 23,3% до $11,5 млн, говядины — вырос на 9,4% до $57,8 млн. В целом закупки мяса и субпродуктов в дальнем зарубежье уменьшились на 26,9% до $87,7 млн.

Также существенно — на 20,7% до $151,2 млн — снизился импорт овощей, тем не менее в стоимостном выражении они занимают третье место в структуре поставок. Больше всего в денежном выражении в апреле ввозились фрукты и орехи — на $331,7 млн, что, однако, на 20,8% меньше, чем годом ранее. По итогам первых четырех месяцев поставки овощей уменьшились на 21,4%, фруктов и орехов — на 24,6%, уточняет ФТС.

Растительного масла в апреле поставили на $93,4 млн, что на 16,1% меньше, чем год назад, ввоз рыбы сократился на 15,8% до $104,9 млн. Сахара ввезли на 14,8% меньше, чем в апреле 2019-го — на $17,7 млн, поставки алкогольных и безалкогольных напитков сократились на 11,1% до $169,1 млн, молочных продуктов — на 10,4% до $66,7 млн. Единственная категория, по которой ФТС отметила рост импорта, — зерновые агрокультуры, их в дальнем зарубежье закупили на 11,6% больше, чем годом ранее — на $20,6 млн.

Ранее аналитики Россельхозбанка отмечали, что ослабление курса рубля к доллару влечет удорожание импортной продукции, а рост спроса на отечественные товары может дать новый стимул для импортозамещения. Возможность импортозамещения есть во многих секторах АПК, но, как и в 2015 году, кризис будет сопровождаться снижением совокупного спроса, комментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, в производстве плодоовощной и молочной продукции импортозамещение сейчас и так идет и продолжится, а в этом году оно может быть поддержано дополнительными протекционистскими мерами для защиты российских производителей.