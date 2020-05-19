Перепроизводство свинины привело к росту ее потребления

Рост производства свинины в этом году составит 7-10% или более 300 тыс. т в убойном весе, тогда как в 2019-м увеличение составило 5% (около 200 тыс. т). Этот фактор приведет к снижению цен еще минимум на 10-15%, следствием чего станет увеличение потребления этого вида мяса. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, уже в первом квартале этого года наблюдалась такая картина: цены упали на 10%, а потребление выросло на 6,5%. «Рост производства не говорит о том, что эта свинина окажется лишней. Просто это приведет к дополнительному снижению оптовых и розничных цен», — рассказал он «Агроинвестору».

Перепроизводство свинины в России в текущем году оценивается в 150-200 тыс. т, оценил гендиректор «Русагро» Максим Басов в ходе конференц-звонка по финансовым результатам первого квартала. Компания пользуется аналитикой Национального союза свиноводов. В данном случае перепроизводство, о котором говорил Басов — «излишки», которые приведут к падению цен, объясняет Ковалев. По его словам, если бы рост производства составил 150-200 тыс. т, то это позволило бы сохранить прошлогодние цены, однако не привело к росту потребления. «Оно же растет в двух случаях: или повышается покупательская способность, чего в первом квартале этого года не было, или снижается цена — именно это мы и наблюдаем», — добавляет Ковалев.

Также рост производства может компенсировать снижение импорта, который сейчас почти отсутствует, хотя в прошлом году Россия ввезла 90 тыс. т свинины. Падение ввоза связано с введением «плоской» пошлины в 25%, отменой квоты на импорт, девальвацией рубля и огромным приростом производства, что привело к снижению цен на отечественную свинину. «Все это практически выдавило остатки импорта», — отмечает Ковалев.

За первые четыре месяца Россия экспортировала около 50 тыс. т продукции свиноводства (+66% к аналогичному периоду прошлого года) стоимостью $80 млн (+95%). Рост вывоза в стоимостном выражении связан с тем, что в 2019-м на экспорт, как правило, уходили субпродукты, но в этом году почти половина поставок приходится на мясо. По словам Ковалева, примерно 50% продукции свиноводства идет в страны ближнего зарубежья, остальное — в Гонконг и Вьетнам. «Вьетнам мы только открыли, и видна очень серьезная положительная динамика, так что говорить о том, что его потенциал отработан — нельзя. Также растут поставки в Гонконг, — рассказывает Ковалев. — Мы, конечно, надеемся и на другие рынки Юго-восточной Азии, но именно Гонконг, Вьетнам и Китай являются потенциально интересными рынками».

Китай для поставок российской свинины по-прежнему закрыт. Прогнозировать, когда он откроется, Басов не берется, потому что это «полностью политический» вопрос. «Только Си Цзиньпин и Владимир Путин знают, будет это сделано или нет. Уверен, что президент Путин добьется этого, если сфокусируется на этом вопросе, но не думаю, что он является приоритетом номер один, номер два или номер три сейчас», — отметил он.

По мнению Басова, основными перспективными странами для российской свинины являются Беларусь, Гонконг и Вьетнам, но, чтобы вывезти весь объем прироста производства, открытых экспортных направлений недостаточно. Гендиректор «Русагро» считает, что альтернатива вывозу за рубеж — продавать больше свинины российским потребителям, но для этого нужно сделать предложение интересным, в том числе за счет маркетинга и цены.

Сейчас свиноводству, как и другим отраслям, нужна поддержка. На данном этапе самую серьезную помощь для многих сфер АПК могут оказать кредиты на поддержание оборотных средств. «Мы выступили за повышение лимита на льготные краткосрочные кредиты с 600 млн руб. до 1,2 млрд руб. с возможностью их пролонгации на один год, — рассказывает Ковалев. — Эта идея нашла поддержку в Минсельхозе, и сейчас ведомство ищет способы эту идею реализовать». Также Национальный союз свиноводов просит распространить использование льготных краткосрочных кредитов на закупку зерна для комбикормовых производств и закупку живых свиней для убойных предприятий. «Это главные идеи, которые мы поддерживаем на данном этапе. Дальше будем определяться во второй половине года в зависимости от того, как изменится ситуация на рынке и сработают меры поддержки населения и экономики», — добавляет он.