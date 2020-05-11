Свинина продолжает дешеветь

Ситуация на рынке свинины сейчас находится под влиянием двух основных трендов: ускоренного роста производства и снижения покупательской способности и спроса на свинину. На этом фоне оптовые цены продолжают падать, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Если в 2019 году цены уменьшились в среднем на 8%, то в первом квартале этого года средняя цена на живых свиней потеряла еще 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по март производство свинины в целом выросло на 11,3% или 100 тыс. т в убойном весе, а в промышленном секторе — на 13,3%. В том числе в марте прирост на агропредприятиях составил 17%. «За этот период импорт почти обнулился, чему способствовало введение 25%-ной ввозной пошлины с января, а также девальвация рубля, однако конкуренция на рынке серьезно возросла», — отмечает Ковалев.

«Те 100 тыс. т, на которые выросло производство, распределились следующим образом: за первый квартал потребление свинины выросло на 7,6% или на 60 тыс. т, 30 тыс. т ушло на замещение выпавшего импорта, и на 10 тыс. т увеличился экспорт», — комментирует Ковалев. Он надеется, что рост спроса благодаря снижению оптовых цен на свинину не позволит ценам упасть еще ниже. Тем не менее, по итогам года НСС пока прогнозирует их уменьшение на 10%. Хотя Ковалев не исключает, что ситуация может и усугубиться — все будет зависеть от того, как государство поддержит население и предприятия. «Сейчас важно, как мы пройдем май-июнь: что будет со спросом и как будет восстанавливаться экономика в целом», — отмечает он.

Также сейчас увеличилась себестоимость производства, продолжает глава НСС. По его оценке, рост курса доллара на 20-25% повысит себестоимость производства свинины из-за использования импортных компонентов: ингредиентов для премиксов, некоторых ветпрепаратов, запчастей, а также удорожания соевого шрота, большая часть которого производится из импортных соевых бобов. «Второй фактор, влияющий на себестоимость производства — ускорение темпов экспорта зерна, который привел к росту его стоимости в первом квартале на 10-15%. Сейчас цены на зерно составляют 13-15 тыс. руб./т», — добавляет Ковалев. В целом себестоимость производства свинины увеличится на 10-15%, однако это произойдет не одномоментно, а к концу второго квартала. По итогам года рост составит 7-8%, предполагает он.

В такой ситуации с положительным финансовым результатом останутся только компании с выплаченными кредитами. Предприятия, которые все еще закредитованы, оказываются в сложном положении: возврат средств в нынешней ситуации оказывается если не невозможным, то крайне затруднительным. «С рынка они не уйдут, но финансовый результат по году у них будет отрицательным, соответственно, возможно, произойдут изменения в их структуре собственности. Таких игроков на рынке чуть более 40%», — говорит Ковалев. А вот неэффективные производства, которых на рынке около 10-15%, вообще уйдут с рынка в течение ближайших двух-трех лет, добавляет он.

Также Ковалев допускает, что сейчас может снова начаться прирост производства в ЛПХ, однако такой сценарий союз не приветствует с точки зрения огромных биологических рисков. Недавно в прессе появились сообщения о том, что отдельные регионы как одну из форм поддержки населения предлагают раздавать людям поросят для откорма. «Конечно, предложения исходят от регионов, которые никогда не сталкивались с африканской чумой свиней (АЧС). Однако и Минсельхоз, и бизнес-сообщество категорически против: все понимают, что такая ситуация может обернуться катастрофой. Если появятся вспышки АЧС, то государству придется выкупить и уничтожить этих свиней, а утилизация тоже требует дополнительной работы и средств», — предупреждает Ковалев.

Более того, такое опрометчивое решение может негативно сказаться и на внешней торговле. «Сейчас идет активная работа по открытию для российских предприятий рынков Юго-Восточной Азии, и главным камнем преткновения являются случаи возникновения АЧС. Мы недавно получили доступ на рынки Гонконга, Вьетнама, Монголии, продолжаются переговоры по открытию рынка Китая, и усугубить ситуацию, при которой могут возникнуть риски заражения АЧС — плохое решение», — подчеркивает глава НСС.

Экспорт продукции свиноводства сейчас идет ускоренным темпами — по итогам первого квартала он вырос на 60% до 35 тыс. т: в два раза увеличился вывоз мяса, на 10% — субпродуктов, приводит данные Ковалев. «Появились новые покупатели, наладились прибыльные поставки в Гонконг, куда Россия сегодня вывозит больше всего свинины, около 5 тыс. т продано во Вьетнам. Активно растут поставки в Беларусь», — перечисляет он. Безусловно, коронавирус накладывает влияние на логистику, однако сейчас отгрузки уже нормализуются. «В целом, мы высказываем осторожный оптимизм по росту экспорта — ожидаем, что по итогам года выйдем на цифру около 130-140 тыс. т против 109 тыс. т в 2019-м», — говорит Ковалев.