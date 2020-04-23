В мире продолжает распространяться африканская чума свиней

Согласно данным Россельхознадзора, с начала года по 20 апреля в России зафиксирована 31 вспышка африканской чумы свиней (АЧС), в том числе 25 в дикой природе. Самые пострадавшие от заболевания регионы — Самарская область и Приморский край. По информации Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), с 11 по 17 апреля АЧС регистрировалась в Венгрии (165 очагов), Молдове (5), Польше (51), Румынии (35), а также Китае (2) и Южной Кореи (49).

В разных странах мира продолжаются вспышки АЧС, и «нам придется с этим жить», говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Так, в Восточной Европе очаги заболевания часто фиксируются в Польше, в том числе на крупных фермах. «Последние очаги были обнаружены всего в 10 км от границы с Германией. Но немцы работают на предупреждение и усиливают превентивные меры», — рассказал «Агроинвестору» Юшин. Так, ветеринарные службы Германии требуют от Польши постоянного информирования об обнаружении мертвых или больных кабанов. «И у себя в дикой природе немцы проводят соответствующие тесты. Также они строят заборы в местах, где животные могут переходить из одной страны в другую, ограждают переходы через реки», — знает Юшин.

В Китае, который за прошлый год лишился значительной части поголовья свиней из-за АЧС, вспышки заболевания также продолжают регистрироваться. Например, на прошлой неделе очаг был зафиксирован в восточном Китае. 22 апреля Министерство сельского хозяйства КНР сообщило о еще одной вспышке, которую зарегистрировали у свиней, которых перевозили в юго-западную провинцию Сычуань. За последние два месяца в стране было более десяти таких случаев.

По данным агентства ИМИТ, производство живых свиней в Китае первом квартале 2020 года снизилось на 53,83% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, объем выпуска свинины за тот же период уменьшилось на 46,44%. Республика прилагает все усилия для скорейшего восстановления отрасли свиноводства, правда, первоначальные планы по достижению прежних объемов производства были рассчитаны на 2021 год, и сейчас они кажутся нереалистичными, говорит Юшин. По его словам, племенных свиней Китай закупает в странах Европы, США, Канаде.

Новые вспышки АЧС в Китае появляются из-за продолжающейся незаконной перевозки животных и продукции, считает Юшин. «Китайские власти, несмотря на то что они, как нам показалось, реализовали достаточно жесткие меры в борьбе с COVID-19, в случае с АЧС не могут таким же образом воздействовать на население. Сейчас они направляют в разные регионы страны инспекции, которые должны обеспечивать экономические меры для стабилизации производства, в том числе меры ограничения оборота продукции, — рассказывает Юшин, — Власти также выделяют определенные ресурсы на увеличение производства мяса птицы как альтернативы свинине».

Ввиду региональных географических и национальных особенностей в неблагополучных по АЧС странах Азии полностью реализовать европейскую стратегию контроля и профилактики распространения АЧС проблематично, сообщает Россельхознадзор. «АЧС активно распространяется в странах, где в силу структуры производства и традиций применить эффективные меры, которые быстро купируют проблему, не представляется возможным», — добавляет Юшин.

В ходе онлайн встречи постоянной группы экспертов по АЧС российские эксперты отметили, что, учитывая динамику и масштаб распространения вируса в Азии, преимущественно в личных подсобных хозяйствах, где невозможно добиться высокого уровня биобезопасности, необходимо консолидировать свиноводческое производство на коммерческих предприятиях крупного и среднего размера введя, кроме регионализации специальную систему компартментализации (такая система действует в России). «Это позволит иметь уверенность в том, что используются только методы искусственного осеменения, происходит сепарация популяций диких и домашних свиней, племенное поголовье свиней содержится в зоне наивысшей биобезопасности, а также выполняются все остальные эффективные методы предотвращения распространения АЧС», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Хотя в России ситуация с АЧС лучше, чем в Китае, китайский рынок для российской свинины все еще закрыт, и, как говорит Юшин, прогресса в переговорах пока ждать не стоит. Китайские ветеринарные власти настроены очень настороженно в отношении поставок из России, несмотря на то что китайские специалисты были на российских предприятиях, хорошо знакомы с работой российской ветслужбы. «Они видят, что несмотря на периодические вспышки АЧС в России, производство свинины активно растет, мы минимизируем вероятность заболевания в промышленном свиноводстве», — отмечает Юшин. Также Россия предлагает очень жесткие ограничения для тех, кто потенциально мог бы поставлять свинину в Китай: предприятия должны находиться в регионах, где последние вспышки АЧС были минимум год назад, добавляет он. Допуск могли бы получить только те предприятия, которые имеют высший уровень биологической защиты. «Мы предлагаем пускать на китайский рынок только производства с вертикальной структурой и своими кормами, что позволит гарантировать отсутствие вируса уже на стадии производства кормов. Но, к сожалению, пока все наши предложения остаются неуслышанным», — сожалеет Юшин.