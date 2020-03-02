На сельхозпредприятии Краснодарского края зарегистрирована вспышка АЧС

Африканская чума свиней (АЧС) была зафиксирована на СХП «Дмитриевское» 27 февраля после исследования проб патологического материала двух павших свиней. Сейчас на ферме проходят мероприятия по ликвидации вспышки заболевания, сообщается на сайте Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Так, для предотвращения распространения вируса организована работа трех охранно-карантинных постов с круглосуточным дежурством мобильных групп. В ходе дежурства уже было осмотрено 323 единицы автотранспорта и пресечены четыре попытки вывоза свинины из первой угрожаемой зоны — станицы Дмитриевской.

В эпизоотическом очаге проводится сжигание трупов павших и умерщвленных свиней, а также 2,19 т свинины с инфицированного склада предприятия. На ферме проведена механическая чистка, дезинфекция, демонтаж деревянных перегородок. Также там будут проводиться внеплановые проверки. В станице Дмитриевской продолжается подворный обход личных подсобных хозяйств. Было обнаружено 48 свиней, они будут уничтожены. В ЛПХ провели дезинфекцию и дератизацию помещений.

СХП «Дмитриевское» — многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие. Основное производственное направление хозяйства — зерновые, которые занимают 65% пашни. Дополнительной отраслью является животноводство. В хозяйстве имеется молочно-товарная ферма, где содержится 600 коров, а также свиноводческая товарная ферма с поголовьем 3,5 тыс. животных, говорится на сайте компании. «Агроинвестору» не удалось дозвониться до предприятия.

В Краснодарском крае в 2019 году содержалось 626,7 тыс. свиней, что на 19% больше, чем годом ранее. Было произведено 82,4 тыс. т свинины, что на 42,1% больше, чем в 2018-м, сообщало ранее Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Основной прирост численности свиней отмечен в сельхозпредприятиях (на 19,7%). Крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения увеличили поголовье на 0,1% и 0,4% соответственно. «Устойчивое развитие свиноводства связано со строительством современных технологичных предприятий с высоким уровнем биологической защиты. Сегодня на их долю приходится 96,8% всего поголовья свиней», — отмечало ведомство.

По мнению гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, Кубань находится в особой зоне риска распространения АЧС, что связано со значительной популяцией диких кабанов и большим количеством мелкотоварных производств, которые ранее проделали большую работу по обеспечению безопасности, но позже эта работа сошла на нет. «Хочется их развивать, но условия сейчас настолько жесткие, что можно развивать только производства с высоким уровнем биозащиты. Но в мелких товарных хозяйствах это практически невозможно, — рассказал Ковалев «Агроинвестору». — Вирус, к сожалению, продолжает оставаться в дикой фауне, и, соответственно, все кубанские предприятия находятся в зоне риска. Те, кто это осознали, работают над защитой, а те, кто нет, — рано или поздно могут столкнуться с заболеванием».

Депопуляцию диких кабанов Ковалев сравнил с борьбой с коррупцией: все ею занимаются, но успехов никто не достигает. «Региональные власти придают этому недостаточное значение. Когда немножко все затихнет, они успокоились, а потом новая вспышка», — сетует он. По словам Ковалева, уменьшать поголовье кабанов нужно системно, а не ждать, когда возникнет новая вспышка, что негативно влияет на борьбу России за внешние рынки. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтверждает: регионы зачастую жалуются на недостоверные данные о результатах депопуляции диких кабанов, что представляет собой дополнительные риски заноса АЧС на территории хозяйств всех форм.

Борьбу с вирусом затрудняет его устойчивость, продолжает Ковалев. «Основные источники распространения АЧС — дикая фауна и мелкие товарные производства. Именно поэтому в Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам), где производится почти половина всей свинины, такие темпы развития АЧС», — говорит он. При этом, по словам Ковалева, в этих странах также преобладают мелкие хозяйства, которым сложно реализовать все меры защиты.

«За последние годы предприятия, особенно лидеры отрасли, и региональные ветеринарные службы накопили серьезный опыт, чтобы минимизировать риск подобных вспышек. Но сказать, что их больше не будет, было бы не правильно. Судя по всему, нам, как и многим другим странам, придется жить среди периодических вспышек АЧС как в дикой природе, так и на предприятиях», — считает Юшин. Однако, учитывая накопленный опыт и знания о заболевании, Россия выглядит более выигрышно, чем другие страны, где зарегистрированы случаи заболевания, особенно Китай и Вьетнам. По словам Юшина, сама система биобезопасности в отношении АЧС в нашей стране достаточно эффективна, но невозможно добиться окончательного результата без работы всей системы по предотвращению распространения заболевания. «Мы часто зависим от отношения конкретных регионов к ветеринарной безопасности. Потому что общее эпизоотическое состояние страны характеризует состояние самого слабого региона», — добавляет он. При этом ситуацию в России Юшин называет стабильной, но неудовлетворительной.

В мире ситуация с АЧС остается сложной, продолжает Юшин. По его словам, еще в 2010 году в ходе встречи с ветеринарными службами ЕС Россия настаивала на необходимости обмениваться информацией об АЧС, чтобы страна могла победить заболевание и не дать ему распространиться в других государствах. «Но, к сожалению, мы такой помощи не получили. Может быть, наши коллеги в Европе думали, что в России погибнет свиноводство, и они нас будут свининой кормить», — рассуждает он. По предположениям Юшина, в Китае очаги АЧС появились из-за завоза зараженной продукции. А учитывая специфику производства в Китае и Вьетнаме, было очевидно, что вирус будет быстро распространяться. «Затем с дикими кабанами заболевание попало и к нам, на территорию Дальнего Востока», — добавляет он.

Одной из причин активного распространения вируса является и слабый контроль на границе, когда путешественники привозят с собой зараженную продукцию, продолжает Юшин. «А для предотвращения распространения заболевания меры должны приниматься на 100% жесткие. Вот что сейчас происходит с коронавирусом? Ввели карантины, изъятия, чуть ли не депортацию. Я не понимаю, почему по АЧС мы не предпринимали таких же жестких, пусть и непопулярных мер?», — задается вопросом Юшин.

На сегодняшний день вирус АЧС зарегистрирован в 50 европейских и азиатских странах (включая Россию) — на них, по данным Всемирной организации здоровья животных, приходится 75% мирового производства свинины.