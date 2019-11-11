Производство мяса в мире упадет сильнее, чем ожидалось

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ухудшила прогноз мирового производства мяса в 2019 году. Если в мае она прогнозировала, что в этом году отрасль впервые за 20 лет покажет негативную динамику, и спад будет на уровне 0,2% до 337 млн т, то сейчас ожидает сокращения выпуска мяса на 1% до 335,2 млн т в каркасном весе. Корректировка связана с тем, что последствия распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Китае и странах Восточной Азии оказались хуже, чем предполагалось изначально.

По расчетам ФАО, в этом году производство мяса в Китае снизится на 8%, что нивелирует рост в США, Бразилии, ЕС и Аргентине. В том числе объем выпуска свинины в КНР снизится минимум на 20%. В сентябре поголовье свиней в стране было на 40% меньше, чем годом ранее, оценивало агроведомство КНР, однако отраслевые эксперты не исключали, что реальное сокращение может быть намного больше. Из-за этого Китай может увеличить импорт мяса на 35% (около 2 млн т), что скажется и на росте общей мировой торговли — глобальные поставки мяса увеличатся на 6,7% до 36 млн т, следует из прогноза ФАО. Такая динамика также способствует повышению цен на все виды мяса.

По мнению президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, прогноз мирового производства мяса на уровне 335 млн т очень сдержанный. Возможно, реально в этом году оно сократится значительно сильнее, чем его оценивает ФАО, так как организация работает с официальной статистикой, прокомментировал он «Агроинвестору». «Такая динамика обусловлена распространением АЧС в Китае, данные о которой сильно занижены. По некоторым данным, поголовье свиней в КНР сократилось на 40%, и прямое отражение этого — повышение цен на свинину на 70% относительно прошлого года, — рассуждает эксперт. — К тому же Китай открыл все источники поступления на свой рынок свинины — как на уровне компаний, так и стран, в числе которых не только целый ряд европейских государств, но и политические оппоненты КНР — США и Канада». Кроме того, недавно Китай снял запрет на ввоз из США мяса бройлера, несмотря на то что его торговая война со штатами продолжается.

На данный момент относительно динамики объемов мирового рынка мяса понятно одно — она будет отрицательной, но точно сказать, насколько снизится предложение невозможно, соглашается главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов. «Свиньи гибнут в первую очередь в личных подсобных хозяйствах и на небольших предприятиях, где не соблюдаются элементарные нормы биобезопасности — преобладает «мокрое» кормление с добавлением помоев из ближайших ресторанов. Точной статистики по этому сегменту, как правило, нет. Динамика производства определяется оценочно, по выборкам. И такие оценки могут сильно отличаться от действительности», — поясняет он. Постфактум, используя предполагаемую эластичность на рынке свинины, можно будет вывести цифру потерь, исходя из динамики цен. Но, скорее всего, мировой рынок ждут беспрецедентные изменения, связанные с резким падением предложения, продолжает он. «Цены будут расти и за пределами Дальнего Востока, поскольку Китай и его соседи будут «затягивать» все большие объемы импорта», — говорит Дальнов.

По данным ФАО, на свинину в этом году придется около 34% мирового производства мяса, на птицу — 40%, на говядину — 22%. Доля свинины в мировой торговле всеми видами мяса оценивается в 26%, птицы — 40%, говядины — 31%. Давлеев считает, что ситуация в Китае, где сосредоточено более половины мирового производства и потребления свинины, может стать лишь прелюдией к гораздо более существенным изменениям на глобальном рынке мяса. «Уже сейчас с проблемой АЧС сталкивается не только Китай, но и другие страны Юго-Восточной Азии. И есть опасения, что в течение ближайших двух лет вирус попадет на американский континент, — предупреждает он. — С одной стороны, в этом случае АЧС будет более контролируема, так как в Америке, Канаде, Мексике и Бразилии свиноводство сосредоточено в основном на промышленных предприятиях, в отличие от азиатских стран, где производством свинины до сих пор занимаются преимущественно ЛПХ. С другой стороны, от эпизоотической ситуации на американском континенте будет зависеть мировой баланс мяса и его стоимость». Ранее Всемирная организация по охране здоровья животных предупредила, что из-за распространения АЧС общее поголовье свиней в мире может сократиться на 25%.

Для российской свинины китайский рынок по-прежнему закрыт, и пока непонятно, когда наши предприятия получат право поставок продукции. При этом Давлеев обращает внимание, что, конечно, мы не сможем полностью закрыть потребность Китая в импортной свинине, которая составляет 1,5 млн т, в лучшем случае сможем дать до 300 тыс. т. «Однако при выходе на китайский рынок стоит понимать, что будет две категории товаров: субпродукты, которые добавят нашим свиноводческим компаниям рентабельности, и непосредственно мясо. Вопрос в том, не возникнет ли при открытии китайского рынка для России дефицита мяса внутри страны», — отмечает он.

Тем не менее в целом для России падение производства в Китае — позитивный фактор: при открытии этого рынка наши предприятия смогут нарастить объемы поставок и увеличить стоимость агроэкспорта. Однако важно учесть, что, скорее всего, в течение ближайших нескольких лет китайские надзорные службы ужесточат меры биобезопасности, и свиноводство перейдет из ЛПХ в промышленный сектор. «И тогда для нашей страны встанет вопрос о том, куда девать излишки продукции», — обращает внимание Давлеев.

Дальнов тоже считает, что Россия имеет редкий шанс нарастить экспорт, поскольку животноводы по всему миру не смогут полностью удовлетворить растущий спрос на мясо. Причем речь не только о свинине: пока можно воспользоваться ситуацией и увеличивать вывоз птицы, тем более что китайцы готовы покупать не только лапки и крылья. Так, например, группа «Черкизово» в ходе выставки China International Import Expo в Шанхае подписала несколько контрактов на поставку мяса птицы на общую сумму более $20 млн. Самые крупные сделки заключены с ведущими китайскими агрохолдингами — Cargill China и COFCO Meat. При этом компания договорилась о расширении ассортимента и теперь будет вывозить в том числе куриные голень, бедро и филе грудки, которое раньше не пользовалось спросом на китайском рынке.