«Сибирская аграрная группа» намерена увеличить выпуск свинины на 60% в 2019 году

«Сибирская аграрная группа» (САГ), крупнейший российский производитель мяса за Уралом, приобрела у группы «Копитания» Кудряшовский мясокомбинат и 100% акций АО «Кудряшовское», включающее свиноводческий комплекс и растениеводческие площадки, подтвердила пресс-служба САГ. В результате сделки объемы производства холдинга значительно возрастут. «По итогам 2019 года совокупный объем производства всех предприятий составит 240 тыс. т свинины в год», — говорится в сообщении компании. В 2018-м, согласно собственным данным, объем производства свинины САГ составил 152 тыс. т в живом весе.



Федеральная антимонопольная служба сообщала в августе об одобрении ходатайства САГ о приобретении двух новосибирских активов «Копитании». По данным kartoteka.ru, Кудряшовский мясокомбинат перешел в собственность САГ 7 октября, в то время как у АО «Кудряшовское» собственники пока остаются прежними. Кудряшовский мясокомбинат введен в эксплуатацию в апреле 2009 года и имеет проектную мощность 54 тыс. т готовой продукции в год, указано на сайте предприятия. Оно производит более 100 наименований охлажденных и замороженных полуфабрикатов, рубленых полуфабрикатов, субпродуктов, пельменей, а также колбасы и мясные деликатесы. Поставщиком сырья мясокомбината является АО «Кудряшовское».



В апреле 2019 года «Кудряшовское» привлекло в Россельхозбанке кредит в 3 млрд руб. на строительство третьей очереди свинокомплекса. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, ее ввод запланирован на 2020 год, реализация проекта позволит увеличить производство мяса с 46 тыс. т до 63 тыс. т в год. Представитель «Копитании» на запрос «Агроинвестора» не ответил.



САГ намерена достроить и запустить третью очередь свинокомплекса, а также возвести дополнительные откормочные корпуса, сообщила группа. «Кроме этого, на первой очереди эксплуатации производство свинины возрастет с 30 до 50 тыс. т. Это будет сделано за счет увеличения эффективности производства благодаря санации предприятия с полной его остановкой либо путем планомерной реконструкции отдельных корпусов с заменой имеющейся генетики PIC на более продуктивную генетику DanBred», — рассказал представитель САГ. Он уточнил, что решение по способу увеличения объемов производства будет принято после санитарно-ветеринарного аудита предприятия.



Также в планах САГ — введение в строй нового мясоперерабатывающего комбината на базе Кудряшовского с возможностью производить 2 тыс. т колбасной продукции в месяц. Одновременно группа разрабатывает концепцию единого бренда своих мясоперерабатывающих предприятий.



Стоимость АО «Кудряшовское» могла составить около 6,2 млрд руб., Кудряшовского мясокомбината — не более 3 млрд руб., оценивает партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. По ее словам, сумма сделки зависит от разных факторов, но вряд ли актив был продан по высокому ценовому порогу. «Стороны могли пойти на взаимные уступки, тем более что САГ планирует проводить дополнительные вложения в достройку третьей очереди свинокомплекса, а также проводить коррекцию первой очереди», — указала «Агроинвестору» Владимирова.



Покупка Кудряшовского мясокомбината и АО «Кудряшовское» - не первое приобретение САГ в этом году. В июне группа сообщала о подписании обязывающих документов на покупку свинокомплекса «Чистогорский» в Кемеровской области и ОАО «Славино» (включает свиноводческий цех и 5 тыс. га пахотных земель). До декабря группа намеревалась отправить все поголовье «Чистогорского» на реализацию, после чего провести санацию свинокомплекса и завезти новое поголовье.



Таким образом, по состоянию на конец сентября в «Сибирскую аграрную группу» входили шесть свинокомплексов (в Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии), три мясокомбината и птицефабрика «Томская». В рейтингах «Агроинвестора» холдинг занимал 14-е место по производству мяса в стране (147,1 тыс. т в 2018-м) и 11-е место среди крупнейших производителей комбикормов (508 тыс. т). По данным kartoteka.ru, выручка АО «Сибирская аграрная группа» в 2018 году составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб. Основным бенефициаром САГ является Александр Тютюшев, владеющий, по данным «Коммерсанта», 50,1% акций.



Сделка с «Копитанией» может расцениваться как попытка САГ, одного из лидеров Сибири по производству свинины, закрепить собственные позиции в Новосибирской области, не исключает Владимирова. «На Кудряшовский приходилась большая доля местного рынка — около 29%», — подсчитала она. Кроме того, эксперт предположила, что на фоне перепроизводства свинины в стране САГ путем консолидации мощностей стремится выйти в будущем в другие регионы России, а также на международные рынки - в том числе стран Таможенного союза, Монголии и Китая, где все идет к тому, чтобы открыть рынок для российского мяса. «Чем крупнее и сильнее группа, тем она более интересна зарубежному потребителю», — поясняет она.



Агропромышленный холдинг «Копитания» создан в 2008 году, одним из его учредителей была компания Ru-Com Михаила Абызова. В марте 2019-го экс-министр открытого правительства Михаил Абызов был арестован по уголовному делу о хищении 4 млрд руб. Сейчас владельцами ООО «Копитания», согласно kartoteka.ru, являются Александр Рогожин (95%) и гендиректор Сергей Юсуфов (5%). Предприятия агропромышленного холдинга «Копитания» расположены в четырех регионах, по итогам прошлого года компания занимала 15-е место среди российских производителей мяса (136,4 тыс. т).

