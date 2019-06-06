«Сибирская аграрная группа» покупает два свинокомплекса в Кемеровской области

«Сибирская аграрная группа» достигла договоренности и подписала документы на покупку свинокомплекса «Чистогорский» в Кемеровской области. Как говорится в сообщении холдинга, параллельно достигнута договоренность по приобретению активов ОАО «Славино», включающих свиноводческий цех и 5 тыс. га пахотных земель.

Компания уже получила согласование ФАС на покупку 100% доли СПК «Чистогорский», а также на сделку по приобретению недвижимости, оборудования и поголовья «Славино». С 3 июня на «Чистогорском» приступило к операционной деятельности новое руководство. Суммы сделок «Сибирская аграрная группа» не называет, «Чистогорский» и «Славино» на вопросы «Агроинвестора» не ответили.

Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» основан в 1973 году. Как говорится на его сайте, в структуру предприятия входит свиноводческий комплекс с производством 17 тыс. т мяса в живом весе в год, а также две племенные фермы, реализующие племенной молодняк. Первая из племенных ферм рассчитана на 1,5 тыс. основных свиноматок по чистопородному разведению свиней пород крупная белая и дюрок, вторая — на 1,2 тыс. основных свиноматок по чистопородному разведению кемеровской породы и ландраса. СПК «Чистогорский» отнесен к IV компартменту.

«Славино» развивает свиноводство в Кемеровской области с 2006 года. Согласно собственным данным, свинокомплекс рассчитан на 43 тыс. животных породы дюрок, крупная белая, ландрас и также соответствует IV компартменту. Помимо свиноводства ОАО «Славино» занимается молочным животноводством (3 тыс. коров дойного стада), овощеводством (4 тыс. т в год) и переработкой мяса и молока.

Сейчас потенциальные производственные мощности свинокомплексов «Чистогорский» и «Славино» составляют 15 тыс. свиноматок в год. «В планах руководства холдинга провести санацию и реконструкцию предприятий, заменить поголовье на высокопородное. Это позволит увеличить объемы производства к концу 2020 года до 45 тыс. т свинины в год», — отмечается в сообщении «Сибирской аграрной группы». По итогам 2018-го совокупный объем производства у группы составил 152 тыс. т в живом весе, таким образом, покупка «Чистогорского» и «Славино» позволит ей увеличить объем выпуска на 30%, почти до 200 тыс. т.

У холдинга «Сибирская аграрная группа» есть пять свинокомплексов (в Томской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии), птицефабрика «Томская», три мясоперерабатывающих комбината в Томске и Кемерово и комбикормовые заводы в Томской области и Красноярске. В рейтингах «Агроинвестора» холдинг занимает 14-е место по производству мяса в стране (147,1 тыс. т в 2018-м) и 11-е место среди крупнейших производителей комбикормов (508 тыс. т). По данным kartoteka.ru , выручка АО «Сибирская аграрная группа» в 2017 году составила 6,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Компания постоянно ищет возможности для расширения бизнеса, в основном за счет приобретения и реконструкции перспективных комплексов, ранее рассказывал «Агроинвестору» представитель группы.

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