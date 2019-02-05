«Сибирская аграрная группа» построит цех для переработки органических отходов в бионефть в Томске

Уже заключено соглашение с ульяновским заводом «ТТК» на изготовление 10 штук промышленных установок Gr-2, которые способны перерабатывать мусор и любое органическое сырье, в том числе животного происхождения, в природный газ, нефтеподобный остаток и твердый уголь. Оборудование планируется доставить в Томск до конца первого квартала 2019 года. Стоимость изготовления составляет 28 млн рублей.



В основе работы Gr-2 — реакция пиролиза, то есть термического разложения органических отходов при недостатке кислорода. Продукты переработки «Сибирская аграрная группа» планирует продавать. За счет прибыли от продажи установка, по расчетам холдинга, должна окупиться в течение 3-4 лет.



Строительство цеха стало ответом на жалобы жителей Томска на запах навоза в городе. В холдинге отмечали, что запах связан со специальными лагунами-накопителями на территории предприятий компании, где хранятся органические отходы. И хотя исследования Роспотребнадзора показали, что концентрация аммиака и сероводорода не превышает допустимую, «Сибирская аграрная группа» приняла решение избавить город от проблемы.

