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Компании
«Сибирская аграрная группа» построит цех для переработки органических отходов в бионефть в Томске
Агроинвестор
Агроинвестор
5 февраля 2019
Для размещения установок ведется строительство цеха на территории свинокомплекса «Томский», сообщил ТАСС
журнал «Агроинвестор»
февраль 2019
Фото: М. Стулов

Уже заключено соглашение с ульяновским заводом «ТТК» на изготовление 10 штук промышленных установок Gr-2, которые способны перерабатывать мусор и любое органическое сырье, в том числе животного происхождения, в природный газ, нефтеподобный остаток и твердый уголь. Оборудование планируется доставить в Томск до конца первого квартала 2019 года. Стоимость изготовления составляет 28 млн рублей.

В основе работы Gr-2 — реакция пиролиза, то есть термического разложения органических отходов при недостатке кислорода. Продукты переработки «Сибирская аграрная группа» планирует продавать. За счет прибыли от продажи установка, по расчетам холдинга, должна окупиться в течение 3-4 лет.

Строительство цеха стало ответом на жалобы жителей Томска на запах навоза в городе. В холдинге отмечали, что запах связан со специальными лагунами-накопителями на территории предприятий компании, где хранятся органические отходы. И хотя исследования Роспотребнадзора показали, что концентрация аммиака и сероводорода не превышает допустимую, «Сибирская аграрная группа» приняла решение избавить город от проблемы.

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