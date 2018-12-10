Московская компания вложит более 11 млрд рублей в производство биоэтанола

Столичная компания «Микро динамические технологии» (МДТ) намерена возвести в Курской и Воронежской областях заводы по производству биоэтанола — экологичного топлива из растительного сырья. Воронежский проект обсуждался 4 декабря с губернатором региона Александром Гусевым, сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным kartoteka.ru, АО МДТ зарегистрировано в Москве в марте 2017 года с уставным капиталом 100 тыс. руб., по итогам прошлого года выручки у компании не было. Тем не менее, рассказал на встрече с губернатором гендиректор МДТ Тамаш Пушкаш, компания работает в сфере альтернативной энергетики около 15 лет, а в России также занимается переработкой зерна, сельскохозяйственных отходов и ТБО. Единственным владельцем МДТ является Елена Мугайских.

По словам Пушкаша, в Краснодарском крае реализуется пилотный проект в сфере альтернативной энергетики, основанный на переработке рисовой шелухи, а в Курске в 2019-м компания планирует начать строительство предприятия по переработке пшеницы в крахмал и производству биоэтанола. Аналогичное предприятие в перспективе компания заинтересована построить и в Воронежской области. В ответ Гусев поручил департаменту экономического развития региона проработать «все условия, необходимые для реализации подобного проекта».

Строительство курского завода начнется в 2019 году, его запуск запланирован к 2022-му, рассказал Пушкаш «Коммерсанту». По его словам, мощность курского предприятия может составить 250 тыс. т переработки в год. Стоимость оценивается в 150 млн евро (11,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 декабря). Параметры воронежского завода пока не определены.

28 ноября президент Владимир Путин подписал закон о регулировании производства биоэтанола, используемого в качестве топлива. В нем определяется понятие биоэтанола — денатурированного этилового спирта, произведенного как из пищевого, так и из непищевого сырья растительного происхождения, денатурация которого осуществляется с соблюдением определенных требований, и содержащего не более 1% воды. В соответствии с законом, бензин, произведенный с использованием биоэтанола, выводится из-под действия норм о регулировании оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Закон направлен на создание благоприятных условий для производства биоэтанола и моторного биотоплива, а также «имеет важное значение для экологии» страны, заявлял в июне в Госдуме замминистра финансов Илья Трунин. Закон должен вступить в силу через год поле официального опубликования. При этом, по словам Трунина, биоэтанол будет рыночным продуктом и на уровне федерального правительства никаких субсидий на его производство не предполагается. Кроме того, бензин, произведенный с использованием биоэтанола в качестве добавки, не будет дешевле. «Это в чистом виде повышение экологичности моторного топлива, а экология всегда дело дорогое», — объяснял замминистра.

Интерес к проектам производства биоэтанола в качестве альтернативы традиционному топливу возрождается всякий раз, когда дорожает нефть, и каждый раз, когда она дешевеет, этот интерес сокращается, отмечает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. «Только при высокой стоимости нефтяного сырья себестоимость производства этанола становится сопоставимой, а то и более низкой, чем у бензина», — констатирует он. В последнее время из-за низкой цены отсечения нефти по бюджетному правилу и из-за санкций курс рубля отвязался от нефтяных котировок, и себестоимость производства бензина резко выросла. В таких условиях неудивительно возрождение интереса к проектам по производству биотоплива, поясняет он.

Тем не менее, проект МДТ нуждается в более серьезной проработке, считает Калачев. «Цены на нефть снова снижаются, что может снова уменьшить себестоимость производства бензина», — сказал он «Агроинвестору». Кроме того, главным препятствием для продвижения этанола на внутреннем рынке являются высокие ставки акцизов. «Акцизы на этанол на российском рынке и вовсе находятся на уровне, заградительном для использования этанола в качестве моторного топлива. Добиться исключения биоэтанола из одной группы с этиловым спиртом будет сложно. Остается продавать произведенный продукт на экспорт в Европу, где российский биоэтанол может оказаться более конкурентоспособным», — добавил эксперт.

Вице-премьер Алексей Гордеев ранее заявлял, что производство биоэтанола может создать в России дополнительный спрос на 10-15 млн т зерна в год. Это поможет сформировать дополнительный спрос на зерно внутри страны и решить проблемы, связанные с его перепроизводством.

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