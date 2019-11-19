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Рынки
Китай планирует восстановить свиноводство
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
19 ноября 2019
На это может потребоваться не один год
Из-за распространения АЧС Китай потерял минимум 40% поголовья
Фото: Т. Кулистикова

Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР призвало приложить всесторонние усилия для восстановления отрасли свиноводства в стране для стабилизации цен на свинину, сообщает информагентство «Синьхуа». При этом местные власти должны решить вопрос нехватки крупных свинокомплексов на юго-западе страны, а также экологические проблемы. Необходимо сочетать меры в фискальной, финансовой и земельной политики, чтобы поддержать свиноводство, при этом важно избегать случаев закрытия предприятий, которые работают с соблюдением законов и положений, обращает внимание агроведомство КНР. Также министерство отметило, что нужно направлять усилия на предотвращение и контроль распространения африканской чумы свиней (АЧС), а также обеспечить поставки альтернативных видов мяса, чтобы обеспечить повышенный спрос.

Ранее ФАО прогнозировала, что в этом году объем выпуска свинины в КНР из-за распространения АЧС снизится минимум на 20%. В сентябре поголовье свиней в стране было на 40% меньше, чем в 2018-м, оценивало агроведомство КНР, однако отраслевые эксперты не исключали, что реальное сокращение может быть намного больше. Как сообщает агентство Reuters, на прошлой неделе оптовые цены на свинину в Китае составляли в среднем 48 юаней ($6,86) за килограмм. И хотя благодаря господдержке фермерских хозяйств и субсидированию транспортировки свинины цены уже немного снизились, все равно они остаются на 157% выше, чем год назад.

«Исходя из последних экспертных оценок, уровень потерь свиноводческой отрасли Китая превзошел все самые драматичные прогнозы: страна потеряет в этом году минимум 40% поголовья. Соответственно, в следующем году импорт свинины составит не менее 4 млн т, в последующие четыре-пять лет — не менее 3 млн т, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. — Все это говорит о том, что свиноводство в КНР будет восстанавливаться не менее четырех-пяти лет».

Чтобы оценить возможности восстановления свиноводства в Китае, нужно знать реальную ситуацию, складывающуюся в этой стране, уверен глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Цифры, которые мы получаем из разных источников, отличаются очень сильно: есть версии о том, что производство свинины в стране снизилось и на 10%, и на 20%, и даже прогнозы снижения на 40%, — делится он. — Причем сокращение производства связано не только с АЧС, но и с новыми более жесткими требованиями к предприятиям, и сколько их закроется в результате внедрения новых требований, мы не знаем». Однако очевидно, что восстановление свиноводства в Китае займет не один год, тем более что АЧС в стране пока не победили, и вспышки продолжаются, говорит он. «Зная, что у китайцев очень много финансовых ресурсов и достаточно крупных компаний с большой экспертизой, можно не сомневаться, что при желании они могут нарастить производство и в течение двух-трех лет, если падение не будет катастрофическим», — оценивает Юшин. Затраты на восстановление отрасли оценить сложно, однако можно сказать однозначно, что это миллиарды долларов, добавляет он.

Восстановление свиноводства в Китае — достаточно трудоемкая и дорогостоящая задача, соглашается  партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. Однако это реально, уверен он. В первую очередь, необходимо максимально обеспечить защиту поголовья от инфекций, а также грамотно завершить начатую программу по стимулированию фермеров на ускоренное производство свинины.

«Также Китаю необходимо нормализовать импорт свинины, страна работает и в этом направлении, — говорит он. — Недавно сообщалось, что один из крупнейших в России производитель свинины собирается поставлять свою продукции в Китай. Компания хочет расширить присутствие в Азии и помочь крупнейшему рынку преодолеть дефицит мяса после вспышек вируса АЧС. Также Китай прорабатывает вопрос поставок с Казахстаном». При должном исполнении программы кризис со свининой в Китае будет полностью решен за 1,5 года, уверен Шафоростов.

Восстановление свиноводства в Китае — процесс небыстрый, учитывая, что производство снизилось до критического уровня более чем на 20%, при этом вспышки АЧС в производственных регионах по-прежнему продолжаются, отмечает партнер консалтинговой компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. Развивать новые производства проблематично, поскольку не хватает молодняка. «Цены на живых свиней в Китае растут, при этом их поставки также двигаются к историческому максимуму, соответственно, разрыв между спросом и предложением увеличивается, и от властей необходимо много поэтапных действий, чтобы создать благоприятные условия для отрасли», — считает Владимирова. По ее мнению, восстановление производственных показателей по свинине в Китае может занять год и более в зависимости от мер, предпринимаемых в борьбе с АЧС.

Желание Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая и руководства страны, где потребление свинины является неотъемлемой частью культуры, максимально быстро восстановить свиноводческую отрасли понятно: они осознают, что мировому свиноводству будет сложно обеспечить необходимый объем дополнительных поставок с учетом снижения производства за последние полтора года, продолжает Юшин. «План по постепенному увеличению доли промышленного производства свинины в Китае был прописан еще в нулевых годах этого столетия в «Документе №1», согласно которому к сегодняшнему дню производство свиней в ЛПХ должно было сократиться до 25%, однако этого пока, судя по всему, не произошло, — говорит он. — Подчеркну, что даже не все предприятия промышленного типа имеют тот уровень биозащиты, который мог бы обеспечить гарантированное выживание в условиях широкого распространения АЧС. Поэтому главная задача китайцев — наладить систему, которая бы не допускала дальнейшего распространения вируса». 

Сделать это будет сложно, подчеркивает Юшин: Россия училась жить в условиях АЧС 11 лет, в Китае первые вспышки заболевания были обнаружены лишь 1,5 года назад. Ситуация также осложняется высоким количеством и плотностью животных. Если в России 25 млн свиней, то в Китае до первой вспышки АЧС, по разным оценкам, было от 450 до 500 млн животных, сравнивает глава НМА.   

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