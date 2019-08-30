В Приамурье введен режим ЧС из-за АЧС

В связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС) губернатор Амурской области Василий Орлов подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «С сегодняшнего дня в амурских селах ведется разъяснительная работа с местными жителями. На сходах специалисты ветуправления рассказывают о превентивных мерах и о том, как действовать в случае выявления на территории их населенного пункта вируса АЧС», — отмечается в сообщении.



По предварительным данным, из-за вируса, обнаруженного в четырех районах области, будут уничтожены более 7 тыс. свиней. Как сообщал накануне замглавы правительства Амурской области Александр Нестеренко, новые очаги выявлены в шести населенных пунктах, в угрожаемую зону, где будут уничтожены свиньи, попало более десятка сел. В день удается ликвидировать около 600 голов. По информации региональных властей, владельцы хозяйств, у которых изъяли поголовье, получают в виде компенсации по 150 руб. за килограмм живого веса. «Амурчане до сих пор пытаются вывозить мясо с территорий, где введен карантин. Эта деятельность пресекается инспекторами ДПС, которые круглосуточно дежурят на постах», — предупредил Нестеренко.



Одним из вероятных вариантов распространения вируса власти Приамурья называют еду, которой в личных хозяйствах кормят свиней. «Это связано с тем, что владельцы свинопоголовья кормят животных отходами из общепита. Другой вариант — АЧС могли завезти из других стран, например, из Вьетнама, где было зафиксировано более 4 тыс. вспышек этого заболевания», — указано на сайте правительства Амурской области. Также на Благовещенской таможне ведется проверка ручной клади, чтобы исключить попадание на территорию региона свиного мяса и субпродуктов из Китая.



Распространение вируса также продолжается в Приморском крае. По данным администрации региона, заболевание выявлено в двух хозяйствах Дальнереченского района. На прошлой неделе Россельхознадзор подтвердил очаг вируса АЧС в частном хозяйстве в Надеждинском районе, а до этого — в крестьянском хозяйстве, расположенном в Пограничном районе.



Ранее на этой неделе стало известно об обнаружении АЧС на свиноферме «Прибалтийская мясная компания три», являющейся третьим производителем свинины в Калининградской области. Как говорится на сайте правительства региона, в результате вспышки до 23 сентября в Гусевском городском округе установлен карантин. Также региональный Россельхознадзор сообщал о ряде случаев обнаружения диких кабанов, павших от АЧС. На прошлой неделе группа «АгроПромкомплектация» сообщила о выявлении АЧС на «Беляевском» свинокомплексе в Курской области. Все поголовье комплекса — 2,5 тыс. свиноматок со шлейфом поросят — будет уничтожено. По предварительным данным, источником вируса могли стать инфицированные животные ЛПХ, расположенных вблизи свинокомплекса, а также следы диких кабанов, говорится на сайте холдинга.



Всего, по данным Россельхознадзора на 26 августа, в России зафиксирована 21 активная вспышка АЧС в десяти российских регионов, в том числе 11 вспышек — среди диких кабанов и 10 — среди домашних свиней. С начала года на территории страны зарегистрировано 44 очага заболевания. По итогам 2018-го было выявлено 56 случаев АЧС, в том числе 47 среди домашних свиней, было уничтожено более 213 тыс. животных. Одна из самых крупных вспышек произошла на «Правдинском свинопроизводстве» (входит в норвежскую группу Russia Baltic Pork Invest, основным владельцем которой является тайский Charoen Pokphand Foods), в Калининградской области, в результате которой было уничтожено свыше 100 тыс. свиней. Прямой ущерб оценивался в 1 млрд руб. Как сообщал «Новый Калининград» со ссылкой на данные Focus. kontur, в результате впервые с 2008 года компания получила чистый убыток, при этом «Прибалтийская мясная компания три» увеличила по итогам 2018-м выручку в полтора раза до 1,3 млрд руб., а чистую прибыль — на 46% до 399 млн руб.

