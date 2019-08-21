На комплексе из топ-10 обнаружена чума свиней

Группа компаний «АгроПромкомплектация» сообщила о выявлении африканской чумы свиней (АЧС) на «Беляевском» свинокомплексе в Курской области. Диагноз был установлен Курской областной ветеринарной лабораторией. Для его подтверждения патматериал от павших свиней направили в Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии, где подтвердили наличие вируса, уточняет управление МЧС по Курской области.



На предприятии совместно с Россельхознадзором и региональным управлением ветеринарии создан оперативный штаб по установлению причины заболевания, ликвидации очага, уничтожению животных, а также проведению необходимых санитарных мероприятий. По предварительным данным, источником вируса могли стать инфицированные животные ЛПХ, расположенных вблизи свинокомплекса, а также следы диких кабанов, говорится на сайте холдинга. На территории «Беляевского» введен карантин, на подъездах к нему установлены дезинфекционные посты. В ближайшее время все поголовье комплекса — 2,5 тыс. свиноматок со шлейфом поросят — будет уничтожено, комплекс очищен. Сумма ущерба устанавливается.



Остальные предприятия группы работают в плановом режиме, они предприняли «дополнительные беспрецедентные меры биобезопасности». При этом компания отмечает, что ее свинокомплексы, расположенные в Курской и Тверской областях, являются одними из самых технологичных, и предполагают высший уровень защиты еще на стадии формирования проектов. Кроме того, холдинг ежегодно инвестирует в планово-предупредительные противоэпизоотические мероприятия.



«В настоящее время в мире идет самая масштабная в истории свиноводства эпидемия АЧС, — комментирует гендиректор «АгроПромкомплектации» Сергей Новиков. — От заражения не застрахован никто из производителей, несмотря на самые серьезные инвестиционные вложения в профилактику и предупреждение данного заболевания. “АгроПромкомплектация” стала очередным заложником несовершенства существующей системы биологической безопасности, т. к. бизнес не в состоянии в одиночку справиться с вирусом, пока он может находиться в секторе ЛПХ и дикой фауне». По его словам, необходимо введение на уровне законодательства комплексных системных мер, направленных на жесткое ограничение возможности сосуществования различных форм свиноводства и дикой природы. Все ведущие производители свинины неоднократно обращали внимание властей на этот аспект, тем более что от решения вопроса напрямую зависят перспективы развития экспортного потенциала России, напоминает Новиков.



По данным Россельхознадзора, по состоянию на 12 августа в России было зафиксировано 20 активных вспышек АЧС, восемь из которых — в популяции домашних свиней. До случая «АгроПромкомплектации» в этом году заноса АЧС на промышленные комплексы не было. В 2018-м в 18 регионах страны было зафиксировано 56 случаев АЧС, в том числе 47 среди домашних свиней, было уничтожено более 213 тыс. животных. Одна из самых крупных вспышек произошла на «Правдинском свинопроизводстве» (входит в норвежскую группу Russia Baltic Pork Invest, основным владельцем которой является тайский Charoen Pokphand Foods), в Калининградской области, в результате которой было уничтожено свыше 100 тыс. свиней. Прямой ущерб оценивался в 1 млрд руб. В результате выручка предприятия за прошлый год упала на 40% — с 2,7 млрд руб. до 1,7 млрд руб.



Ранее вспышки АЧС происходили и на других крупных промышленных предприятиях. Например, на одном из комплексов крупнейшего в стране производителя свинины, «Мираторга», вирус обнаружили в декабре 2017 года. На площадках «Русагро» заболевание выявляли в сентябре 2017 года и в июле 2018-го, также неоднократно сталкивалась с проблемой АЧС группа «Черкизово». По прогнозу Минсельхоза, при благоприятном раскладе, в этом году в России может произойти около 54 вспышек заболевания.



В мире самая сложная ситуация с распространением АЧС сейчас сложилась в Китае. В июле поголовье свиней в стране сократилось на 32,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), с начала августа 2018-го в КНР зафиксировано 154 вспышки АЧС в 32 провинциях и автономных районах, в результате чего 1,2 млн свиней было уничтожено.



В прошлом году «АгроПромкомплектация» произвела 195,2 тыс. т свинины в живом весе и заняла шестое место в рейтинге Национального союза свиноводов. Доля рынка компании оценивается в 4,7%.

