Чума свиней продолжает расширять географию

Африканская чума свиней обнаружена еще в одной стране Юго-Восточной Азии. 20 июня ветеринарная служба Лаоса срочным сообщением уведомила Всемирную организацию здравоохранения животных (OIE) о выявлении семи вспышек заболевания у домашних свиней в провинции Салаван, которая граничит с Вьетнамом и Таиландом. Об этом сообщил Россельхознадзор, по данным которого в стране погибло 973 свиньи. При этом, как сообщает ведомство, первый очаг в Лаосе был обнаружен еще 2 июня.



В соседнем Вьетнаме, который является пятым в мире производителем свинины, из-за АЧС погибло и было уничтожено уже свыше 2,5 млн свиней, сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на аграрное ведомство страны. Глава отдела эпидемиологии департамента ветеринарии Вьетнама Нгуен Ван Лонг уточнил, что вирус распространился на фермах в 58 из 63 провинций. Первый случай заболевания был зафиксирован в марте, тогда же Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) рекомендовала объявить в стране режим чрезвычайной ситуации. Во Вьетнам АЧС попала из Китая, где распространяется с августа прошлого года.



Также в конце мая первая вспышка заболевания была зафиксирована в КНДР в хозяйстве недалеко от границы с Китаем, в апреле вирус проник на территорию Камбоджи. Между тем Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР 20 июня подтвердило новую вспышку в провинции Гуйчжоу на Юго-Западе страны. По оценке ведомства, поголовье свиней в Китае сократилось уже на 24%.



Масштабное распространение вируса АЧС в 2018—2019 годах в странах Юго-Восточной Азии существенно влияет не только на экономическую, но и социальную составляющую этого региона, обращает внимание Россельхознадзор. Доля свинины в рационе питания населения этих стран достаточно велика, а уровень жизни и традиции содержания свиней не позволят остановить распространение болезни в ближайшей перспективе, говорится в сообщении ведомства.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, существует риск заноса АЧС из Китая и Северной Кореи на территорию российского Дальнего Востока. Однако там принимаются всевозможные меры по недопущению провоза через границу потенциально опасной мясной продукции, в том числе в ручной клади туристов и рабочих мигрантов. Кроме того, на приграничных пропускных пунктах ведется усиленная обработка транспорта, который осуществляет перевозки в азиатские страны, где были вспышки АЧС, знает он.



«Распространение АЧС в Китае, где, если верить источникам на местах и СМИ, даже на крупных предприятиях порой скрывают вспышки АЧС, действительно представляет угрозу для России», — соглашается глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Он напоминает, что в этом году на российско-китайской границе у жителей Китая, которые направлялись в Россию, уже находили колбасу с геномом вируса АЧС.



Также есть риск занесения болезни в нашу страну с территории Украины, где регулярно выявляют очаги инфекции, а сама болезнь уже проявила себя в нескольких десятках регионов, добавляет он. «Из этой страны в Россию приезжают трудовые мигранты. Они могут привезти с собой, например, сало от свиней, которые погибли от АЧС», — поясняет Юшин. Кроме того, зараженные кабаны из Польши и Прибалтики могут зайти на территорию Калининградской области и также стать причиной возникновения очагов инфекции в регионе. В дикой природе переносчиком АЧС являются клещи, которые могут быть носителями вируса долгое время.



По данным Международного эпизоотического бюро, за неделю с 15 по 21 июня в Польше было зафиксировано 37 вспышек АЧС. В основном заболевают кабаны — с начала года ветеринарное ведомство страны обнаружило свыше 1,2 тыс. зараженных животных, в том числе были единичные случаи их устойчивости к вирусу. Однако в популяции домашних свиней в стране также были вспышки АЧС.



В России в этом году, по данным на 17 июня, АЧС регистрировалась 10 раз, в том числе девять случаев заболевания среди кабанов. Одна вспышка среди домашних свиней произошла в ЛПХ Ростовской области в марте. При благоприятном раскладе, в этом году в России может произойти около 54 вспышек заболевания, прогнозирует Минсельхоз в проекте Нацдоклада о результатах реализации агрогоспрограммы в 2018 году. По итогам прошлого года в 18 регионах зафиксировали 56 случаев АЧС, в том числе 47 среди домашних свиней, было уничтожено более 213 тыс. животных. Для сравнения, в 2017-м произошло 188 случаев заболевания.



Несмотря на снижение числа вспышек, в прошлом году случаев АЧС все еще было много, оценивает Юшин. «Одна из самых крупных произошла на «Правдинском свинопроизводстве» в Калининградской области, в результате которой было уничтожено более 100 тыс. свиней. Однако до подтверждения диагноза у павших свиней предприятие продало некоторое количество продукции в другие регионы», — напоминает он. При этом из года в год с начала лета риск возникновения АЧС возрастает по сравнению с первым полугодием из-за миграции кабанов и учащения походов населения в леса. Поэтому спокойная ситуация в начале года не дает гарантии того, что дела будут также обстоять с наступлением тепла, предупреждает он. По словам Ковалева, в европейской части страны риски развития АЧС сейчас находятся на том же уроне, что и в прошлом году. «Мы надеемся, что крупные предприятия усилили уровень биобезопасности в летний сезон, когда вероятность вспышек вируса особенно велика», — подчеркивает он.



Россия живет в условиях постоянного возникновения очагов АЧС более 11 лет, и во многих регионах власти, предприятия и даже некоторые охотничьи хозяйства накопили определенный опыт и принимают меры, в том числе, превентивного характера, которые снижают вероятность распространения болезни, обращает внимание Юшин. «Но иногда мы сталкиваемся с нежеланием на местах и в некоторых федеральных ведомствах принимать жесткие, но необходимые решения», — добавляет он. В частности остается актуальным вопрос депопуляции кабанов в регионах, где активно развивается свиноводство.



При этом Юшин уверен, что возвращение Россельхознадзору полномочий по контролю региональных ветслужб положительно скажется на эпизоотической обстановке в стране. «Решение направлено в целом на повышение эффективности работы госветслужбы не только по борьбе с болезнями животных, но также по предотвращению случаев нелегального и полулегального производства и перемещения продукции; это снизит риски ограничений перемещения продукции из одного региона в другой, появятся единые стандарты работы ветслужбы в любом регионе», — перечисляет он.



Вопрос о возвращении Россельхознадзору полномочий по контролю региональных ветслужб отраслевые ассоциации поднимали последние семь-восемь лет, напоминает Ковалев. «Уверены, что создание единой службы ветнадзора в комплексе с компартментализацией предприятий, электронной ветсертификацией и регионализацией хоть и не сразу, но будет способствовать стабилизации эпизоотической ситуации в стране, в том числе, по АЧС», — резюмирует он.





