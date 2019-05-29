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Рынки
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз гражданами мяса
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
29 мая 2019
Глава ведомства спрогнозировал «передел всего мясного рынка» в ближайшие три года
Россельхознадзор предлагает выделить продукты, несущие наибольшие риски
Фото: Pixabay

Россельхознадзор не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами, заявил в Буэнос-Айресе (Аргентина) глава ведомства Сергей Данкверт. По его словам, данный вопрос не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы, но и «до абсурда доходить не надо». «Нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — пояснил он (здесь и далее цитаты по ТАСС).

«Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», — сказал глава Россельхознадзора. Об изъятии зараженных сосисок сообщалось в середине апреля, продукция была завезена из Китая, где с августа 2018 года зафиксировано уже свыше 130 вспышек заболевания в 32 провинциях В начале мая африканская чума свиней (АЧС) также была выявлена в колбасе, ввезенной в Еврейскую автономную область гражданином КНР.

По данным ФАО, по состоянию на 23 мая из-за АЧС в Китае уничтожено уже 1,1 млн свиней. Еще 1,5 млн животных ликвидировано во Вьетнаме, 3,1 тыс. — в Монголии, 2,4 тыс. — в Камбодже. Распространение АЧС уже в ближайшие три года приведет к «переделу всего мясного рынка», спрогнозировал Данкверт. «Тот объем мяса, который Китай будет вынужден покупать, его не может никто компенсировать», — добавил он. По мнению главы Россельхознадзора, массовая гибель свиней в Китае вызовет повышенный спрос не только на свинину, но и на говядину и мясо птицы.

О возможном введении ограничений на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции в ручной клади заговорили в конце апреля. Тогда Национальная мясная ассоциация (НМА) обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с призывом ввести запрет, усилить контроль за багажом на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Озабоченность ассоциации разделил Минсельхоз, а Россельхознадзор тогда прямо поддержал инициативу НМА. Как говорилось в сообщении ведомства, запрет на ввоз российскими гражданами мясной и молочной продукции из-за рубежа для личного пользования является «обоснованной и необходимой мерой», а сохранение эпизоотического благополучия — крайне важная задача, без решения которой невозможно развитие животноводства и выход на внешние рынки.

Если госорган, отвечающий за эпизоотическое благополучие на территории России, считает, что можно разделить продукты на опасные и неопасные и ввести точечные ограничения, то так и нужно сделать, прокомментировал слова Данкверта руководитель исполнительного комитета НМА Сергей Юшин. «Многие страны не делят продукты на представляющие и не представляющие угрозу, потому что администрирование здесь довольно сложное. Если российские госслужбы смогут это делать — отлично, любое разумное решение лучше полного отсутствия решений», — сказал «Агроинвестору» Юшин. Главное — чтобы выполнение решений контролировалось должным образом, подчеркнул он. «Проверяющие органы должны определить, есть ли у них ресурсы разделять ввозимую продукцию на ту, которая подпадает и не подпадает под ограничения. Кроме того, необходимо проинформировать путешествующих граждан, что можно ввозить, а что нельзя», — добавил Юшин.

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