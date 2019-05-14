Изъятые у граждан продукты будут уничтожать на границе

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», в которых перечислены правила ввоза в ручной клади животноводческой продукции в Россию. Законопроект размещен на сайте regulation.gov.ru . В частности, в документе предлагается запретить гражданам ввозить свыше 5 кг продуктов, без заводской упаковки, а также животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных. Не отвечающая этим требованиям продукция будет уничтожаться Россельхознадзором.

В соответствии с проектом, в закон «О ветеринарии» предлагается добавить пункты о том, что Россельхознадзор наделяется полномочиями по «уничтожению (утилизации) подконтрольных товаров, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара». В качестве исключения указан «ввоз до 5 кг включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза». Уничтожение изъятой продукции предполагается производить в пограничных пунктах пропуска или за их пределами в специально оборудованных для этих целей местах.

Также в случае возникновения угрозы заноса заразных болезней животных из сопредельных стран поправками предусмотрена организация дезинфекции въезжающих в Россию машин. И дезинфекцию, и уничтожение изъятой у граждан продукции планируется проводить за государственный счет, поэтому реализация законопроекта потребует увеличения расходов федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, наделение Россельхознадзора новыми функциями потребует выделения ему «дополнительных бюджетных ассигнований».

Сейчас ограничения для провоза животноводческой продукции прописаны в Положении о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) в ЕАЭС, утвержденном решением комиссии Таможенного союза № 317 от 18 июня 2010 года. В нем говорится о максимальном объеме в 5 кг, обязательном наличии промышленной упаковки и разрешении на ввоз только из благополучных в эпизоотическом отношении стран. Одновременно действует регламент, по которому Россельхознадзор осуществляет контроль ввозимых для личных целей подконтрольных товаров в специально оборудованных пунктах пропуска, указывает руководитель отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации (НМА) Евгений Лапинский. А в случае возникновения вспышки заболевания в какой-либо стране Россельхознадзор вводит временный запрет ввоза продукции из этой страны и информирует ФТС о необходимости соблюдения временных ограничений, в том числе в части ввоза физическими лицами животноводческой продукции в ручной клади и багаже, уточнил «Агроинвестору» представитель Минсельхоза.

Россельхознадзор регулярно сообщает о выявляемых подконтрольных товарах незаконно ввозимых на территорию России, в том числе с багажом, рассказал «Агроинвестору» Лапинский. Так, в апреле на границе с Финляндией и Эстонией управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области у граждан было изъято более 450 кг кормовых добавок, рыбы, мясных и молочных продуктов. «Продукция ввозилась с нарушениями требований ветеринарного законодательства, то есть без заводской упаковки и/или массой свыше 5 кг, без сопровождения ветеринарным сертификатом и разрешением Россельхознадзора на ввоз», — говорилось в сообщении управления. В Калининградской области в 2018 году у частных лиц было задержано 11 т животноводческой продукции в ручной клади и багаже. Регулярно о задержании животноводческой продукции (мяса, сала, колбасных изделий) у въезжающих из Украины граждан сообщает управление Россельхознадзора по Белгородской области.

Ранее НМА предложила запретить ввоз частными лицами животноводческой продукции из других стран, чтобы исключить занос заразных болезней животных в Россию. Однако на первом этапе необходимо выполнять те ограничения, которые действуют уже сегодня, говорил «Агроинвестору» председатель исполнительного комитета ассоциации Сергей Юшин. «Ограничения не выполняются из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов. Также мало информации у самих путешественников о том, что они не имеют право ввозить эту продукцию: никаких предупреждений на этот счет нигде нет. И, конечно, наказание у нас предусмотрено совсем не пугающее нарушителей. В отличие, например, от Японии, где за попытку ввоза сейчас предусмотрено три года каторжных работ», — сетовал Юшин.

Минсельхоз разделяет опасения НМА по поводу угрозы заноса в Россию заразных болезней. «В настоящее время Минсельхоз России рассматривает предложения Национальной мясной ассоциации о временном запрете и повышении мер ответственности за незаконный ввоз продукции животного происхождения из-за рубежа», — ранее сообщал «Агроинвестору» представитель аграрного ведомства.