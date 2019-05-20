Минсельхоз: экспорт свинины в 2019 году превысит 100 тысяч тонн

Поставки отечественной свиноводческой продукции за рубеж в текущем году вырастут более чем на 20% и превысят 100 тыс. т, говорится в сообщении Минсельхоза. «Положительная динамика экспорта наблюдается с 2012 года, при этом только за прошлый год он вырос на 18%. Одновременно отмечается тенденция к снижению закупок свиноводческой продукции за рубежом — по итогам прошлого года объем импорта снизился более чем на 70%», — отмечается в пресс-релизе.



Россия входит в топ-7 мировых производителей свинины. «С дальнейшим развитием индустрии позиции нашей страны на международной арене будут только укрепляться», — уверено аграрное ведомство. Основными покупателями российской свиноводческой продукции являются Гонконг, Вьетнам и страны ближнего зарубежья. К перспективным направлениям сбыта относятся государства азиатского региона — КНР, Япония, Южная Корея и другие, следует из сообщения. Развитие экспортных поставок обусловлено увеличением производства свинины, за последние семь лет этот показатель вырос в 1,5 раза, отмечает Минсельхоз. В 2018 году выпуск свинины прибавил 5,5%, а в январе-марте 2019 года — еще 4,3%. Согласно оценке Национального союза свиноводов (НСС), по итогам года производство повысится еще на 4-5% или 150-170 тыс. т. Прирост будет продолжаться и в ближайшие годы.



НСС ожидает роста экспорта в текущем году на 15-20% «примерно до 100 тыс. т». Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор союза Юрий Ковалев, этот объем включает мясо и субпродукты. «При этом исходим из того, что основные азиатские рынки по-прежнему закрыты. То есть рост будет не за счет появления новых рынков, а скорее за счет того, что все больше игроков проникают на уже открытые рынки. Последняя новость о том, что открыт Гонконг, вселяет оптимизм, но мы не увеличиваем наши прогнозы, так как начало поставок требует времени, в том числе на налаживание контактов, отработку логистических вопросов и т. д. », — сказал он «Агроинвестору».



Также в своем прогнозе союз не учитывает перспективы экспорта в Китай. В начале апреля Россельхознадзор заявил, что китайская сторона сообщила о возможности поставок свиноводческой продукции из регионов, благополучных по африканской чуме свиней (АЧС). В минувшую пятницу представители Россельхознадзора вновь провели переговоры в Пекине, в ходе которых «представили данные о благополучных территориях России по африканской чуме свиней и предприятиях с высоким уровнем биологической защиты», сообщает пресс-служба российского ведомства.



В ближайшие два года ежегодные закупки со стороны КНР могут вырасти на 1,5-2 млн т из-за эпидемии африканской чумы свиней, оценивает Ковалев. «По результатам 2019 года поголовье свиней в Китае, согласно прогнозам Rabobank, упадет на 150-200 млн голов, и около 10 млн т они могут потерять в производстве. Эта ситуация, видимо, заставит китайское правительство быть более сговорчивыми в переговорах с другими странами. Если ранее Китай вообще не рассматривал в качестве потенциальных поставщиков страны, где есть вирус АЧС, то Rabobank полагает, что эта позиция может измениться. Однако дальнейшие переговоры могут продлиться как полгода, так и несколько лет», — заметил гендиректор НСС.



Что касается российского импорта свиноводческой продукции, то НСС прогнозирует его рост в 1,6-1,8 раза в 2019 году. «В прошлом году импорт был минимальным, опустившись до 86 тыс. т. Но в этом году мы ожидаем, что импорт вырастет на 50-70 тыс. т., прежде всего из-за того, что сняты ограничения на ввоз из Бразилии», — подчеркнул Ковалев.



Он добавил, что мировой рынок с тревогой ожидает второй половины этого года. Сейчас в Китае резко увеличиваются запасы замороженной свинины, так как производители, опасаясь АЧС, массово забивают свиней. Как следствие, цены в Китае пока не поднимаются. «Во второй половине 2019 года — в начале 2020-го эти запасы будут съедены, и уже всем понятно, что цены поднимутся, причем как в Китае, так и на мировом рынке», — поясняет Ковалев. Эта ситуация может уменьшить темпы импорта свинины в Россию. Кроме того, рост мировых цен может положительно повлиять и на российский экспорт.

