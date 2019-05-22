Региональный ветнадзор будет ликвидирован с 1 января 2020 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект об упразднении регионального государственного ветеринарного надзора, следует из информационной базы нижней палаты парламента. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Как говорится в пояснительной записке, такой срок определен исходя из «продолжительности формирования бюджетного процесса».

Полномочия по государственному ветнадзору в полном объеме будут переданы Россельхознадзору. Одновременно будет установлен запрет на обратную передачу этих функций на уровень регионов в целях недопущения их дублирования. «Исходя из результатов правоприменительной практики, а также по результатам проработки законопроекта с заинтересованными федеральными органами была выявлена сложность разделения полномочия по осуществлению государственного ветеринарного надзора на составляющие», — отмечается в пояснительной записке.

Ветеринарный надзор был передан на региональный уровень в ходе административной реформы, проведенной в 2004 году. В результате, как неоднократно заявлял Россельхознадзор, это разрушило единую систему контроля и негативно повлияло на эпизоотическую обстановку в стране. В правительстве признали, что совмещение у региональных ветслужб функций по оказанию платных услуг и осуществлению госнадзора «негативно сказывается на объективности результатов контрольно-надзорной деятельности». Также разобщенность региональных служб привела к «невозможности применения скоординированных мер по предотвращению распространения заразных болезней животных на всей территории страны». «В результате отсутствия единой вертикали управления в большинстве субъектов инфраструктура ветеринарных служб деградирует, особенно это касается лабораторной базы», — констатируется в пояснительной записке.

Таким образом, в случае принятия закона все ветеринарные надзорные мероприятия с 1 января будут проводиться Россельхознадзором. Однако речь не идет о глобальных переменах как для производителей, так и Россельхознадзора, уточнила «Агроинвестору» представитель ведомства. «Порядок проведения проверок, проводимых Россельхознадзором и региональными службами, един», — пояснила она.

Представители животноводческой отрасли называют возвращение ветнадзора на федеральный уровень долгожданным и необходимым. Поддерживает восстановление единой федеральной системы и ассоциация «Руспродсоюз». «Для рынка это большой плюс, ведь унифицированные правила освободят его от проблем, связанных с разными стандартами работы «на местах», различным пониманием и толкованием тех или иных норм», — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Так, сейчас ветеринарные службы в регионах сами устанавливают планы противоэпизоотических мероприятий, сами оценивают их выполнение, сами принимают решения о вакцинации при выявлении заболеваний животных, а раздробленность системы приводит к тому, что по одним и тем же исследованиям в разных регионах можно получить различные данные, перечисляет он. Федеральный контроль за работой ветслужб позволит улучшить эпизоотическую обстановку в стране и сократить возможные риски, что положительно отразится на экономике предприятий и здоровье потребителей, уверен Востриков.

Что касается сроков вступления изменений в силу, то некоторые сложности в работе в связи с перестройкой системы возможны, не исключает Востриков. Однако это нормальные рабочие процессы и их «не стоит бояться», полагает исполнительный директор «Руспродсоюза».

Инициатива о возвращении функций ветнадзора на федеральный уровень стала прорабатываться еще при предыдущем министре сельского хозяйства Александре Ткачеве. В марте на итоговом заседании коллегии Россельхознадзора нынешний глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что соответствующие поправки уже подготовлены. «Мы надеемся, что это решение даст новый импульс работе ветеринарных служб субъектов», — отмечал министр. На заседании правительства 16 мая поправки о централизации полномочий ветеринарного надзора были поддержаны. «После определенных проблем стало очевидно, что сейчас такого рода централизация является правильной. Наш АПК активно развивается, и это та сфера, где важна позитивная динамика не только по валовым показателям, но и по вопросам качества. А для этого необходим централизованный контроль», — пояснял премьер-министр Дмитрий Медведев.