Поголовье свиней в Китае сократилось на треть

Поголовье свиней в Китае, крупнейшем мировом производителе свинины, в июле сократилось на 32,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го в результате распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Reuters со ссылкой на данные Минсельхоза КНР. В месячном выражении в июле численность животных снизилась на 9,4%. Сокращение поголовье свиноматок за год оценено в 31,9%. По данным министерства, вирус выявлен во всех провинциях страны.



В июне оценки снижения численности свиней и свиноматок в Китае были меньше и составляли 25,8% и 26,7% соответственно. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), с начала августа 2018-го в КНР зафиксировано 154 вспышки АЧС в 32 провинциях и автономных районах, в результате чего 1,2 млн свиней было уничтожено. Спад производства спровоцировал скачок цен. По данным Shanghai JC Intelligence Co., национальные средние цены на свиней побили рекорд 2016 года и достигли 24,6 юаня/кг (232,6 руб./кг по курсу ЦБ), при том что обычно цены на свиней находятся на низких уровнях в летние месяцы, когда спрос на свинину меньше, и начинают расти в сентябре. Один из китайских переработчиков — WH Group — на прошлой неделе сообщил о сокращении прибыли на 17% в первом полугодии и предупредил, что цены будут продолжать повышаться.



Еще около 4 млн свиней из-за АЧС уничтожено во Вьетнаме, согласно оперативным данным ФАО. Также вирус обнаружен в пяти провинциях Камбоджи и в Лаосе. В Монголии с начала года уничтожено 3,1 тыс. свиней, что составляет более 10% всего поголовья страны. На прошлой неделе вспышки АЧС были зарегистрированы в ранее благополучной Мьянме (один очаг) и Сербии (четыре очага), сообщает Россельхознадзор. Также новые очаги африканской чумы свиней отмечены на территории Венгрии (24 очага), Латвии (16), Молдовы (2), Румынии (310), Словакии (2), Украины (3).



Распространение АЧС поддерживает рост цен на мировом рынке, однако в текущей ситуации динамика мирового рынка практически не оказывает влияния на внутрироссийские цены, отмечает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «В Китае за последний месяц цены на свинину выросли на 11,5%, в США — на 5%, в Канаде — на 9%, в Германии — на 7%, во Франции — на 3%. В России же цены упали в среднем на 15% за это же время», — сказал «Агроинвестору» Юшин.



По его словам, сегодня российский рынок от мирового практически независим: доля российской свинины в потреблении достигает 93-95%. Кроме того, высокие темпы прироста производства, ужесточение конкуренция и нежаркое лето, негативно повлиявшее на спрос, толкают цены вниз. «Темпы прироста производства в России в этом году будут в районе 4-5% в убойном весе. В следующем году, возможно, и больше, так как планируется введение в строй ряда крупных объектов», — оценивает Юшин. В результате, согласно его прогнозу, по итогам этого года среднегодовые оптовые цены на полутуши и живых свиней будут примерно на 9% ниже, чем в прошлом году. «Мы ожидаем снижение среднегодовых цен и в будущем году», — добавил Юшин.



Что же касается российского экспорта свинины, то его объемы по-прежнему невысоки. «Для российского экспорта сегодня основным барьером является неблагополучная ситуация по АЧС. Поэтому основные платежеспособные и интересные для России рынки — это рынки стран Тихоокеанского бассейна и Юго-Восточной Азии — по-прежнему закрыты», — поясняет Юшин. По данным Россельхознадзора, по состоянию на 12 августа в России было зафиксировано 20 активных вспышек заболевания, восемь из которых — в популяции домашних свиней. Сегодня пресс-служба надзорного ведомства сообщила о новой подтвержденной вспышке вируса в одном из личных подсобных хозяйств в Надеждинском районе Приморья.

