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Регионы
На Дальнем Востоке выявлена чума свиней
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
8 августа 2019
К 5 августа в России насчитывалось 15 активных вспышек АЧС
Прямой ущерб от АЧС в 2018 году оценен в 1,1 млрд рублей
Фото: Pixabay

Лабораторное исследование подтвердило вирус африканской чумы свиней (АЧС) в одном из хозяйств в селе Усть-Ивановка в Амурской области, сообщил «Интерфаксу» глава сельсовета Александр Лимайкин. По его словам, в фермерском хозяйстве, где накануне начался падеж животных, содержалась сотня свиней. «Всего в селе около 700 голов, в том числе в частных подворьях, все будут изыматься. В населенном пункте введен карантин», — рассказал Лимайкин.

31 июля очаг заболевания также был обнаружен в КФХ Бирючкова О. В. в Пограничном районе Приморья, недалеко от автомобильного перехода с Китаем Сосновая Падь. Согласно распоряжению властей региона, угрожаемой зоной объявлено шесть районов Приморья, 70 свиней уничтожено. Как сообщают «Вести» со ссылкой на старшего госинспектора Уссурийского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Александра Синельникова, АЧС в Приморье зафиксирована впервые. Более того, как следует из материалов Россельхознадзора, с 2007 года до этого времени вирус на Дальнем Востоке не выявлялся.

В связи со вспышкой Россельхознадзор распространил предупреждение, что потенциальная угроза заноса АЧС из Китая остается высокой. «Занос возбудителя АЧС возможен как с живыми свиньями, так и с инфицированными продуктами убоя свиней, продукцией растениеводства», — напоминает ведомство. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последний год в Китае подтверждено 149 вспышек АЧС в 32 провинциях, уничтожено 1,2 млн свиней. Еще 3,7 млн свиней лишился Вьетнам, также заболевание выявлено в Камбодже, Лаосе, Монголии, КНДР.

В России, по данным Россельхознадзора, к 5 августа с начала года зарегистрировано 25 случаев АЧС. Из них 15 являются активными, в том числе три — среди домашних животных (один в Волгоградской и два в Ульяновской областях). Накануне также стало известно о новом очаге в Тверской области, где вирус был выявлен у отловленного на территории охотничьего хозяйства дикого кабана. Как минимум три вспышки АЧС за последний месяц зафиксировано в Нижегородской области — два у диких кабанов и один — у домашней свиньи.

В 2018 году было зарегистрировано 56 очагов АЧС в 18 регионах, заболело 97,8 тыс. домашних свиней, уничтожено 213 тыс. голов, говорится в подготовленном Минсельхозом национальном докладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2018 год. По расчетам министерства, ущерб от заболевания в прошлом году составил 1,1 млрд руб. «Необходимо при этом учитывать, что помимо указанного прямого экономического ущерба, отраслью свиноводства понесен еще и косвенный ущерб, складывающийся, в частности, из издержек вследствие долговременного (8-12 месяцев) вывода из оборота производственных площадей и помещений, убытков, понесенных предприятиями смежных отраслей, упущенной выгоды и других», — отмечается в Нацдокладе.

Одним из наиболее пострадавших предприятий в 2018-м стало «Правдинское свинопроизводство» (входит в норвежскую группу Russia Baltic Pork Invest, основным владельцем которой является тайский Charoen Pokphand Foods), крупнейший свинокомплекс Калининградской области. Все поголовье комплекса — 128 тыс. свиней — было ликвидировано, прямой ущерб тогда оценивался в 1 млрд руб. В результате предприятие по итогам 2018-го показало падение выручки на 40%, с 2,7 млрд руб. до 1,7 млрд руб., сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на данные Focus. kontur. Впервые с 2008 года компания получила чистый убыток, который составил 454 млн руб. Также в прошлом году от вспышки АЧС пострадал и другой калининградский производитель свинины «БалтЗанГазНефтеоргсинтез». При этом третий основной производитель в области — «Прибалтийская мясная компания три» - увеличил по итогам 2018-м выручку в 1,5 раза до 1,3 млрд руб, а чистую прибыль — на 46% до 399 млн руб.

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