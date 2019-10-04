АЧС экспорту не помеха? Как влияет распространение вируса в новых регионах и странах на развитие свиноводческой отрасли

По данным Россельхознадзора на 9 сентября, в России зафиксировано 40 активных вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в десяти российских регионах, в том числе 13 среди диких кабанов и 27 среди домашних свиней. С начала года на территории страны зарегистрировано 68 очагов заболевания. Для сравнения, в 2018-м было выявлено 56 случаев АЧС, включая 47 среди домашних свиней, было уничтожено более 213 тыс. животных. Всего же с 2007 года, когда заболевание впервые проникло на территорию страны, зафиксировано 1440 случаев АЧС.



Новые регионы и страны

«Мы можем считать, что держим проблему под контролем, но на деле рано говорить о каких-либо успехах», — отмечает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Первые полгода 2019-го прошли относительно спокойно, но в июле и августе вирус активизировался. Так, летом заболевание выявлено в Калининградской области (на свиноферме «Прибалтийская мясная компания три» — один из крупнейших производителей свинины в регионе) и в Курской (на предприятии «Агропромкомплектации», которая входит в топ-20 крупнейших производителей).







В Курской области самой вероятной причиной заноса АЧС, по предварительным данным, могли стать инфицированные животные ЛПХ или присутствующие в регионе дикие кабаны — их следы были найдены вблизи свинокомплекса «Агропромкомплектации». «В настоящее время в мире идет самая масштабная в истории свиноводства эпидемия АЧС, от заражения не застрахован никто из производителей, несмотря на самые серьезные инвестиционные вложения в профилактику и предупреждение данного заболевания. „АгроПромкомплектация“ стала очередным заложником несовершенства существующей системы биологической безопасности, так как бизнес не в состоянии в одиночку справиться с вирусом, пока он может находиться в секторе ЛПХ и дикой фауне», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «Агропромкомплектации» Сергей Новиков.



Калининградский Россельхознадзор также сообщал о ряде случаев обнаружения диких кабанов, павших от болезни. «Туда вирус мог попасть не только с кабанами, но и с контрабандной продукцией из Европы, из той же Польши, где много свинины производится в небольших фермерских хозяйствах», — обращает внимание Юшин.



Но самое главное, что АЧС распространилась на новые регионы. В частности, заболевание было выявлено в хозяйствах Приморского края и Амурской области. В последней с 30 августа даже был введен режим чрезвычайной ситуации, уничтожено более 7 тыс. свиней. По словам замглавы правительства Амурской области Александра Нестеренко, в день удавалось ликвидировать около 600 свиней. По информации региональных властей, владельцы хозяйств, у которых изъяли поголовье, получают в виде компенсации по 150 руб./кг живого веса. «Амурчане до сих пор пытаются вывозить мясо с территорий, где введен карантин. Эта деятельность пресекается инспекторами ДПС, которые круглосуточно дежурят на постах», — предупредил чиновник.



Одним из вероятных вариантов распространения вируса власти Приамурья называют еду, которой в личных хозяйствах кормят свиней. «Это связано с тем, что животных кормят отходами из общепита. Другой вариант — АЧС могли завезти из других стран, например из Вьетнама, где было зафиксировано более 4 тыс. вспышек этого заболевания», — указано на сайте правительства Амурской области. На Благовещенской таможне теперь ведется проверка ручной клади, чтобы исключить попадание на территорию региона свиных мяса и субпродуктов из соседних стран. «Обидная ситуация — компании на Дальнем Востоке очень рассчитывали на экспорт в КНР, наращивали объемы производства. Но сначала в регионе обострилась ситуация с ящуром, а теперь в ряде муниципалитетов поголовье стремительно сокращается из-за АЧС», — сетует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.



В мире вирус также продолжает захватывать новые страны. Согласно данным Россельхознадзора, впервые в 2019 году АЧС пришла в Сербию, Словакию, Мьянму, Монголию, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, КНДР и Гонконг. Подтвердилось присутствие вируса и на Филиппинах, сообщали зарубежные СМИ. «Тем, у кого АЧС появилась впервые, придется пройти весь путь с самого начала — вводить новые меры безопасности, проводить работу с населением и производителями, следить за границами, поступающей продукцией и т. д. », — комментирует Ковалев. России, в свою очередь, следует не забывать о риске проникновения вируса с продуктами убоя, поступающими в Россию нелегально, например из стран Юго-Восточной Азии, напоминает гендиректор АПХ «Промагро» Константин Клюка.



Новая этика потребления мяса По мнению независимого эксперта рынка мяса Мушега Мамиконяна, в экспорте мясной продукции, и свиной в частности, необходимо увеличивать долю именно готовой, термически обработанной продукции, так как тогда она уже не несет высоких биологических рисков. Уже сейчас около 4 млн т в мировой торговле — это продукты высокой степени готовности. Это значительно бы упростило процесс признания регионализации ввиду того же сокращения биологических рисков, считает он. «Да и попасть на рынок с продукцией, которая придется по вкусу уже конечному потребителю, проще», — утверждает Мамиконян. Производство и экспорт преимущественно полностью готовых, термообработанных, надежно упакованных товаров также снизят потери и отходы, возникающие при хранении, транспортировке, распределении сырых продуктов. Именно такой подход соотносится с принципами устойчивого развития и сохранения ресурсов планеты, верит эксперт.

Экспортные амбиции

В то же время распространение АЧС за рубежом может открыть для России новые возможности в плане экспорта. В первую очередь речь идет о Китае как о самом крупном потребителе свинины в мире, говорит Константин Клюка. По данным таможенной службы республики, импорт данного вида мяса в эту страну только за май вырос на 45% до 556,3 тыс. т (включая субпродукты). При этом доля России в поставках свинины в КНР почти не увеличилась, что обусловлено торговыми и таможенными ограничениями и особенностями ввоза, отмечает топ-менеджер.



С каждой новой вспышкой у нашей страны будет все меньше оснований вообще рассуждать на тему экспорта в Китай, считает Юшин, хотя некоторые крупные инвесторы начинали новые проекты именно во многом в расчете на поставки в соседнюю страну. «КНР весьма осторожно относится ко всему и едва ли захочет иметь дело с теми, у кого на территории регулярно фиксируются очаги АЧС», — думает эксперт. Хотя европейская регионализация Китаем была признана, и, несмотря на быстрое распространение АЧС в странах ЕС, поставки в республику — в частности, из Германии, Испании, Франции — продолжаются. Вероятнее всего, добавляет Юшин, КНР постарается самостоятельно быстро восстановить поголовье.







АЧС теперь во многих странах, все просто приспосабливаются жить в существующем миропорядке, говорит Ковалев. «Надеемся, что наша регионализация тоже будет принята Китаем, но нужно понимать, что каждый новый очаг болезни на территории страны уменьшает шансы на успешное установление торговых отношений», — акцентирует внимание он. Потери КНР огромны — 10-15 млн т свинины, или 150-200 млн голов. И, по прогнозу НСС, в 2019 году Китай сократит производство на 25-35%, а поголовье свиней — на 30-40%. Несомненно, в республике возникнет дефицит животного белка, и даже общими усилиями других стран, производящих свинину и птицу, трудно будет его быстро восполнить. Участие России здесь было бы весьма кстати, но присутствует неопределенность относительно принципиальной возможности осуществления экспортных поставок. «Чисто теоретически мы могли бы поставлять в КНР 300 тыс. т, на это наши производства легко пойдут уже сейчас», — уверен Ковалев.



«На внутреннем рынке конкуренция растет, производители снижают цены. И экспортный потенциал у нас, несомненно, есть: излишки свинины необходимо отправлять за рубеж, — полагает гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» (Тюменская область) Сергей Мамонтов. — При появлении информации о возможности открытия какого-либо экспортного канала мы в кратчайшие сроки будем предпринимать меры для прохождения необходимых процедур подготовки к вывозу». По мнению топ-менеджера, и Китай, и тот же Вьетнам, потребляющие огромные объемы свинины, были бы рады и российскому мясу, не только субпродуктам. У «Юбилейного» есть опыт экспортных поставок субпродуктов в небольших объемах в Гонконг, правда, через дистрибьютера. Для выхода на внешние рынки России необходимо в кратчайшие сроки провести регионализацию, внутри компаний соблюдать биологическую безопасность и принимать максимальные меры для нераспространения вируса по стране, добавляет Мамонтов.



«При решении вопроса поставок из России важную роль будет играть политический аспект», — уверен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Ценовой фактор тоже является весьма значимым. Мировые цены на свинину уже отреагировали на ситуацию: последние месяцы основные страны-производители активно их повышают. Но бесконечно расти цены не могут, скорее, спрос будет двигаться в сторону более скороспелого мяса птицы, прогнозирует эксперт. В целом же ситуация для вывоза сейчас вполне благоприятная. Хотя нужно задаться целью продвигать именно мясо, а не только «ушки, пятачки и хвостики», добавляет он.





Санитарную зону могут увеличить до 10 километровФото: «Легион-Медиа»



Риски ЛПХ и диких кабанов

Трудно держать под контролем все факторы, способствующие распространению АЧС. «Мы по полной программе нахлебались за почти 12 лет присутствия АЧС в России и получили самый большой опыт в мире в области противостояния этой напасти. Наши промышленные комплексы обладают высочайшим, можно сказать, беспрецедентным уровнем биозащиты», — уверяет Ковалев. Но, увы, даже это не может дать 100% гарантии, что вирус прекратит распространяться. Хотя страна и научилась жить с этим: за последние десять лет производство свинины выросло на 1,5 млн т в убойном весе.



Несмотря на законодательное утверждение ветеринарных правил содержания свиней, их, по словам эксперта, мало кто соблюдает в ЛПХ, более того, нет ресурсов, чтобы проверять все мелкие хозяйства. «Нужно, чтобы каждый понимал, насколько опасна ситуация и насколько необходимо соблюдение всех санитарно-ветеринарных мер, — говорит заместитель гендиректора по сельскому хозяйству ГК «Талина» Олег Букин. — В условиях личных подворий практически невозможно соблюдать все существующие правила. Это требует огромных затрат, в первую очередь финансовых». Очень сложно уследить за передвижениями животных, за их здоровьем и сбытом мяса. Это еще одна причина, по которой свинина должна производиться именно на современных индустриальных комплексах, считает топ-менеджер. Ведь на промпредприятиях обеспечены закрытый режим, жесткий ветеринарный контроль, тщательные меры дезинфекции, полная изоляция животных от внешнего мира, отсутствие в корме пищевых отходов.



По мнению Константина Клюки, России следовало бы внимательно изучить и применить опыт Испании, которая смогла избавиться от АЧС и вернуть себе репутацию страны — экспортера свинины. Столкнувшись с заболеванием, Испания решала проблему масштабно и комплексно. Более сотни передвижных ветбригад контролировали хозяйства, собирали образцы для анализа, привлекали свиноводов для создания санитарных ассоциаций. Сто процентов свиноводческих ферм подвергалось серологическому контролю. Усовершенствовались санитарные барьеры, для чего более чем двум тысячам предприятий были выданы льготные кредиты. При подтверждении вспышки АЧС все свиньи инфицированных комплексов немедленно отправлялись на убой, а владельцы неблагополучных хозяйств получали компенсацию. «Необходим стопроцентный контроль за популяцией свиней в частных подворьях», — уверен топ-менеджер.



Отслеживание передвижения диких кабанов — еще одна масштабная задача, которую необходимо решать кардинально, особенно учитывая огромную территорию России. Даже если из 100 больных животных будут уничтожены 95, оставшихся пяти хватит, чтобы разнести болезнь на значительные расстояния. «Есть нормы — 0,25 кабана на 1 тыс. га, но как проверять в постоянном режиме этот параметр и регулировать численность?», — задается вопросом Ковалев.



Вирус не может существовать и размножаться во внешней среде без организма свиней, поэтому все перемещения поголовья между промышленными комплексами и фермерами находятся под учетом государственой ветеринарной службы и Россельхознадзора, напоминает Константин Клюка. Поголовье всех официальных производителей контролируется как производственными, так и государственными ветеринарами. А вот животные в частных подворьях с большой долей вероятности не подпадают под контроль ветеринарных служб, равно как и дикие кабаны. Поэтому именно они являются основными переносчиками АЧС.



Юшин отмечает «половинчатость» принимаемых противоэпизоотических мер и нежелание, в частности, Министерства природных ресурсов, которое, в свою очередь, борется за сохранение многообразия животного мира, прибегнуть к кардинальным мерам, необходимым для недопущения дальнейшего распространения АЧС. Трудно не признать, что очаги, возникающие в дикой природе, не дают шанса на стабилизацию, несмотря на все усилия предприятий и большую проводимую госведомствами работу. «Серьезное улучшение ситуации возможно только при понимании всеми госорганами важности выполнения общей и сложнейшей государственной задачи, работая единым фронтом, — уверен эксперт. — Если же ведомства будут прикрываться эгоистическими ведомственными целями и задачами, то рассчитывать на успех не стоит». Так, Минприроды не понимает опасность распространения болезни, не допускает в заказники, подключает противодействующих «зеленых» и не дает уничтожать даже уже зараженных особей диких кабанов, говорит Ковалев. Он приводит в пример Европу, те же Бельгию, Польшу, Чехию, где к контролю популяции диких кабанов призывают армию, страны осознают критичность ситуации и стараются быстро и эффективно уничтожать очаги. «В России достаточно областей, в которых мало развито свиноводство — там, а также в заповедниках, можно сохранить популяцию диких кабанов. Но в регионах с промышленным свиноводством необходимо исключить их популяции на расстоянии 150-300 км», — поддерживает Константин Клюка.



В плане реализации мер по недопущению распространения АЧС в России, разработанном комиссией под руководством вице-премьера Алексея Гордеева, есть пункт о создании буферных зон вдоль границ с государствами, неблагополучными по АЧС, напоминает Юшин. В таких зонах популяция диких кабанов должна быть сведена практически к нулю. Часто сделать это силами пеших охотников невозможно. Во многих странах депопуляция проводится с помощью транспортных средств и даже летательных аппаратов, так как дикие кабаны могут нанести непоправимый урон экономике или представлять постоянную угрозу в эпизоотическом плане. «На Дальнем Востоке сложно с логистикой, и без применения летательных аппаратов создание буферных зон в принципе невозможно, — считает эксперт. — Но сейчас их использование официально возможно только после введения ЧС в регионе». По его информации, в центральной части России свиноводы готовы даже за собственные средства нанять необходимую технику (с привлечением, конечно, компетентных органов), проводить работу с населением.



АЧС в багаже Андрей Сизов, Директор аналитического центра «СовЭкон» Запрет на ввоз в Россию продукции животного происхождения из других стран, который активно обсуждался этим летом, имеет большое значение. Именно в багаже путешественников вирус успешно перемещается на огромные расстояния. В этом можно убедиться, даже просто глядя на карту вспышек АЧС по всему миру. Заболевание может внезапно появиться за тысячи километров от ранее обнаруженных очагов, вряд ли дикие кабаны или клещи забралась так далеко. Свежий пример — островные Филиппины, где вирус появился впервые. Промышленные поставки, стоит отметить, жестко контролируются, и вероятность переноса АЧС с ними невысока. А вот взятые с собой «гостинцы» из-за рубежа, остатки которых могут попасть в корм домашним свиньям или даже кабанам, представляют собой реальную опасность.



Запреты на провоз в багаже продуктов животного происхождения существуют во всех странах, озабоченных вопросом распространения заболевания. Никакую животноводческую продукцию нельзя ввозить, например, в Европу. В США можно привезти продукты только в заводской упаковке, при этом список стран, из которых возможен ввоз, очень ограничен. Продукция к тому же должна быть задекларирована под угрозой штрафа до $10 тыс.



В России же инициативы по ограничению завоза животноводческой продукцию в багаже вызвали массовое раздражение, в первую очередь из-за действия российских продовольственных антисанкций — мол, мы не можем купить европейские сыры и мясопродукты в магазине, а теперь не сможем их и привезти из заграничной поездки. На мой взгляд, реакция была бы, вероятно, более спокойной, если бы предлагалось ввести ограничения только на мясопродукты, исключая «молочку». Риски при завозе последней намного ниже. Учитывая недоверие к государству, мне кажется, российскому бизнесу стоило бы усилить разъяснительную работу об АЧС и реальном смысле возможных ограничений, который заключается в первую очередь в повышении биобезопасности, а не в новых попытках ограничить доступ импорта на рынок.

Максимальная защита

Действующие правила создания санитарных зон предполагают, что расстояние от свиноводческих площадок до населенных пунктов должно быть не менее 1 км. Сейчас же рассматривается предложение Россельхознадзора о возможности увеличения этого расстояния до 2-10 км. На территории этих буферных или защитных зон будет не допускаться содержание домашних и диких свиней в животноводческих хозяйствах открытого типа с низким уровнем биологической защиты, в личных подсобных и охотничьих хозяйствах. Должен измениться и контроль за сложившейся ситуацией. Предполагается, что после обращения производителя свинины в Россельхознадзор с просьбой установить защитную зону дальнейшим контролем будет заниматься администрация района. «Это эффективные меры, которые помогут компаниям избежать дополнительных рисков», — верит Букин. В остальном же все возможные методы защиты уже придуманы и применены, обращает внимание Ковалев.







«Промагро» соблюдает все существующие в отрасли меры по защите от АЧС, уверяет Константин Клюка. Эффективная программа по биологической безопасности позволяет холдингу минимизировать риски вспышек заболеваний и передачи инфекций между животными, а также между отдельными свинокомплексами. Все свинокомплексы, убойные и перерабатывающие мощности компании имеют высший, IV компартмент, что подтверждает выпуск безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции, соответствующей международным стандартам. Чтобы получить и сохранить его, на предприятиях должны выполняться обязательные санитарно-ветеринарные мероприятия и соблюдаться особый «закрытый» режим работы.



Ветеринарные врачи «Талины» проводят информационно-разъяснительную работу по профилактике африканской чумы свиней не только среди своих работников, но и среди жителей населенных пунктов, вблизи которых действуют свиноводческие комплексы. При приеме на работу каждый сотрудник группы, даже тот, который не будет работать непосредственно со свиньями, подписывает документ, согласно которому он обязуется не содержать этих животных в личном хозяйстве. «В качестве компенсации все работники имеют возможность регулярно покупать свинину нашего производства по льготной цене», — добавляет Букин.



На всех свинокомплексах холдинга реализуется комплекс профилактических мероприятий. Особое внимание уделяется усилению необходимых мер предосторожности. При въезде на территорию свиноферм действуют многоступенчатые дезинфекционные барьеры и санитарные пропускники. На свинокомплексах животные содержатся в закрытых помещениях, которые полностью соответствуют европейскому уровню: автоматические системы кормления, поддержания микроклимата и навозоудаления. Строения регулярно подвергаются дезинфекции и инсектоакарицидной (против кровососущих насекомых) обработке. В качестве комбикорма используется только прошедший термообработку корм собственного производства. Утилизация и уничтожение биологических отходов ведется по всем ветеринарно-санитарным правилам. «И это лишь часть всех мероприятий, направленных на предупреждение занесения и распространения АЧС», — отмечает Букин.

