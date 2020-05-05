Шашлыки отменяются: грозит ли мясной отрасли американский сценарий

По данным Росстата, в первом квартале производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах выросло на 4,6% относительно аналогичного периода 2019-го. C начала года темпы роста производства мяса в России остаются достаточно высокими, и, несмотря на распространение коронавируса, дефицита предложения для розницы нет, рассказал «Агроинвестору» глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Логистические каналы настроили, многие торговые сети с пониманием относятся к необходимости в этот период отказаться от штрафов за недопоставки или несвоевременные поставки продукции. Хотя есть и те, кто даже сейчас использует штрафы для получения дополнительных доходов, — говорит он. — Наши ожидания осторожно оптимистичны: мы рассчитываем пройти период самоизоляции без серьезных потерь для отрасли, хотя закрытие точек общепита сильно ударило по поставщикам, активно работавшим с этим каналом».

Проблемы в США

Тем не менее ущерб для мясной отрасли из-за закрытия канала HoReCa в России, очевидно, будет несопоставим с масштабом проблемы в США, где из-за пандемии COVID-19 и заражения сотрудников приостанавливали работу крупнейшие производители (Tyson Foods, Smithfield Food, Hormel, Cargill, JBS USA и др.). Это привело к нарушению логистических цепочек, перебоям с поставками мяса в торговые сети. В конце апреля президент США Дональд Трамп подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности в стране, обязав мясоперерабатывающие предприятия продолжать работу.

Закрытие или сокращение объемов работы боен также создало проблемы животноводческим предприятиям, которые не могли отправлять скот и птицу на убой. «Сегодня крупные мясные компании во всех странах мира представляют собой вертикально интегрированные холдинги, разница только в том, кто осуществляет откорм, — комментирует президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. — Если в России это делают непосредственно агрохолдинги, то в США животных откармливают фермеры на контрактной основе, которым, однако, предприятия поставляют как животных — птенцов, поросят, телят — так и корма и даже ветобслуживание. Оба подхода в плане рисков заражения коронавирусом одинаковы».

В итоге в США и Канаде цены на мясо сильно упали: так, свинина за последний месяц подешевела более, чем на 35% и, возможно, обвал продолжится, считает Юшин. «Помимо этого, в Штатах закрыты предприятия общепита — как рестораны быстрого питания, так и гостиницы, кейтеринг и обычные рестораны. В этом плане особенно страдают птицеводы, так как во всех этих заведениях птица была наиболее востребованной из мясных позиций, — продолжает глава НМА. — В итоге цена на мясо бройлера за последние месяцы упала более чем на 40%, а стоимость окорочков находится на историческом минимуме — такой, как сейчас, она была примерно 20 лет назад». Мясное производство быстро остановить невозможно: животные выращиваются долго. В итоге сейчас у мясных компаний произошел переизбыток товара и невозможность его продать, подтверждает Давлеев. «Это привело к резкому падению цен. Рекордно подешевело филе грудки, которое в США всегда считалась самой дорогой позицией. Сейчас там оно стоит меньше доллара за килограмм, что гораздо меньше, чем в России», — сравнивает он.

В США 40-45% мяса потребляется в фуд-сервисе, тогда как в России этот сектор занимает не более 15% мясного рынка, оценивает Давлеев. Таким образом у нас те факторы, которые повлияли на американский рынок, не столь значительны. «После того, как Америка начала предпринимать карантинные меры, в том числе, закрылись предприятия общественного питания, с рынка сразу ушло 30-40% мясопродуктов, — говорит он. — Весь этот объем невозможно моментально перераспределить в розничные каналы — на полке нет столько места, да и логистические возможности супермаркетов не рассчитаны на такие объемы. К тому же, в торговых точках США существуют ограничения по посещению — один человек на 1,5 м. Многие магазины перешли на сбор продуктов в точках продаж и выдаче их покупателю. В итоге в рознице произошло резкое снижение оборота».

Разумеется, если коронавирус и дальше будет поражать крупные предприятия США, может возникнуть локальный дефицит мяса, допускает Юшин. «Однако американцы сейчас активно выходят на внешние рынки, так как внутри страны цена настолько низкая, что они очень жестко вытесняют в мире конкурентов, в том числе российских», — добавляет он. Кроме того, администрация США выделила более $19 млрд на поддержку животноводства и растениеводства, а также закупку продукции фермеров.

100%-ный контроль ситуации невозможен

По словам Юшина, НМА еще в начале марта направила рекомендацию своим членам разработать планы по недопущению заноса коронавируса на предприятия, а также принять комплекс превентивных мер для предотвращения негативного сценария еще до того, как он начнет развиваться. «Я знаю, что некоторые предприятия к нам прислушались. Однако сотрудники мясокомбинатов ездят в общественном транспорте, ходят в магазины, живут в общежитиях, соответственно, полностью взять ситуацию под контроль невозможно, поэтому на некоторых предприятиях уже есть заболевшие, — говорит он. — Они находятся на карантине, и если некоторых заменить несложно, то есть специалисты, которых найти на рынке крайне трудно». Минсельхоз и Минпромторг очень многое делают для помощи предприятиям в приобретении средств индивидуальной защиты, а также помогают исправлять «перекосы и перегибы» в решениях региональных властей, добавляет Юшин.

Тем не менее, в ряде компаний ощущается дефицит рабочей силы, в первую очередь это касается мигрантов из стран ближнего зарубежья, отмечает Давлеев. Кроме того, некоторые предприятия испытывают нехватку кадров, поскольку собирают работников в радиусе 70-80 км от завода, а в ряде регионов любые передвижения сильно затруднены. Также есть ограничения, касающиеся развоза готовой продукции, что приводит к разрывам цепочки поставок.

«Сейчас необходимо совместными усилиями бизнеса, отраслевых союзов и Минсельхоза обеспечивать бесперебойную деятельность как в плане передвижения персонала, так и в части поставок на перерабатывающие предприятия сырья, скота на убой, кормов животноводам, готовой продукции на полки, — перечисляет Давлеев. — Главное — не допустить дефицита продукции. Сейчас наблюдается падение платежеспособного спроса — люди не могут купить продукты, так как некоторым просто не выйти из дома, и, если на это наслоится дефицит продовольствия, это приведет к социальным взрывам».

Глобальные перспективы

Чем закончится год для мировой мясной отрасли, прогнозировать трудно, однако Юшин отмечает, что в США при текущих низких ценах на свинину и мясо птицы фермеры еженедельно сокращают поголовье свиноматок на 15-20 тыс. животных — это равноценно стаду трех-четырех крупных российских комплексов. «Цель — снизить объемы производства мяса и восстановить баланс на рынке, — поясняет глава НМА. — Если говорить о развитии ситуации в мире, то полагаю, что борьба с коронавирусом нанесет серьезный экономический ущерб, будет снижение доходов населения, люди начнут экономить на продуктах питания, в некоторых странах мясо как товарная группа серьезно пострадает». Поскольку в России, по прогнозу Юшина, цены на мясо будут оставаться стабильными или, возможно, снизятся, можно рассчитывать на то, что удастся сохранить потребление на уровне прошлого года. «Но это в случае быстрого возвращения к работе предприятий отрасли HoReCa», — уточняет он.

Кроме того, ужесточится конкуренция на внешних рынках как из-за уже упомянутого снижения цен на мясо у одного из его крупнейших экспортеров — США, так и из-за девальвации валют в Аргентине и Бразилии, продолжает Юшин. «Эти страны, а также Канада, будут жестко давить на мировые цены. При этом спрос на мясо в мире будет поддержан Китаем, где сейчас наблюдается острый дефицит животного белка, однако и за китайский рынок будет серьезная борьба в плане цен», — уверен Юшин.

Поскольку пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения затронули все страны, продовольственная организация ООН (ФАО) уже бьет тревогу из-за того, что в перспективе по тысяче человек в день будут умирать от голода, поскольку разрыв цепочки поставок приводит к сокращению производства животноводческой продукции, обращает внимание Давлеев. Государства начинают работать только на себя, соответственно, падает объем экспорта в страны, которые испытывают острую необходимость в животном белке. «В России сегодня, с одной стороны, есть перспективы к расширению поставок на внешние рынки, с другой, если внутренний спрос не будет поддержан, если производители испытают серьезные негативные финансовые последствия карантинных ограничений, то никто уже не сможет думать об экспорте», — рассуждает он. В целом, по словам Давлеева, сейчас в мире будет расти спрос на мясную продукцию, особенно на мясо птицы как самый доступный источник белка, а значит, произойдет и рост цен. «Однако это не перспектива одного-двух дней, скорее всего, такую картину мы увидим во втором полугодии 2020-го», — считает он.