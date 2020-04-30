«Мираторг» увеличит приплод телят на 27%

«Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, прогнозирует приплод на уровне 290 тыс. телят абердин-ангусов в 2020 году на своих фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях. Это на 27% превышает показатель 2019 года. Увеличение связано с ростом маточного поголовья, улучшением условий содержания и системы зооветеринарных мероприятий для телят на подсосе, сообщает пресс-служба компании.

Холдинг продолжает реализацию межрегионального проекта мясного скотоводства полного цикла. Согласно бизнес-плану, стадо КРС породы абердин-ангус в ближайшие несколько лет должно увеличиться с 700 тыс. голов до 1 млн. Ключевой элемент производственной цепочки — материнское стадо, которое сейчас превышает 300 тыс. голов. По сравнению с показателем 2019 года, компания увеличила его на 15%, и не зависит от импорта животных. «Компания продолжит наращивать поголовье для решения стратегической задачи — совершения прорыва в производстве доступной и качественной отечественной говядины», — говорится в сообщении «Мираторга».

Из-за ожидаемого падения реальных располагаемых доходов населения в структуре потребления мяса в ближайшее время будут преобладать его более дешевые виды. «Сейчас сильно страдает сегмент премиальной говядины, которая, в основном, продавалась в ресторанах. Этот канал почти перестал существовать, а розница не может восполнить выпадающие объемы продаж», — рассказал «Агроинвестору» президент Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. При этом потребление премиальной говядины должно восстановится после возобновления работы ресторанов, так как их постоянные клиенты вряд ли сильно зависят от экономических колебаний, считает он.

Производители мяса уже сейчас думают над изменением своих продуктовых линеек, чтобы подстроить их под новые предпочтения потребителей. Большая часть покупателей будет экономить на всем, в том числе и упаковке, продолжает Юшин. «По рынку мы в какой-то степени можем вернуться на несколько лет назад, когда люди были не такими искушенными», — признает он.

При этом потребление мяса птицы может вырасти, в том числе за счет потребления в ресторанах быстрого обслуживания. Однако этот канал реализации может поддержать и спрос на говядину, так как сравнительно низкие цены смогут привлечь клиентов ресторанов среднего и дорогого ценовых сегментов, рассуждает Юшин. «То есть с одной стороны, спрос на говядину как дорогое мясо может упасть, а с другой — гамбургеров могут есть больше, потому что в них используется недорогая и вполне качественная говядина, — поясняет он. — Я имею ввиду не только McDonald’s и Burger King. Есть же гамбургеры более высокой ценовой категории, и, я думаю, подобные рестораны могут развиваться». По информации «Коммерсанта», тот же «Мираторг» ускоряет темпы развития своей сети «Бургер & Фрайс», рассчитывая занять самые удачные точки, которые придется покинуть другим рестораторам из-за COVID-кризиса. О том, что компания ищет помещения в центре Москвы, которые ранее занимали вынужденные закрыться заведения, изданию рассказали консультанты на рынке коммерческой недвижимости.

Однако спрос на говядину все равно будет снижаться, и это сильно повлияет на цены, говорит Юшин. А это, в свою очередь, ударит по рентабельности производства, которая и без кризиса была низкой. «В этом году, учитывая внутреннее производство и импорт в нынешнем объеме, можно ждать избыточных объемов мяса, что будет дополнительно давить на рынок — на производителей и переработчиков», — уверен он. При этом часть компаний может уйти с рынка. «У всех разная закредитованность, разные этапы инвестиций. Легче будет тем, у кого, например, нет значительных обязательств перед банками», — добавляет Юшин.

Открытие новых экспортных рынков для увеличения поставок — долгий процесс. Тем не менее, за 16 недель 2020 года в страны дальнего зарубежья было отправлено говядины на $5,5 млн, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, оценил «Центр агроаналитики» Минсельхоза. Главные импортеры — Саудовская Аравия ($1,9 млн) и Вьетнам ($1,6 млн). На этой неделе Россельхознадзор сообщил, что продовольственное агентство Сингапура разрешило поставки из России консервированной продукции из мяса (свинины и мяса птицы) и из яиц. Поставки будут возможны только при гарантиях Россельхознадзора и только с предприятий, прошедших обследование на соответствие требованиям Сингапура и включенных в реестр компаний, которые имеют право экспортировать свою продукцию. «Это хороший шаг к открытию поставок свежего мяса», — считает Юшин.