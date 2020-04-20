НМА: потребление говядины значительно не снизится

Несмотря на кризис и ожидаемое традиционное для таких периодов изменение структуры потребления мяса, значительного снижение потребления говядины в России ждать не стоит. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Сейчас потребление этого вида мяса сбалансировано, и его доля в корзине не превышает 18%. Даже во время кризиса снижение будет не более 5-10%, хотя даже оно может давить на цены», — рассказал он. Спрогнозировать точно, каким будет падение спроса, сейчас невозможно, так как мы не знаем всех последствий складывающейся на фоне распространения COVID-19 ситуации в стране, добавляет Юшин. «Также мы не имеем представления, как долго население будет возвращаться к обычному образу жизни, можно только гадать», — говорит он.

Так, по одному из сценариев, впрочем, маловероятному, люди быстро оправятся от шока и будут совершать те же покупки и в тех же каналах реализации. «Другой сценарий: потребители под влиянием остаточного чувства опасения будут избегать мест и заведений, где много людей, не будут посещать массовые мероприятия. Тогда сегмент HoReCa все равно пострадает, но не так значительно, как сейчас», — рассуждает Юшин.

В третьем варианте развития событий могут появиться какие-то новые продукты, которые будут в какой-то мере имитировать блюда из ресторанного меню, и их можно будет купить или заказать в магазине. «Главное, чтобы розница быстро поняла, что это для нее дополнительные возможности», — добавляет Юшин. Четвертый вариант возможного развития предполагает изменения в корзине потребления людей. «Но насколько серьезными они будут, мы узнаем, когда поймем, что все меры государственной поддержки и бизнеса, и людей реализованы, — отмечает он. — Если сейчас правительство дает на поддержку 2-3 трлн руб., то потом может дать и 6-7 трлн руб.».

Если падение экономики будет сопоставимо с падением в 2008 году, то доля потребителей будет частично отказываться от дорогих видов мяса. При этом, если ресторанный сегмент восстановится, то дорогое мясо не сильно пострадает. «Люди с высокими доходами, даже если часть из них была потеряна, вряд ли будут экономить на качественном стейке. А те, кто покупал их от случая к случаю, будут от них отказываться или сильно урежут расходы», — считает Юшин. Но, с другой стороны, мясо может выиграть от того, что люди будут переходить на него с других продуктов питания. «И это прежде всего рыба, цена на которую очень привязана к валюте», — объясняет Юшин. При этом, по его мнению, спрос на продукты питания могла бы подержать адресная помощь, причем речь не только о малообеспеченных слоях населения, которые, как считает НМА, должны поддерживать всегда, но и тем, кто потерял значительную часть доходов из-за введенных ограничений и их последствий.

Исследовательская компания GfK, проанализировавшей данные потребительской панели с 9-й по 15-ю неделю 2020 года (с 24 февраля по 12 апреля), пришла к выводу, что с середины марта по середину апреля спрос потребителей на фоне режима самоизоляции из-за коронавируса сместился с красного мяса и птицы, которые покупались в период ажиотажного спроса, в сторону полуфабрикатов и гастрономии. Домашнее потребление мяса и мясных продуктов за последние недели выросло, — очевидно, замещая объемы внедомашнего потребления, которое фактически схлопнулось. В период неопределенности люди думали о формировании запасов и покупали самые базовые продукты, однако спустя некоторое время стали выбирать продукты, которые позволяют экономить время при приготовлении блюд, а также более дорогие продукты, чтобы побаловать и порадовать себя, пишет ТАСС со ссылкой на обзор GfK. По данным аналитиков, продажи полуфабрикатов из красного мяса на протяжении трех недель подряд росли в пределах 10-12% еженедельно, тогда как полуфабрикаты из мяса птицы стали менее востребованы. Птицу теперь чаще покупают тушкой, поскольку это дешевле.

По данным Росстата, к 13 апреля средние розничные цены на говядину были на 2,1% выше, чем в декабре 2019-го, курица была на 1,9% дороже, свинина — на 0,3% дешевле. Средние цены на сосиски и сардельки в последние недели оставались стабильными, по сравнению с декабрем они выросли на 0,5%.