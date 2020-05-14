РСХБ прогнозирует увеличение доли России на мировом рынке продовольствия

Кризисы в целом неблагоприятно воздействуют на сельское хозяйство, однако именно сейчас для российского агропромышленного комплекса открываются новые возможности за счет снижение курса рубля и роста конкурентоспособности российских производителей, сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Также дополнительным преимуществом может стать разрыв протяженных цепочек поставок, поскольку Россия расположена ближе к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии, чем большинство других экспортеров продовольствия.

По мнению аналитиков, производство в конкурирующих странах может снизиться из-за нехватки профессиональных сезонных рабочих. В структуре потребления продовольствия стран-импортеров будет расти доля продуктов, обладающих наибольшей экономической полезностью — максимум насыщения и удовлетворения потребностей при минимуме затрат. Этот тренд также будет благоприятствовать российскому экспорту, в котором велика доля базовых качественных продуктов, говорится в сообщении.

Уже в марте Россия нарастила экспорт в страны дальнего зарубежья на 30,8% до $2,2 млрд по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В абсолютном выражении поставки в марте увеличились на $522 млн. В тройке лидеров — пшеница ($245 млн), подсолнечник ($114 млн), подсолнечное масло ($88 млн). «Этот результат стал возможен благодаря системной господдержке этого направления. По нашим оценкам, в 2020 году фактический показатель экспорта может превысить плановый ($25 млрд)», — считают аналитики банка.

При том, что в России достигнут высокий уровень продовольственной безопасности и обеспечено бесперебойное снабжение населения продуктами питания, во многих других странах ситуация с продовольствием не так стабильна, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. «Череда эпидемий, поражающих животных (птичий грипп, африканская чума свиней), а теперь и коронавирус показывают, что чрезмерная концентрация мирового производства ведет к риску дестабилизации поставок продовольствия для миллионов людей по всему миру. Таким образом, рост и диверсификация российского экспорта соответствует интересам мирового сообщества», — говорит он (цитата по сайту банка).

Российский экспортный центр (РЭЦ) также провел анализ изменений международного спроса в связи с последствиями коронавируса и пришел к выводу, что сейчас есть условия для наращивания поставок продукции агропромышленного комплекса. На сегодняшний день растет спрос на всю линейку продовольственной продукции, в первую очередь на зерновые, корма, маслосемена и растительные масла, сообщается на сайте центра. Также отмечается рост запросов на поставку этилового спирта. Эксперты РЭЦ отмечают высокий интерес Китая к импорту мясных продуктов из России.

Гендиректор Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин ранее говорил «Агроинвестору», что наращиванию российского экспорта мяса в новых условиях может помешать значительное падение цен на него в ряде стран из-за снижения спроса в определенных каналах реализации. «Люди в традиционных странах-импортерах тоже будут вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания. Нам сейчас нужно не любой ценой, но приложив максимальные усилия, постараться удержать существующие рынки экспорта», — акцентировал он.

Нынешний кризис отразится на многих экспортных экономиках, так как будет очень сильно снижаться оборот торговли в принципе, а многие страны, и не только Россия, но и, например Бразилия, валюта которой упала до исторического минимума, стремятся нарастить экспорт, ранее говорила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Конечно трудно представить, что из-за карантинов люди в мире будут меньше есть, но точно будут сокращать потребление более дорогих продуктов. В этом отношении российский экспорт защищен, так мы в основном продаем на мировой рынок сырьевые товары», — уточняла она. Тем не менее, взрывного роста поставок сельхозпродукции из России она не ждет, скорее, по итогам года будет снижение из-за мировой рецессии.