Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
74.028
eur
80.022
moex
2604.98
brent
29.33
пшеница
499
сахар
10.26
Аналитика
РСХБ прогнозирует увеличение доли России на мировом рынке продовольствия
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
14 мая 2020
Экспортным преимуществом Россия является ослабление рубля и близость к рынкам сбыта
В этом году экспорт продукции АПК может превысить $25 млрд
Фото: Flickr.com

Кризисы в целом неблагоприятно воздействуют на сельское хозяйство, однако именно сейчас для российского агропромышленного комплекса открываются новые возможности за счет снижение курса рубля и роста конкурентоспособности российских производителей, сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Также дополнительным преимуществом может стать разрыв протяженных цепочек поставок, поскольку Россия расположена ближе к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии, чем большинство других экспортеров продовольствия.

По мнению аналитиков, производство в конкурирующих странах может снизиться из-за нехватки профессиональных сезонных рабочих. В структуре потребления продовольствия стран-импортеров будет расти доля продуктов, обладающих наибольшей экономической полезностью — максимум насыщения и удовлетворения потребностей при минимуме затрат. Этот тренд также будет благоприятствовать российскому экспорту, в котором велика доля базовых качественных продуктов, говорится в сообщении.

Уже в марте Россия нарастила экспорт в страны дальнего зарубежья на 30,8% до $2,2 млрд по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В абсолютном выражении поставки в марте увеличились на $522 млн. В тройке лидеров — пшеница ($245 млн), подсолнечник ($114 млн), подсолнечное масло ($88 млн). «Этот результат стал возможен благодаря системной господдержке этого направления. По нашим оценкам, в 2020 году фактический показатель экспорта может превысить плановый ($25 млрд)», — считают аналитики банка.

При том, что в России достигнут высокий уровень продовольственной безопасности и обеспечено бесперебойное снабжение населения продуктами питания, во многих других странах ситуация с продовольствием не так стабильна, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. «Череда эпидемий, поражающих животных (птичий грипп, африканская чума свиней), а теперь и коронавирус показывают, что чрезмерная концентрация мирового производства ведет к риску дестабилизации поставок продовольствия для миллионов людей по всему миру. Таким образом, рост и диверсификация российского экспорта соответствует интересам мирового сообщества», — говорит он (цитата по сайту банка).

Российский экспортный центр (РЭЦ) также провел анализ изменений международного спроса в связи с последствиями коронавируса и пришел к выводу, что сейчас есть условия для наращивания поставок продукции агропромышленного комплекса. На сегодняшний день растет спрос на всю линейку продовольственной продукции, в первую очередь на зерновые, корма, маслосемена и растительные масла, сообщается на сайте центра. Также отмечается рост запросов на поставку этилового спирта. Эксперты РЭЦ отмечают высокий интерес Китая к импорту мясных продуктов из России.

Гендиректор Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин ранее говорил «Агроинвестору», что наращиванию российского экспорта мяса в новых условиях может помешать значительное падение цен на него в ряде стран из-за снижения спроса в определенных каналах реализации. «Люди в традиционных странах-импортерах тоже будут вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания. Нам сейчас нужно не любой ценой, но приложив максимальные усилия, постараться удержать существующие рынки экспорта», — акцентировал он.

Нынешний кризис отразится на многих экспортных экономиках, так как будет очень сильно снижаться оборот торговли в принципе, а многие страны, и не только Россия, но и, например Бразилия, валюта которой упала до исторического минимума, стремятся нарастить экспорт, ранее говорила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Конечно трудно представить, что из-за карантинов люди в мире будут меньше есть, но точно будут сокращать потребление более дорогих продуктов. В этом отношении российский экспорт защищен, так мы в основном продаем на мировой рынок сырьевые товары», — уточняла она. Тем не менее, взрывного роста поставок сельхозпродукции из России она не ждет, скорее, по итогам года будет снижение из-за мировой рецессии.

Показать еще

Статьи по теме
Ослабление рубля может стать стимулом для импортозамещения
Российский агроэкспорт получил новые возможности для роста
Производители сахара смогут создавать альянсы для экспорта
Российский агроэкспорт может снизиться из-за COVID-19
Минсельхоз предложит экспортерам новые меры поддержки

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №5, май 2020
«Агроинвестор»
АПК под влиянием. Стресс-факторы 2020 года могут отрицательно сказаться не только на аграриях, но и на бизнесе поставщиков средств производства
«Агроинвестор»
Экспортеры зерна начали отказываться от выбранной квоты
«Агроинвестор»
Агроэкспорт в экономическом артхаусе весны-2020. Как обвал цен на нефть и коронавирус повлияют на внешние продажи сельхозпродукции
«Агроинвестор»
Цифровизация АПК. Модный «хайп» или реальный бизнес-инструмент для отрасли
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией