Производители сахара смогут создавать альянсы для экспорта

Правительство одобрило проект постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому производители сахара смогут создавать объединения для его экспорта. Разработать такой механизм поручал бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, пишут «Ведомости» со ссылкой на человека, участвующего в обсуждении проекта, и подтвердил федеральный чиновник. Цель — дать возможность производителям совместно вывозить излишки сахара на экспорт за пределы ЕАЭС.

В проекте постановления на regulation.gov.ru приведены критерии, которым должны соответствовать соглашения экспортеров сахара. Их должна согласовать ФАС, также участники альянса не должны превышать уровень экспорта, который установит Минсельхоз. Суммарно на участников соглашения должно приходиться минимум 70% производства белого сахара или свекловичного сахара-сырца в России. Не менее 10% произведенного участниками соглашения сахара должно продаваться на бирже, что даст объективные данные о ценах на внутреннем рынке. Контролировать исполнение условий должна ФАС. О том, что ФАС готова пойти навстречу участникам рынка и допускает создание экспортных объединений производителей для активизации внешней торговли, стало известно в сентябре прошлого года.

Экспорт сахара поможет поддерживать «справедливые цены» в России и одновременно обеспечит внутренний рынок, рассказал «Ведомостям» представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, который подтвердил принятие постановления правительством. Собеседник издания отмечает, что соглашение позволит снизить издержки при поставках за рубеж, в том числе на логистику. Такие объединения поддерживает и Минсельхоз: это позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках, говорит его представитель.

С сезона-2016/17 Россия производит больше сахара, чем потребляет, в частности в этом сезоне объем выпуска оценивается в 7,7 млн т (примерно на треть больше, чем в 2018/19 году) при потреблении менее 6 млн т. Из-за избытка сахара на рынке цены упали до семилетнего минимума, что уже привело к закрытию трех сахарных заводов. Начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко ранее предупреждала о риске неконтролируемого роста цен на сахар, если не будут предприняты меры по балансировке спроса и предложения на внутреннем рынке. По ее словам, закрытие сахарных заводов и критическое сокращение посевов сахарной свеклы могут привести к ухудшению состояния конкуренции на внутреннем рынке, появлению доминирующих компаний.

Сейчас российский сахар неконкурентоспособен на мировом рынке. По данным Союзроссахара, себестоимость на экспорт составляет $400/т, тогда как мировая цена — $348/т. Биржевая цена сахара в России на 15 апреля составляла 25,3 тыс. руб. в Южном федеральном округе, что на 22,6% ниже цены на аналогичную дату 2019 года. По данным Росстата, сахар в рознице к 12 апреля стоил 36 руб./кг — на 20% меньше, чем год назад.

По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, в других странах есть успешные примеры экспортных объединений. Например, в Новой Зеландии созданы кооперативы Fonterra и Alliance Group, которые экспортируют мясную и молочную продукцию. В июле 2019 году три крупнейших агрохолдинга Франции (InVivo, Axereal, NatUp) создали зерновой кооператив Grain Overseas для увеличения конкурентоспособности на рынках Северной Африки, рассказал он «Ведомостям».

Несмотря на то, что инициатором создания экспортных соглашения стала сама ФАС, сейчас служба сомневается в их необходимости, поскольку из-за ослабления курса рубля экспорт сахара и так вырос. Объединение могут создать антимонопольные риски для сахарных компаний, привести к дефициту сахара на внутреннем рынке и росту цен на него, опасается начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Несмотря на значительные запасы сахара в стране — их хватит до февраля следующего года, по итогам марта сахар стал лидером роста цен среди продуктов питания, подорожав в рознице на 13,5% к уровню февраля, следует из данных Росстата. Правда, средняя цена по итогам первого квартала оказалась на 29% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.