Правительство Башкирии предлагает «Продимексу» продать сахарный завод

«Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, может рассмотреть вариант продажи Мелеузовского сахарного завода в Башкирии за 300 млн руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова. Из-за сложной ситуации в отрасли, связанной с падением цен на фоне перепроизводства и ограниченного экспорта, холдинг принял решение временно закрыть предприятие. Из всех заводов компании у этого самая высокая себестоимость производства, поскольку он менее чем на половину обеспечен собственной свеклой. Завод будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до тех пор, пока экономическая ситуация не станет более благоприятной, рассказывал «Агроинвестору» заместитель гендиректора холдинга Вадим Ерыженский.

По словам Фазрахманова, власти Башкирии рассматривают три варианта решения проблемы, уточняет РБК. В первом случае завод остается у «Продимекса», а сельхозпроизводители региона увеличат посевы сахарной свеклы, чтобы загрузить предприятие и довести переработку с 300 тыс. т до 500 тыс. т. Согласно второму сценарию, завод закрывается, а аграрии будут сдавать свеклу на два других сахарных комбината региона — Чишминский и Раевский. При этом Минсельхоз региона станет субсидировать им транспортные расходы. Третий вариант — приход нового инвестора, который сам решит проблемы с сырьем и снижением себестоимости. «Наша задача — создать комфортные условия для работы бизнеса. Не наша задача спасать неэффективный бизнес. Если новый инвестор хочет купить завод, мы готовы создать условия. Если мы видим, что предприятие заваливается набок и у него нет будущего, мы переориентируемся», — цитирует Фазрахманова «Коммерсантъ». По мнению чиновника, наиболее возможен вариант закрытия предприятия, так как «процесс переговоров с владельцем завода идет тяжело».

«В наши планы входит законсервировать предприятие и поддерживать его в рабочем состоянии, однако это не устраивает администрацию Башкирии, и она ищет различные варианты выхода из этой ситуации, — прокомментировал «Агроинвестору» Ерыженский. — В качестве одного из них нам предлагают рассмотреть возможность продажи предприятия другому собственнику». По его словам, если Мелеузовский сахарный завод в итоге будет продан, то, скорее всего, профильному инвестору. «Нет смысла покупать рабочий, хотя и не очень современный, завод для того, чтобы его перепрофилировать: в нынешней экономической ситуации это очень затратно», — отмечает топ-менеджер. Инвестиции в консервацию завода не превысят 8 млн руб., добавляет он.

Между тем начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анна Мирочиненко предупредила о риске неконтролируемого роста цен на сахар, если не будут предприняты меры по балансировке спроса и предложения на внутреннем рынке, сообщает RNS. По ее словам, закрытие сахарных заводов и критическое сокращение посевов сахарной свеклы могут привести к ухудшению состояния конкуренции на внутреннем рынке, появлению доминирующих компаний. Ранее стало известно, что кроме Мелеузовского завода будут закрыты Нурлатский сахарный завод в Татарстане (входит в холдинг «Агроинвест») и Товарковский сахарный завод в Тульской области (владелец — ТД «Агроторг» Россельхозбанка). Также из-за кризиса в сахарной отрасли холдинг «ЭкоНива» в новом сезоне не планирует вести переработку свеклы на своем заводе «Белсахар» в Курской области.

На заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, в ходе которого обсуждались проблемы, связанные с кризисной ситуацией вокруг российских сахарных заводов, председатель «Союзроссахара» Андрей Бодин отметил, что стабилизировать ценовую ситуацию можно, увеличив экспорт сахара. По его словам, наиболее перспективны рынки Узбекистана и Китая, куда можно поставить 500-700 тыс. т. Для развития поставок союз предлагает компенсировать экспортерам 100% затрат на перевозку сахара, поскольку сейчас его вывоз в том числе сдерживают высокие издержки на транспортировку, которые достигают 25-30% в цене сахара.

ФАС готова пойти навстречу участникам рынка и допускает создание экспортных объединений производителей для активизации внешней торговли, напомнила Мирочиненко. По словам директора департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова, ведомство работает над снижением административных и таможенных барьеров для российских производителей, а также включает вопрос поставок сахара в повестку переговоров с другими странами.

Однако пока объемы экспорта не позволяют стабилизировать ситуацию на рынке, ведомство предлагает сократить посевы сахарной свеклы. Ранее предполагалось уменьшить их на 15%, значительнее всего — в Воронежской и Тамбовской областях, а также в Башкортостане. По мнению агроведомства, это позволит на время снизить остроту проблемы. Некрасов уточнил, что в России сахарную свеклу выращивают 1242 предприятия. В сложившейся ситуации Минсельхоз будет адресно работать с каждой компанией.

По прогнозу «Союзроссахара», производство свекловичного сахара в сезоне-2019/20 может превысить 7,7 млн т, что является максимальным показателем за всю историю страны. Внутреннее потребление оценивается на уровне 5,95 млн т. С учетом имеющихся товарных запасов, внутренние цены в сезоне-2020/21 будут определяться экспортным паритетом, который находится на уровне 20 тыс. руб./т с НДС. Цена воспроизводства, позволяющая поддерживать инвестиционную привлекательность отрасли, составляет 35 тыс. руб./кг с НДС, следует из презентации союза.