В сезоне-2019/20 «Продимекс» выпустит 1,6 млн тонн сахара

Лидер сахарного рынка компания «Продимекс» в сезоне-2019/20 выпустит 1,6 млн т сахара, что почти на 300 тыс. т больше, чем годом ранее. Текущий сезон в группе начали южные заводы в Ставропольском и Краснодарском краях в первых числах августа, в середине февраля все еще продолжал работу Хохольский сахарный завод в Воронежской области. По словам заместителя гендиректора «Продимекса» Вадима Ерыженского, все заводы холдинга освоили более 11 млн т свеклы (в 2018-м — около 9 млн т), 65% этого объема — сырье собственного производства. «Своя свекла — гарант обеспеченности заводов в минимально допустимом объеме, сокращать объем ее производства нельзя, и мы не планируем этого делать, — отмечает Ерыженский. — Урожайность агрокультуры в прошлом году у нас выросла примерно на 25%».

Превышение объема производимого сахара над уровнем внутреннего потребления стало мощным катализатором развития экспорта, обращает внимание топ-менеджер. Кроме того, активизации вывоза в значительной мере способствовала транспортная субсидия, выплачиваемая экспортерам Минсельхозом при участии Российского экспортного центра, считает топ-менеджер. К началу февраля сезона-2019/20 «Продимекс» отправил на экспорт уже около 210 тыс. т сахара, в то время как в 2018/19-м в это же время было вывезено около 140 тыс. т. Поставки идут в основном железнодорожным транспортом, но есть отгрузки и морем. «Страны-импортеры нашей продукции — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Черногория, Албания. В ближайшее время планируем начать экспорт в Сербию, — рассказал Ерыженский «Агроинвестору». — В целом, никаких неожиданностей в плане расширения внешней торговли нашей продукцией мы в ближайшее время не предполагаем. Помимо перечисленных стран разве что ждем интересных новостей из Китая, поскольку это громадный рынок. Наконец аккредитованы более 20 российских заводов на поставку гранулированного жома китайским покупателям и, если следующим шагом будет разрешение доступа на китайский рынок российскому сахару, ситуация на внутреннем рынке получит дополнительный стимул к улучшению».

По словам Ерыженского, модернизация, проведенная на предприятиях «Продимекса», обеспечила значительное повышение эффективности производств как в растениеводстве, так и в переработке. «За счет снижения затрат сейчас мы имеем рентабельность, достаточную для выполнения всех наших обязательств по уплате налогов и выплате зарплат», — утверждает он. Инвестиционная программа холдинга была значительно пересмотрена в сторону уменьшения сумм, однако все еще остается «довольно объемной», делится топ-менеджер.

По прогнозу Союзроссараха, производство сахара в сезоне-2019/20 составит 7,7 млн т. Только из заготовленного заводами на 10 февраля сырья будет выработано 7,51 млн т, а заготовка свеклы еще продолжается на нескольких заводах, уточняет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. С учетом переработки сиропа и мелассы потенциал выпуска сахара в текущем сельхозгоду составляет 7,95 млн т (в 2018/19-м фактически — 6,13 млн т). «Но свою роль, конечно, сыграли погодные риски: убрали не 100% площадей, а неоднократный переход температуры через ноль (оттепель после морозов) заметно увеличили потери при хранении убранной свеклы», — обращает внимание эксперт. Таким образом, реалистический потенциал производства за сезон он оценивает в 7,8 млн т.