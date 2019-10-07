Сахарный сезон вышел на рекордные объемы производства

С 1 октября Эркен-Шахарский сахарный завод начал приемку нового урожая сахарной свеклы, а с 5 октября приступил к переработке агрокультуры. Об этом сообщается на сайте администрации Карачаево-Черкесии, где расположен завод. Посевная площадь агрокультуры в республике в этом году составила 3,4 тыс. га, валовой сбор прогнозируется на уровне 139 тыс. т. При этом в сообщении отмечается, что в этом году аграрии региона получили господдержку в сумме 25 млн руб., в 2020-м запланировано увеличение субсидий в два раза, «что послужит мотивацией для свеклосеющих хозяйств увеличить посевные площади под сахарную свеклу».

Таким образом, к настоящему времени работают все 74 российских сахарных завода, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. К 30 сентября суточная выработка сахара превысила 59 тыс. т, что является абсолютным рекордом. «В настоящее время рынок близок к пиковым объемам производства сахара, которые в этом сезоне, вероятно, превзойдут 60 тыс. т в сутки», — сказал «Агроинвестору» Иванов. Он отметил, что за счет хорошей дигестии, которая сейчас находится на уровне 17,66%, а также низких потерь при переработке, выход сахара по состоянию на конец сентября равнялся 14,72%, что также является максимальным показателем (в 2018-м к этой дате — 14,45%).

По оценке Иванова, нынешний сезон переработки будет долгим и может продлиться вплоть до марта — начала апреля. «Напомню, что рекорд был поставлен в сезоне-2017/18, когда Кирсановский сахарный завод доработал до 4 апреля», — сказал эксперт. В тот сельхозгод был поставлен рекорд страны по производству сахара, которая с учетом переработки мелассы и сиропа достигла 6,64 млн т. По результатам этого сезона, не исключает ИКАР, результат-2017/18 может быть превзойден. К 30 сентября российские заводы произвели 2,1 млн т сахара из свеклы нового урожая.

В этом году сев сахарной свеклы в Росии вырос на 19 тыс. га и составил 1,14 млн га. По данным Минсельхоза России, к началу октября было убрано 44% площадей при росте средней урожайности на 23% до 438 ц/га. В том числе в южных регионах, где убрано более половины площадей, сбор с 1 га превышает аналогичный прошлогодний уровень на 32%. В Центре и Поволжье, завершивших уборку на чуть более 40%, показатель вырос на 19% и 25% соответственно. В Алтайском крае сахарная свекла накопана с 61% площадей при росте средней урожайности на 22%. Урожайность ниже прошлогодней лишь в одном свеклосеющем регионе — Брянской области, где она равняется 380 ц/га против 400 ц/га годом ранее.

Из-за более высокой урожайности с конца августа по конец сентября темп уборочных работ отставал от прошлого года, отмечает ИКАР. Для минимизации потерь хранения корнеплода убиралось столько, сколько могли переработать заводы, с учетом минимальных запасов на один-два дня работы, отмечает Иванов. Так, «Продимекс» в Воронежской области ведет уборку корнеплода с небольшим отставанием графика из-за высокой урожайности, рассказывал неделю назад «Интерфаксу» замгендиректора холдинга Вадим Ерыженский. В результате к середине сентября было убрано около четверти запланированных объемов сахарной свеклы. «Темпы уборки сахарной свеклы проводятся в прямой зависимости от выделенных заводами квот на ее сдачу и урожайности корнеплодов», — пояснял Ерыженский. Массовая копка с закладкой в полевые кагаты и на вентилируемые площадки началась лишь в начале октября и завершится к 10 ноября. При этом, по словам Ерыженского, вывоз свеклы с полей будет продолжаться до конца текущего года, «но может и перейти в новый год».

Однако несмотря на хорошую урожайность, сахаристость агрокультуры в этом году ниже прошлогодней из-за большого количества осадков, выпавших в июле, обращает внимание Ерыженский. Средняя урожайность сахарной свеклы в хозяйствах группы «Продимекс» по Воронежской области — около 450 ц/га, сахаристость чуть выше 17%.