Аграриям Кубани рекомендовано сократить сев сахарной свеклы на 15-20%

Минсельхозпрод Краснодарского края потребовал от муниципальных образований в 2020 году сократить посевы сахарной свеклы на 15-20% и заместить их «экспортно-востребованными культурами» - соей и рапсом. Соответствующее письмо, подписанное главой министерства Федором Дереком, было разослано местным властям на прошлой неделе.



«С учетом переходящих остатков сахара прошлых лет на российском рынке имеется порядка 1 млн т профицитного сахара», — говорится в письме (есть у «Агроинвестора»). При этом реализация сахара на внешние рынки «затруднена из-за закрытия его экспорта рядом стран в 2019 году и в ближайшие годы». В связи с этим реализация сахара осуществляется преимущественно внутри страны.



Представитель краснодарского Минсельхозпрода факт отправки письма подтвердил. «Если в предыдущие годы свекловичный сахар уходил на экспорт в страны ближнего зарубежья, то сегодня он остается преимущественно для внутреннего потребления. В то же время на внешнем рынке есть тростниковый сахар, себестоимость производства которого гораздо ниже и он более привлекателен нашим торговым странам-партнерам», — пояснил он «Агроинвестору». В результате образовывается профицит, рентабельность производства снижается до минимума и все участники отрасли терпят экономические убытки. В то же время, уверены в кубанском аграрном ведомстве, «это временное явление»: министерство совместно с Российским экспортным центром ищет внешние рынки сбыта для кубанского сахара, а Минсельхоз России совместно с регионами, в том числе Краснодарским краем, разрабатывает комплекс мероприятий по стабилизации всей сахарной отрасли страны, подчеркнул представитель Минсельхозпрода.



В 2019 году на Кубани сев сахарной свеклы увеличился на 1,9% до 204 тыс. га, следует из данных Росстата. В целом по стране площади под агрокультурой выросли на 1,6% до 1,14 млн га, на Краснодарский край приходится около 18% всех посевных площадей. По состоянию на 10 сентября в регионе было собрано почти 3,6 млн т свеклы, что на 42% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Текущая урожайность сахарной свеклы в регионе превосходит уровень 2018-го на 38% (338 ц/га).



С учетом погодных условий, состояния посевов и урожайности Союзроссахар прогнозирует валовой сбор сахарной свеклы в этом сезоне на уровне 51 млн т, что на 21% больше урожая 2018-го и соответствует рекордным объемам 2017 и 2016 годов. В результате Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает производство свекловичного сахара в этом сезоне на уровне «не менее 6,4 млн т», при этом растет вероятность, что может быть побит рекорд сезона-2017/18 в 6,64 млн т, ранее говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. В августе производство сахара в стране обновило рекорд для этого месяца и, по данным Росстата, составило 546 тыс. т против 379 тыс. т годом ранее, а общее производство сахара за январь-август 2019-го выросло на 3% до 953 тыс. т.



Сахарная свекла некогда являлась одной из самых маржинальных агрокультур, однако за последние три года этот показатель «спикировал до минимальных значений», отметил замгендиректора «Продмекса» Вадим Ерыженский на организованной «Агроинвестором» 20 сентября конференции Russian Crop Production-2019/20. В результате с 2020 года он прогнозирует резкое сокращение посевов. Как рассказал на конференции президент «Агротех-Гаранта» Сергей Оробинский, ранее сахарная свекла была для компании стратегической агрокультурой, однако из-за падения ее доходности в прошлом году сев был сокращен на 10%, а в перспективе уменьшится еще на 30%. «На сегодняшний день, исходя из уровня затрат и той цены, которая складывается на рынке в России, [урожайность] 55 т/га — это уровень окупаемости затрат при возделывании свеклы. У нас плановая — 55-57 т/га, то есть вы понимаете, что при получении таких урожаев мы только-только сведем концы с концами», — поделился Оробинский.



В то же время крупные сахарные холдинги не будут снижать площади сева, признал Ерыженский. «Помимо растениеводческого направления у нас есть еще переработка, которую надо загрузить сырьем. И если мы не обеспечим минимальный период работы сахарных заводов, они выйдут за пределы допустимой рентабельности, начнется волна банкротств и т. д. Поэтому на фоне низкой рентабельности производства сахарной свеклы, граничащей с убыточностью, и на фоне предстоящих сокращений посевов свеклы сахарные холдинги не будут уменьшать собственные посевы, мы в том числе», — пояснил Ерыженский. При этом он заметил, что делать долгосрочные прогнозы по производству сахарной свеклы в России и ее маржинальности нельзя. «У нас не настолько большой профицит сахара на внутреннем рынке. Достаточно одного неурожайного года, чтобы он превратился в дефицит, и цены тут же скорректируются, а может даже рванут вверх», — отметил Ерыженский. Гендиректор «Русагро» Максим Басов сообщил «Коммерсанту», что сокращать посевы свеклы группа также не планирует.



По данным мониторинга Минсельхоза, за последний месяц цены производителей белого свекловичного сахара снизились на 9,3% и к 12 сентября находились на уровне 24,23 руб./кг (на 14 августа — 26,72 руб./кг). По сравнению с концом 2018-го (36,36 руб./кг на 27 декабря) цены упали на треть. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже котировки на сахар-сырец снизились до $238 за тонну к 11 сентября — это на 12,8% ниже уровня декабря и на 3,3% меньше аналогичного периода 2018-го.

