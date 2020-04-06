Минсельхоз предложит экспортерам новые меры поддержки
Агроинвестор
6 апреля 2020
Главное аграрное ведомство страны планирует обсудить с представителями бизнес-сообщества изменение господдержки экспорта, чтобы сделать ее более эффективной, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова
«Прошлый год показал, что те меры, которые есть, не очень интересны экспортерам, — признала она. — У нас нет очереди из желающих получить льготный кредит, хотя с 33 компаниями заключены соглашения о повышении конкурентоспособности (СПК)».