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Рынки
Минсельхоз предложит экспортерам новые меры поддержки
Агроинвестор
6 апреля 2020
Главное аграрное ведомство страны планирует обсудить с представителями бизнес-сообщества изменение господдержки экспорта, чтобы сделать ее более эффективной, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова
журнал «Агроинвестор»
апрель 2020
Фото: М. Стулов


«Прошлый год показал, что те меры, которые есть, не очень интересны экспортерам, — признала она. — У нас нет очереди из желающих получить льготный кредит, хотя с 33 компаниями заключены соглашения о повышении конкурентоспособности (СПК)».

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