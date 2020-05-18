В России снизится потребление фруктов

В этом году российские садоводы потеряют около 20% урожая фруктов из-за поздних заморозков, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. На этом фоне сезонное удорожание начнется на месяц-два раньше обычного: не в январе-феврале следующего года, а уже в декабре этого, когда запасы отечественной продукции закончатся, и на полках появится больше импорта, рассказал он «Агроинвестору».

Объем производства фруктов в этом году в России будет ощутимо меньше, чем в прошлом, соглашается гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Во-первых, из-за слишком теплой зимы повысилась заболеваемость деревьев, в итоге количество садов, пораженных вредителями и болезнями, в этом году будет больше, чем в прошлом и позапрошлом, — поясняет она. — Во-вторых, в основных садоводческих регионах — Ставропольском и Краснодарском краях — прошли поздние заморозки, из-за которых потери урожая могут дойти до 30-40%». Эти обстоятельства негативно повлияют не только на размер урожая, но и на его качество — часть плодов может быть ненадлежащей кондиции.

Из-за возвратных заморозков, когда в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов температура опускалась до -11 градусов, уничтожено около 80% урожая яблок и груш, 85% черешни, сливы, абрикосов и персиков, ранее оценивали ассоциации садоводов. Они обратились к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать производителей плодов и ягод.

Решетникова отмечает, что общий потребительский спрос на все виды фруктов уже снизился как в натуральном, так и в денежном выражении, и эта тенденция до конца года будет усиливаться. «Именно по этой причине мы не ожидаем сильного скачка цен на фрукты, несмотря на то что затраты производителей из-за девальвации рубля возрастут», — говорит она.

Поскольку импортная продукция не может продаваться ниже закупочной стоимости, ее объемы в сегменте свежих фруктов и ягод сейчас снизились по разным категориям от 5% до 20%, особенно заметно сокращение зарубежных поставок ягод и томатов, продолжает Решетникова. «Импорт яблок тоже сократился, однако в основном это связано с тем, что у нас был хороший урожай в прошлом году. И те производители, которые сумели сохранить свою продукцию, сейчас будут успешно ее сбывать: они могут предложить цену ниже, чем импортеры, и получить конкурентное преимущество», — подчеркивает она.

Несмотря на ожидаемый низкий урожай яблок, а также других выращиваемых в России плодов — персиков, абрикосов, вишни — Решетникова полагает, что иностранные поставщики не будут наращивать ввоз: российские потребители просто не смогут покупать продукцию по новым рублевым ценам в том объеме, в котором они ее приобретали до падения курса рубля.

Кроме того, в странах Западной Европы из-за закрытия границ, очевидно, будут проблемы со сбором фруктов: раньше этим занимались мигранты. Как это скажется в дальнейшем на стоимости импортных фруктов, пока непонятно. За рубежом тоже снизился платежеспособный спрос на фрукты и ягоды, несмотря на достаточно активную поддержку населения государством. «Однако мы сомневаемся, что российские импортеры фруктов будут искать новых поставщиков, например, австралийских или южноамериканских. Главный вопрос не в том, где взять импортную продукцию, а в том, как стимулировать потребителей покупать фрукты и ягоды, и сейчас это можно сделать, только не повышая на них цены», — рассуждает Решетникова.

Плодоовощной союз не ожидает проблем с поставками фруктов: к началу следующего года, когда начнутся закупки импортных яблок, вероятно, большинство ограничений, связанных с коронавирусом, будет снято, так что дефицита фруктов на рынке не будет.

По данным Минсельхоза, в прошлом году уровень самообеспеченности плодами и ягодами в России составил менее 38%, несмотря на то что производство во всех хозяйствах достигло рекордных 3,46 млн т. Плановый показатель Доктрины продовольственной безопасности — 60%.