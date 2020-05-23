Овощной кризис: тепличному сектору грозят банкротства

Плодоовощной союз направил обращения в администрацию президента и аппарат правительства с просьбой поддержать производителей тепличных овощей. Об этом «Агроинвестору» рассказал директор союза Михаил Глушков. С 2015 года в отрасль было вложено более 200 млрд руб., построено свыше 800 га теплиц, господдержка сектора превысила 44 млрд руб., говорится в обращении. Однако сейчас на фоне пандемии COVID-19 и падения спроса, а также роста энергозатрат большинство производителей оказались зажатыми в «экономических ножницах» и, по сути, в предбанкротном состоянии, отмечает союз.



Спрос и цены в минусе

По данным Плодоовощного союза, спрос на тепличные овощи этой весной упал на 30%, а оптовые цены по ряду позиций — на 50%, что стало антирекордом для отрасли за всю ее историю. Дополнительно на цены влиял дешевый импорт. При этом затраты на газ и электричество продолжили расти, превысив 50% в структуре себестоимости, также к дополнительному увеличению затрат на производство минимум на 10% привела девальвация рубля. «Из-за этого предприятия не смогли накопить финансовую подушку, благодаря которой они смогут продержаться до поздней осени», — говорит Глушков.



По оценке гендиректора тепличного комплекса «Гринхаус» Гурия Шилова, спрос на овощи сейчас упал на 30%, что, в первую очередь, связано с почти полным уходом с рынка сегмента HoReCa. В сетевой рознице из-за снижения трафика покупателей спрос также значительно снизился. Цена продукции уменьшилась на 25-35%, и тенденции их роста компания не видит. «Для нашей отрасли это очень болезненно. Тепличные предприятия, как правило, зарабатывают основную прибыль как раз в первой половине года — с января по май, а в летний период проводят смену оборота и операционно убыточны, — поясняет Шилов. — В этом году из-за ситуации с коронавирусом мы почти ничего не заработали. При этом себестоимость производства выросла в связи с девальвацией рубля на 10-15%, так как семена, СЗР, некоторые удобрения, субстрат закупаются за границей».



Рынок тепличных овощей будет стагнировать из-за падения покупательской способности, а вот издержки производителей, в частности, на запчасти и СЗР, которые в основном импортируются, напротив, будут расти, считает председатель наблюдательного совета ГК «Белая дача» Виктор Семенов. «Мы занимается производством салатов и томатов — эта продукция, в отличие от того же огурца, все еще частично поставляется из-за рубежа, что в данной ситуации нам на руку: из-за падения курса рубля стоимость импортных томатов и зелени выросла, поэтому мы можем предложить на эти товарные группы конкурентоспособную цену», — говорит он. Также «Белая дача» не отмечает сильного падения спроса на свою продукцию, несмотря на закрытие сектора HoReCa, поставки в который составляли 70% сбыта. «Мы смогли перераспределить этот объем на розничные сети», — уточняет Семенов.



Тем не менее, по словам Глушкова, многие тепличные комплексы из-за падения спроса и цен испытывают серьезные трудности. Некоторые предприятия, в первую очередь, слабые, а также те, которые не получили обещанную государством поддержку по возмещению капитальных затрат, могут уйти с рынка, предупреждает он.







Антикризисные меры

Чтобы поддержать отрасль, Плодоовощной союз предлагает принять антикризисные меры, предусматривающие возмещение выпадающих доходов тепличных комплексов. «Одна из наших инициатив — пролонгация инвестиционных кредитов с восьми до 12 лет для предприятий, которые брали их до 2017 года, — рассказывает Глушков. — В феврале было принято постановление по пролонгации только льготных кредитов, выданных после 2017 года, так что игроки оказались в неравных условиях». Эту инициативу Минсельхоз поддержал и уже готовит соответствующее постановление, уточнил он.



Плодоовощной союз также напоминает, что из-за сокращения и отмены возмещения части капзатрат в 2018—2019 годах ряд предприятий не могут выйти на финансовые показатели, заложенные в бизнес-планах, и находятся в самом сложно положении. Поэтому союз попросил субсидировать 20% CAPEX по проектам, строительство которых было начато до ноября 2018 года. По его оценке, на это потребуется 24 млрд руб.



«Я знаю, что в Минсельхозе прорабатывается инициатива отсрочить выплату процентов по кредитам до конца года, — добавляет Семенов. — Ранее было принято решение о пролонгации инвестиционных кредитов на пять лет для компаний, которые не получили частичное возмещение капитальных затрат». По его мнению, обе эти меры могут стать серьезным подспорьем для участников рынка.



Кроме того, союз предлагает возмещать половину энергозатрат для теплиц, которые выращивают овощи круглый год и используют технологию досвечивания. По данным союза, общая площадь таких теплиц составляет около 1,5 тыс. га или 53% от всех теплиц в стране по итогам 2019 года. За прошедшие пять лет тарифы на газ выросли на 25%, электроэнергия подорожала на 31%. «У предприятий, которые работают с досветкой круглый год, себестоимость производства с каждым годом увеличивается все больше, — комментирует Глушков. — Уже было несколько поручений президента по введению специального тарифа на электроэнергию для сельхозпредприятий, однако здесь речь идет о льготном розничном тарифе, на котором тепличные предприятия почти не работают, в основном они пользуются услугами ФСК или генерируют электроэнергию из газа с помощью собственных газо-поршневых установок. Соответственно, данная мера поддержки тепличных предприятий почти не коснется. Поэтому оптимальным решением будет субсидирование энергозатрат». Однако неясно, из бюджета какого ведомства возможна такая поддержка: у Минсельхоза денег на нее пока нет, добавляет Глушков.



Было бы резонно рассмотреть возможность субсидирования энергозатрат, сейчас их доля составляет около 60% в себестоимости продукции тепличных хозяйств с круглогодичной досветкой, соглашается Шилов. Поскольку тарифы устанавливаются государством, тепличные предприятия, по сути, становятся заложниками тарифной политики, которая ежегодно усугубляется, отмечает он. «Хотелось бы, чтобы государство пересмотрело политику тарифов на электроэнергию и газ для производителей тепличных овощей, — вторит ему Семенов. — Мы сейчас совсем не пользуемся этими коммунальными услугами, нам было гораздо выгоднее построить собственные газо-поршневые станции, но так быть не должно. Если бы была грамотная тарифная политика, нам бы не пришлось вкладывать огромные средства в их строительство».







Импорт — под контроль

Еще одна мера поддержки, которую инициирует Плодоовощной союз, — внесение изменений в стимулирующую поддержку, предусмотренную с этого года госпрограммой развития сельского хозяйства. Она заключается в том, что регионы сами решают, на какое направление АПК они будут выделять деньги. В том числе в числе приоритетов — овощи открытого грунта. «Мы предлагаем расширить этот пункт и предоставить регионам право выбирать в качестве приоритета овощеводство без учета технологии выращивания, — говорит Глушков. — Это также позволит компенсировать часть операционных затрат действующим тепличным комплексам, так как сегодня для них, по сути, кроме льготных кредитов, никакой поддержки нет». Есть ощущение, будто все забыли про тепличную отрасль после того, как предприятия построились, сетует Глушков, обращая внимание, что, например, поддержка операционных затрат по таким маржинальным отраслям как производство масличных или зерна присутствует. «Эта наша инициатива не потребует дополнительных средств федерального бюджета и сейчас рассматривается в Минсельхозе», — уточняет он.



Кроме того, Плодоовощной союз в очередной раз напомнил, что из-за рубежа в Россию поступает в том числе некачественная и небезопасная продукция, произведена с использованием запрещенных у нас агрохимикатов и имеющая более низкую себестоимость. «Поэтому мы предлагаем ввести обязательную аккредитацию предприятий — поставщиков импортной продукции по аналогии с молоком и мясом, а также ввести контроль остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов в ввозимой продукции на российской границе», — заключает Глушков.



По словам Шилова, сейчас тепличные комплексы не получают отдельной господдержки в связи со сложной экономической ситуацией, так как сельхозпредприятия не входят в перечень особо пострадавших от пандемии, и он сомневается, что такая поддержка может последовать. «Надеемся, что недавнее обращение Плодоовощного союза в Минсельхоз с просьбой поддержать отрасль будет услышано, и какие-то меры будут приняты. В противном случае есть вероятность, что не все предприятия смогут выйти из кризиса и продолжить работу», — считает он.

