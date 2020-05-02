Темп выбытия теплиц может ускориться

По данным Минсельхоза, с начала года до конца апреля в зимних теплицах было собрано 389,3 тыс. т овощей, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе урожай огурцов увеличился на 30% до 274,6 тыс. т, томатов — также на 30% до 107,6 тыс. т. В прошлом году было введено 260 га теплиц, которые сейчас вышли на проектную мощность, пояснил «Агроинвестору» гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков. При этом спрос на овощную продукцию сейчас упал, оценочно, почти на треть на фоне COVID-ограничений и снижения доходов населения, а моментально остановить производство невозможно — сбор того же огурца идет каждый день, рассказывает он.



По словам Глушкова, обычно именно зимой-весной тепличные предприятия продают овощи по максимальной цене, накапливают финансовую подушку, так как летом и в начале осени они не могут конкурировать с производителями овощей открытого грунта. Этой весной им удалось заработать очень мало: кроме снижения спроса, уменьшились и оптовые цены на тепличную продукцию — до 50% на огурец и несколько меньше на томаты. «В итоге тепличные предприятия не смогли накопить достаточно средств, чтобы пережить несезон. Поэтому у нас есть опасения, что темп выбытия теплиц ускорится. У нас и так ежегодно перестает работать около 50 га, но в этом году, возможно, показатели будут выше, особенно это касается малоэффективных игроков», — предполагает Глушков.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова предполагает, что сейчас темпы развития всех предприятий будут замедляться, в том числе, тепличных. Особенно уменьшится число проектов, запускаемых с нуля. «Курс валют сегодня очень нестабилен, а от него напрямую зависит стоимость инвестиций в тепличный сектор. Однако этот летний сезон вряд ли приведет к закрытию теплиц», — считает она.



Вопрос не в том, что предложение производителей тепличных овощей превышает спрос, а в том, по какой цене предприятия хотят продавать свою продукцию. «Платежеспособный спрос действительно снизился, и не все люди могут себе позволить покупать овощи по предлагаемой цене, а производители не хотят продавать их дешевле», — подчеркивает Решетникова.



Однако сами производители овощей ранее заявляли, что работают в убыток: хотя в опте цены упали, в рознице они остаются высокими из-за наценок. Ассоциация «Теплицы России» предлагала торговым сетям ограничить их наценку на овощи. Чтобы обеспечить стабильность на рынке продовольствия, Плодоовощной союз недавно подписал меморандум с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), согласно которому стороны обязуются соблюдать все условия действующих договоров без существенных изменений, принимать меры для предотвращения резких скачков цен и выполнять необходимые противоэпидемиологические мероприятия. «Производители и сети зависят друг от друга, и мы даем сигнал о том, что мы — за здоровые рыночные отношения: за исполнение договоренностей вне зависимости от ситуации, а также за выполнение противоэпидемиологических мер, — комментирует Глушков. — Мы за то, чтобы решать любые разногласия с сетями путем переговоров, а не через жалобы в Минпромторг. Если мы сейчас начнем дополнительно раскачивать лодку, это не приведет ни к чему хорошему, так как сейчас сложно и торговле, и производителям».





Ю. Эйвазова



Экспортные возможности

Некоторые участники рынка тепличных овощей в нынешней ситуации пытаются диверсифицировать каналы продаж за счет экспорта. Так, ГК «Рост» объявила о планах начать поставки овощей за рубеж летом этого года. Первые поставки могут быть сделаны в ОАЭ. Гендиректор группы Сергей Рукин рассказал «Коммерсанту», что хотя поначалу отгрузки будут небольшими, этот канал может стать более прибыльным за счет высоких цен, поскольку в ОАЭ оптовые цены на свежие овощи на 30-40% выше российских. Также поставлять овощи на внешние рынки — в европейские страны и ОАЭ — планирует ТД «Мое лето». «Эко-культура» тоже хочет экспортировать овощи и первоочередным направлением называет страны Персидского залива.



Увеличивать экспорт овощей сложно, так как для этого нужны сертификаты, однако некоторые члены Плодоовощного союза уже их получили и в этом году начнут отгружать продукцию, говорит Глушков. Решетникова подтверждает, что экспорт тепличной продукции — достаточно непростой процесс, в первую очередь с точки зрения логистики. Российские производители неслучайно довольно быстро вытеснили с рынка импортные огурцы. «У них небольшой срок хранения, поэтому всегда в приоритете будет продукция от производителей с минимальным логистическим плечом. Соответственно, и отправлять тепличные овощи из России в какую-нибудь европейскую страну тоже маловероятно, — рассуждает она. — Кроме того, в Европе, как и в России, наблюдается переизбыток производства тепличной продукции, поскольку платежеспособный спрос на нее снизился».



Как вариант, можно было бы искать в качестве каналов сбыта государства, где собственное производство тепличной продукции налажено плохо. Однако делать это в апреле-мае очень несвоевременно, продолжает Решетникова. Например, в тех же ОАЭ производство тепличной продукции развито слабо, однако страна граничит с государствами, где выращивают овощи в открытом грунте, и конкурировать с ними России нереально, считает она. По ее мнению, можно было бы рассмотреть для поставок бывшие страны СНГ: Казахстан, Узбекистан, но в ближайшее время там начнется сезон овощей открытого грунта. В эти регионы возможны поставки, например, с января по март, полагает Решетникова.



Прогнозы сбора овощей пока не снижаются

Себестоимость производства в тепличном секторе из-за девальвации рубля увеличится не сильно, говорит Глушков. По его оценке, доля импортных средств производства в себестоимости тепличной продукции составляет около 10%, в основном это семена, которые для огурцов нужны три-четыре раза в год, а для томата — один раз в год. В качестве СЗР в основном используются энтомофаги (насекомые), сейчас на рынке соотношение импортных и отечественных составляет примерно 50х50.



Тем не менее, насколько сложно будет производителям овощей дальше, зависит от того, как долго продлится режим самоизоляции. «Чем быстрее она закончится, тем быстрее восстановится спрос на свежую продукцию, и тем больше смогут заработать производители тепличных овощей до поступления на прилавки продукции открытого грунта», — считает Глушков.



Если карантинные ограничения продлятся еще достаточно долго и тепличные комбинаты не смогут заработать, союз будет обращаться в Минсельхоз с просьбой предоставить отрасли дополнительную поддержку. Среди таких мер, например, могут быть моратории на выплату процентов по кредитам — как по коротким, так и по инвестиционным, пролонгация субсидирования кредитов. «Тепличная отрасль в нашей стране сейчас очень хорошо развита, в ней работает около 46 тыс. человек, и очень бы не хотелось одномоментно все потерять», — подчеркивает Глушков. Решетникова соглашается, что тепличной отрасли нужна поддержка государства: по ее мнению, в данной ситуации было бы правильно закупать овощи для социальных учреждений и малоимущих слоев населения по той цене, которую предлагают производители.



Сейчас Плодоовощной союз не прогнозирует снижения производства овощей в этом году, несмотря на сложную ситуацию. Однако если действующие ограничения продлится долго, возможно, ряд предприятий решит уйти с рынка, хотя не исключено, что более успешные конкуренты займут их место. Минсельхоз рассчитывает, что в этом году урожай тепличных овощей обновит рекорд и составит минимум 1,25 млн т, что на 9,6% больше сбора 2019 года.

