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Компании
Крымская компания построит ягодные теплицы в Подмосковье
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
30 апреля 2020
Предприятие будет производить 420 тонн ягод в год
Выращивание клубники в теплицах может решить проблему высокой стоимости ягод
Фото: ООО «Ягодная поляна»

Крымский сельхозпроизводитель «Ягодная поляна» построит в подмосковном Воскресенске тепличный комплекс для выращивания клубники. При выходе на полную мощность предприятие будет производить более 420 т ягод в год. Начать его возведение планируется уже в этом году, ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2021-го. Тепличный комплекс предполагается разместить на 6 га, сообщает Минсельхозпрод Московской области. Объем инвестиций в проект не уточняется.

По мнению главы регионального агроведомства Андрея Разина, выращивание клубники в теплицах во многом решит проблему необоснованно высоких цен на ягоды. Также новое производство обеспечит жителей столичного региона качественной продукцией вне зависимости от времени года, считает министр.

«Ягодная поляна» занимается выращиванием ягод с 2011 года. В Крыму теплицы компании занимают 5 га, за сезон она собирает около 25 т/га клубники. По информации kartoteka.ru, выручка компании в 2018 году (последние доступные данные) составила 100 тыс. руб., чистая прибыль — 7 тыс. руб.

Вложения в производство и переработку ягод высоки, при этом инвестиции долго окупаются, ранее рассказывала «Агроинвестору» представитель Ягодного союза. Прибыль сложно прогнозировать, так как на нее влияет очень много факторов, начиная с почти полного отсутствия разрешенных к применению средств защиты растений, нехватки сезонных рабочих и заканчивая дефицитом квалифицированных специалистов и высокой стоимостью ошибки агронома или технолога.

Государственная поддержка отрасли ничтожно мала, а ограничения и необходимость всевозможных согласований с различными ведомствами фактически складываются в еще одну непредсказуемую стихию, считает Ягодный союз. В результате для крупных инвестиционных компаний привлекательность входа в ягодную отрасль достаточно низкая. «Ведь для инвестора самый важные критерий — предсказуемость возврата инвестиций за достаточно короткий период (обычно шесть-восемь лет), а в случае с ягодными проектами никаких гарантий быть не может», — говорила представитель союза. Этот год будет особенно сложным для производителей ягод, считает союз. Небольшие хозяйства теряют каналы сбыта продукции из-за закрытия рынков и ярмарок. Крупные хозяйства столкнулись с невозможностью убрать урожай, так как границы страны закрыты для въезда сезонных рабочих, традиционно занимающихся сбором ягод.

Тем не менее, по прогнозу Минсельхоза, в 2020 году урожай ягод в товарном секторе (сельхозорганизации, КФХ и индивидуальные предприниматели) составит 19 тыс. т, что на 1,6% или 0,3 тыс. т больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2018-м производство увеличится на 20% (3,2 тыс. т).

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