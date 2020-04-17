Структура «Альфа-групп» решила продать карельского переработчика ягод

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — А1 — решило продать карельского переработчика ягод «Русбиоальянс». Управляющий директор компании «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов рассказал «Коммерсанту», что актив предлагали нескольким крупным продуктовым компаниям, названия которых он раскрывать не стал. Источник газеты на рынке называет в том числе Hortex — польского производителя замороженных овощей, ягод и грибов. Член правления А1 Кирилл Бабаев говорит, что компания пока не находится в активной фазе продажи актива, но видит интерес к нему со стороны стратегических инвесторов в отрасли.



В сентябре прошлого года А1 сообщала, что планирует вложить в развитие бизнеса до 1 млрд руб. и сделать «Русбиоальянс» системообразующим игроком, на основе которого намерена консолидировать отрасль, в том числе путем приобретения менее крупных игроков. Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова говорит, что «Русбиоальянс» даже собирался продавать свою продукцию и за рубеж, но планы пришлось скорректировать.



В конце марта «Русбиоальянс» в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву сообщал, что пандемия COVID-19 и ослабление рубля спровоцировали сбой в цепочке поставок и рост цен на сырье, а в отрасли снизился оборотный капитал и возник дефицит текущей ликвидности. «Компания в своем обращении отмечала, что нужно помочь отрасли переработки дикоросов. Но, насколько я знаю, положительного ответа не последовало, потому что это было бы очень странно, если бы помогали отдельной и очень узкой отрасли», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. Очевидно, что если у «Русбиоальянса» возникли проблемы с получением помощи от государства, А1 просто решила, что это не тот продукт, который в ближайшее время будет пользоваться спросом, добавляет она.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», среди возможных причин продажи бизнеса называют негативную ситуацию на рынке из-за текущего кризиса, также А1 могла не найти подходящих игроков для консолидации либо не договорилась о сделках. Также не исключено, что у компании в целом изменились планы на это направление.



По словам Решетниковой, в России усиливается тенденция на консолидацию и приобретение активов отдельными крупными отраслевыми игроками, которые профессионально наращивают производственные мощности и торговые связи. «Вполне вероятно, что А1 просто решила выйти из этой отрасли, поскольку не смогла получить тот уровень рентабельности, на который изначально рассчитывала», — говорит она.



«Сделка может быть связана со стратегическими планами А1, например после консолидации активов реализация конкретному инвестору. Учитывая краткий период между входом и планами по выходу, вряд ли продажа связана с недостаточным уровнем рентабельности бизнеса», — считает партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.



У «Русбиоальянса» недостаточно контрактов с сетями и производителями, к тому же компания третий сезон подряд закупает ягоды дороже, чем продает, рассказал Самохвалов «Коммерсанту». Источник газеты на ягодном рынке знает, что «Русбиоальянс» пытался перейти к выращиванию ягод, что должно было сделать бизнес предсказуемым, но оказалось, что проект не гарантирует возврата инвестиций.



Продуктовый портфель «Русбиоальянса» достаточно сбалансированный, есть возможность производить широкую линейку продуктов, а само производство новое и технологичное, считает Шафоростов. «Ключевая особенность работы с дикоросами — обеспечить приемку у населения достаточного объема по низким ценам. К сожалению, этот процесс трудно организовать и запланировать: бывают плохие сезоны, отсутствуют контрактные обязательства, серые схемы закупки», — рассказал он «Агроинвестору». Плантационное выращивание — это хороший выход из этой ситуации, но это уже другой бизнес, другие компетенции и дополнительные инвестиции, особенно с учетом потребности компании в сырье, добавляет он. При этом удлиняются сроки окупаемости и падает рентабельность, но бизнес становится более устойчивым.



А1 оценивает «справедливую рыночную» стоимость «Русбиоальянса» примерно в 3 млрд руб., уточнил Бабаев «Коммерсанту». По его словам, накопленные инвестиции А1 в проект превысили 1,3 млрд руб. По мнению Самохвалова, А1 будет сложно найти покупателя на актив: рынок дикоросов в России узкий, а сам бизнес несет высокие риски при небольшой рентабельности в 10-15%.



Решетникова полагает, что «Русбиоальянсом» может заинтересоваться АФГ «Националь». «Холдинг давно в АПК, хорошо разбирается не только в производстве, но и в организации продаж, предпродажной подготовке. У них также есть свои ягодные плантации. Вопрос только в цене сделки, и в каком состоянии сейчас находится сама компания. Это сложный вопрос», — говорит она. «На этом рынке кроме «Русбиоальянса» один-два крупных игрока и вряд ли они будут в числе потенциальных покупателей», — считает Шафоростов.



Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» купило 51% «Русбиоальянса» у основателя компании Сергея Помелова в сентябре 2019 года. В конце 2019-го структура А1 ООО «Чикаго» получило остальные 49% долей, которые принадлежали ООО «ГРСП "Магнит"» Вадима Лукина, но были в залоге. Сейчас «Магнит» в арбитражном суде республики Карелия оспаривает обращение своей доли в собственность структуры А1. Рассмотрение дела продолжается. По словам Габышева, потенциальный покупатель «Русбиоальянса» может подождать разрешения вопроса либо попросить дисконт.



Ягодный бизнес достаточно сложен для крупных инвесторов. Вложения в производство и переработку высоки, возврат вложенных средств занимает много времени. Прибыль сложно прогнозировать, так как на нее влияет очень много факторов, начиная с погодных условий, практически полного отсутствия разрешенных к применению средств защиты растений, нехватки сезонных трудовых ресурсов и заканчивая дефицитом квалифицированных специалистов и высокой стоимостью ошибки агронома, технолога, рассказала «Агроинвестору» представитель Ягодного союзя.«Государственная поддержка ничтожно мала, а ограничения и необходимость всевозможных согласований с различными ведомствами фактически складываются в еще одну непредсказуемую стихию», — сказала представитель союза. В результате для крупных инвестиционных компаний привлекательность входа в ягодную отрасль достаточно низкая. «Ведь для инвестора самый важные критерий — предсказуемость возврата инвестиций за достаточно короткий период (обычно шесть-восемь лет), а в случае с ягодными проектами никаких гарантий быть не может», — добавляет она.​​Текущий год будет особенно сложным для производителей ягод, считает союз. Небольшие хозяйства теряют каналы сбыта продукции из-за закрытия рынков и ярмарок. Крупные хозяйства столкнулись с невозможностью убрать урожай, так как границы страны закрыты для въезда сезонных рабочих, традиционно занимающихся сбором ягод. Причем заменить этих рабочих гражданами России практически невозможно, так как хозяйства обычно расположены вдали от крупных городов, а мобильность жителей страны крайне низка, заключает представитель Ягодного союза.

«Русбиоальянс» выпускает замороженные ягоды, варенья и джемы, овощи, грибы, фруктово-ягодные наполнители и другое. На сайте компании говорится, что объем производства составляет до 50 тыс. т продукции в год, бренды компании — «Вологодская ягода», «Карельский продукт», «Здорово».





