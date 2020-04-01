«Черкизово» запустит МЭЗ в Липецкой области в 2022 году

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, в этом году планирует начать строительство маслоэкстракционного завода по переработке сои в Липецкой области. Запуск предприятия намерен на 2022 год. «Наличие собственного завода по переработке масличных культур позволит нам получать корма для птицы по более низким ценам», — считает гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов (цитата по годовому отчету группы). В документе также говорится, что для того, чтобы обеспечить новое производство сырьем, холдинг планирует сконцентрироваться на производстве сои и наращивать долю производства этой агрокультуры в общем объеме растительной продукции.

Инвестиции в завод составят 7,2 млрд руб., мощность предприятия — 2,5 тыс. т продукции в сутки. Ранее сообщалось, что завод будет выпускать шрот, масло и соевый лецитин, часть продукции пойдет на экспорт.

Растениеводство — начальное звено вертикальной цепочки поставок группы, говорится в отчете компании. Основными категориями продукции в этом сегменте являются пшеница, соя, подсолнечник, кукуруза, ячмень. Пшеница и кукуруза в основном поставляются на комбикормовые заводы группы, а внешние продажи формируются преимущественно за счет высокомаржинальных агрокультур: подсолнечника и сои. Сейчас «Черкизово» обеспечивает треть потребностей в компонентах кормов — зерновых и масличных — за счет собственного урожая. Цель холдинга — увеличить этот показатель до 40-60%. Стратегия компании также предусматривают, что основными агрокультурами ее растениеводческого бизнеса станут кукуруза и соя.

Из отчета следует, что в 2019 году группа продолжила наращивать объемы продаж: их совокупный объем увеличился на 20%, достигнув 1,2 млн т. В сегменте птицеводства рост составил 22%, в свиноводстве — 16%, в сегменте мясопереработки — 7%. По мнению Михайлова, рост продаж стал возможен благодаря развитию экспорта и расширению присутствия продукции «Черкизово» в HoReCa. «В экспорте главным событием стало открытие китайского рынка для российской птицеводческой продукции, что позволило нам значительно нарастить объемы сбыта куриного мяса», — говорит топ-менеджер. А укрепление сотрудничества с крупнейшими сетями ресторанов быстрого питания — McDonald’s, Burger King и KFC — позволило компании более чем в два раза увеличить выручку в канале HoReCa, добавляет он.

О планах по строительству маслоэкстракционного завода «Черкизово» объявила осенью 2018 года, тогда предполагалось, что мощность предприятия составит 1,5 тыс. т соевых бобов в сутки, строительство планировали начать в 2019-м. В конце августа прошлого года компания оценивала инвестиции в проект в 6 млрд руб. В октябре 2019-го группа скорректировала параметры проекта, решив увеличить мощность завода до 2,5 тыс. т, так что его стоимость выросла до 7,2 млрд руб.

«Собственный завод по переработке масличных культур позволит снизить нашу зависимость от импорта шрота, гарантировать высокое качество продукции, а также эффективность и безопасность производства», — пояснял тогда директор «Черкизово-Масла» Леонид Измайлов.

Группа «Черкизово», согласно рейтингам «Агроинвестора», является крупнейшим в стране производителем комбикормов и мяса. Выручка компании по МСФО в 2019 году выросла на 20% до 120,1 млрд руб., чистая прибыль снизилась до 6,8 млрд руб. с 12 млрд руб. годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA остался на уровне 2018 года и составил 20,6 млрд руб.

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