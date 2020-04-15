ВЭБ. РФ продал Россельхозбанку требования к «Евродону» за 6,2 млрд рублей

Основной кредитор «Евродона» — ВЭБ. РФ — и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам ГК «Евродон». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. Сейчас для Россельхозбанка, как опорного банка российского агропромышленного комплекса оздоровление предприятия является первым приоритетом, сообщается на сайте ВЭБ. РФ. «Агроинвестор» направил запрос в Россельхозбанк.



Государственная корпорация развития взяла на себя операционное управление предприятием, провела санацию «Евродона» после того, как предыдущие владельцы компании не смогли обслуживать долги. При этом ВЭБ. РФ сохранил целостность предприятия как производственной площадки, обеспечив выплату всех задолженностей, включая заработную плату сотрудникам, ликвидировав угрозы фитосанитарного характера.



«Подписание соглашения о передаче такого значимого для региона предприятия профильному институту — Россельхозбанку, обладающему необходимыми компетенциями в финансировании сельского хозяйства, это очень хорошее решение», — сказал первый заместитель председателя ВЭБ. РФ Михаил Кузовлев (цитата по сайту ВЭБ. РФ). По его словам, это позволит реализовать потенциал «Евродона».



«Для Россельхозбанка как опорного банка российского агропромышленного комплекса оздоровление предприятия является первым приоритетом. Мы заинтересованы в скорейшем перезапуске производства ГК «Евродон», — отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина (цитата по сайту ВЭБ. РФ). Интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов, уточняет она. Россельхозбанк рассмотрит все предложения и примет то решение, которое будет оптимальным как для предприятия, так и для отрасли в целом, говорится в сообщении.



Источник «Агроинвестора» в отрасли сказал, что, скорее всего, новым профильным инвестором «Евродона» станет «Дамате». У компании сильные позиции в ритейле, поэтому не придется тратить много ресурсов на перезапуск предприятия, но трансакционных издержек группе избежать не удастся, считает он. «Ну и снабжать предприятия кормами, ветпрепаратами, запчастями, будет достаточно сложно из-за нарушенных логистических цепочек. Но чем дольше стоит актив, тем для него хуже», — говорит собеседник «Агроинвестора».



В феврале сообщалось, что новым инвестором «Евродона» может стать совместное предприятие двух лидеров рынка — группы «Черкизово» и «Дамате». «Возможно, опыт «Дамате» и «Черкизово» поможет исправить ошибки с управлением и менеджментом, потому что основная причина банкротства предприятия, на мой взгляд, именно в них. Также у компаний очень хороший опыт в производстве индейки, поднятии предприятий с нуля и развитии активов», — говорил тогда президент Agrifood Strategies Давлеев.



Однако в конце марта стало известно, что Россельхозбанк в апреле планирует передать «Евродон» в аренду предположительно группе «Дамате». Об этом рассказывал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, писал ТАСС. «Мы отслеживаем этот вопрос, он находится на контроле», — уточнил чиновник, добавив, что по этому поводу также было совещание в федеральном Минсельхозе. Ранее власти региона оценивали стоимость перезапуска комплекса в 8 млрд руб. Также ранее среди претендентов на активы «Евродона» называли группу «Ресурс».



«Сам факт сделки между ВЭБ. РФ и Россельхозбанком говорит о том, что наконец «Евродон» найдет хозяина или пользователя, потому что сроки катастрофически затянулись, и сделать это нужно было еще год назад», — прокомментировал «Агроинвестору» Давлеев. По его словам, вероятнее всего, ВЭБ. РФ решился зафиксировать убытки от проекта, а Россельхозбанк как профильная кредитная организация решил взять «Евродон» на себя. Это позитивный фактор и логичный шаг, уверен Давлеев. «Экспертизы у Россельхозбанка в сельхозпредприятиях, безусловно, больше, чем у любого другого <...>. Но для ВЭБ. РФ это в любом случае фиксация убытка, но не фиксация нулевого убытка, то есть потеряны не все деньги», — рассказал он.Перезапуск «Евродона» с точки зрения и рынка, и агропромышленного комплекса, позитивное событие, продолжает Давлеев. «Во-первых, мы возрождаем предприятие, которое давало несколько тысяч рабочих мест. Это очень важно в условиях сокращений персонала из-за кризиса. Для нас сейчас каждое рабочее место на вес золота», — говорит он. Во-вторых, это рабочие места в области, которая обеспечивает жизнеспособность государства — и это отрасль продовольствия. Третья причина — это запуск всех смежных производств и услуг, задействованных в работе «Евродона».Пока нет ясности, кто перезапустит «Евродон», но сам факт того, что назывались потенциальные инвесторы, среди которых были «Ресурс», «Черкизово», «Дамате», говорит о том, что за «Евродон» возьмется профессионал, который сможет исправить ошибки предыдущего руководства, если таковые были, считает Давлеев. При этом, по его словам, запуск предприятия будет производиться постепенно: никто из инвесторов не начнет сразу производить 180 тыс. т продукции в год, так как для этого нужен значительный стартовый капитал, которого сейчас ни у кого нет.

«Спрос на индейку есть, но вопрос в том, куда ее продавать», — рассуждает о возможности перезапуска предприятия исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, запускать «Евродон» на фоне нынешней турбулентной ситуации будет сложно. «Сейчас очень много вопросов без ответов, много непонимания, а гарантированного спроса нет, — добавляет Корнеев. — Возобновления объемов даже по старым контрактам тоже нет. То есть, если раньше «Евродон» работал на территории Ростовской области и продавал иск тонн индейки, это не значит, что сейчас, перезапустив комплекс, удастся вернуться к этому же значению».



По его словам, новому инвестору «Евродона» нужно будет расширять географию поставок и клиентскую базу, но это приведет к росту издержек. «Будут затраты на логистику: индейки же закупается меньше, чем курицы или свинины, и большую фуру сразу не загрузить. Так что при перезапуске придется столкнуться с увеличенными трансакционными и логистическими издержками», — говорит Корнеев.



Сейчас себестоимость производства мяса птицы выросла из-за обменного курса рубля, отмечает Давлеев. «В производстве индейки, например, подорожало инкубационное яйцо, которое в России не производится. И в этом плане у «Евродона» есть большое преимущество: у него было собственное родительское стадо, которое обеспечивало инкубационном яйцом не только сам «Евродон», но и продавалось другим производителям индейки», — рассказывает Давлеев. Преимущество «Евродона» — определенная самодостаточность, предприятие менее зависимо от импортной составляющей, утверждает эксперт.Сейчас в России в год производится 300 тыс. т индейки при потенциале потребления в 600 тыс. т. «Если свинины и курицы у нас переизбыток, то индейки — нехватка. Но ее популярность растет и будет расти <...>, и производство может спокойно увеличиться и до 400-500 тыс. т в ближайшие два-три года. Рынок это съест, потому что потребители все чаще переключатся на индейку и с говядины, и со свинины, и курицы», — заключает Давлеев.

Ранее он говорил, что успех перезапуска «Евродона» во многом будет зависеть от конъюнктуры рынка. «Будет ли на эту продукцию спрос, притом платежеспособный. Потому что той же самой птицей рынок и так насыщен, а экспорт не возникает по щелчку пальцев: это результат долгой и планомерной работы», — рассуждал тогда он.



«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах, которые нанесли убытки на 2,5 млрд руб. После третьей вспышки в июле 2018-го участники группы приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора. После оптимизации производства ВЭБ хотел продать актив стратегическому инвестору, но прямая сделка так и не состоялась.

