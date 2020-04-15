ВЭБ. РФ продал Россельхозбанку требования к «Евродону» за 6,2 млрд рублей

Основной кредитор «Евродона» — ВЭБ. РФ — и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам ГК «Евродон». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. Сейчас для Россельхозбанка, как опорного банка российского агропромышленного комплекса оздоровление предприятия является первым приоритетом, сообщается на сайте ВЭБ. РФ. «Агроинвестор» направил запрос в Россельхозбанк.
Государственная корпорация развития взяла на себя операционное управление предприятием, провела санацию «Евродона» после того, как предыдущие владельцы компании не смогли обслуживать долги. При этом ВЭБ. РФ сохранил целостность предприятия как производственной площадки, обеспечив выплату всех задолженностей, включая заработную плату сотрудникам, ликвидировав угрозы фитосанитарного характера.
«Подписание соглашения о передаче такого значимого для региона предприятия профильному институту — Россельхозбанку, обладающему необходимыми компетенциями в финансировании сельского хозяйства, это очень хорошее решение», — сказал первый заместитель председателя ВЭБ. РФ Михаил Кузовлев (цитата по сайту ВЭБ. РФ). По его словам, это позволит реализовать потенциал «Евродона».
«Для Россельхозбанка как опорного банка российского агропромышленного комплекса оздоровление предприятия является первым приоритетом. Мы заинтересованы в скорейшем перезапуске производства ГК «Евродон», — отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина (цитата по сайту ВЭБ. РФ). Интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов, уточняет она. Россельхозбанк рассмотрит все предложения и примет то решение, которое будет оптимальным как для предприятия, так и для отрасли в целом, говорится в сообщении.
Источник «Агроинвестора» в отрасли сказал, что, скорее всего, новым профильным инвестором «Евродона» станет «Дамате». У компании сильные позиции в ритейле, поэтому не придется тратить много ресурсов на перезапуск предприятия, но трансакционных издержек группе избежать не удастся, считает он. «Ну и снабжать предприятия кормами, ветпрепаратами, запчастями, будет достаточно сложно из-за нарушенных логистических цепочек. Но чем дольше стоит актив, тем для него хуже», — говорит собеседник «Агроинвестора».
В феврале сообщалось, что новым инвестором «Евродона» может стать совместное предприятие двух лидеров рынка — группы «Черкизово» и «Дамате». «Возможно, опыт «Дамате» и «Черкизово» поможет исправить ошибки с управлением и менеджментом, потому что основная причина банкротства предприятия, на мой взгляд, именно в них. Также у компаний очень хороший опыт в производстве индейки, поднятии предприятий с нуля и развитии активов», — говорил тогда президент Agrifood Strategies Давлеев.
Однако в конце марта стало известно, что Россельхозбанк в апреле планирует передать «Евродон» в аренду предположительно группе «Дамате». Об этом рассказывал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, писал ТАСС. «Мы отслеживаем этот вопрос, он находится на контроле», — уточнил чиновник, добавив, что по этому поводу также было совещание в федеральном Минсельхозе. Ранее власти региона оценивали стоимость перезапуска комплекса в 8 млрд руб. Также ранее среди претендентов на активы «Евродона» называли группу «Ресурс».
«Спрос на индейку есть, но вопрос в том, куда ее продавать», — рассуждает о возможности перезапуска предприятия исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, запускать «Евродон» на фоне нынешней турбулентной ситуации будет сложно. «Сейчас очень много вопросов без ответов, много непонимания, а гарантированного спроса нет, — добавляет Корнеев. — Возобновления объемов даже по старым контрактам тоже нет. То есть, если раньше «Евродон» работал на территории Ростовской области и продавал иск тонн индейки, это не значит, что сейчас, перезапустив комплекс, удастся вернуться к этому же значению».
По его словам, новому инвестору «Евродона» нужно будет расширять географию поставок и клиентскую базу, но это приведет к росту издержек. «Будут затраты на логистику: индейки же закупается меньше, чем курицы или свинины, и большую фуру сразу не загрузить. Так что при перезапуске придется столкнуться с увеличенными трансакционными и логистическими издержками», — говорит Корнеев.
Ранее он говорил, что успех перезапуска «Евродона» во многом будет зависеть от конъюнктуры рынка. «Будет ли на эту продукцию спрос, притом платежеспособный. Потому что той же самой птицей рынок и так насыщен, а экспорт не возникает по щелчку пальцев: это результат долгой и планомерной работы», — рассуждал тогда он.
«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах, которые нанесли убытки на 2,5 млрд руб. После третьей вспышки в июле 2018-го участники группы приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора. После оптимизации производства ВЭБ хотел продать актив стратегическому инвестору, но прямая сделка так и не состоялась.