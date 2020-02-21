Новым инвестором «Евродона» может стать совместное предприятие двух крупнейших игроков рынка

Новым инвестором некогда крупнейшего в стране производителя индейки — «Евродона» — может стать совместное предприятие двух лидеров рынка рынка — группы «Черкизово» и «Дамате». Об этом «Агроинвестору» рассказал источник в отрасли, знакомый с ходом переговоров. Источники «Коммерсанта» тоже знают, что такие переговоры ведутся. Сейчас «Евродон» находится под управлением основного кредитора — ВЭБ. РФ. «Неоднократно проводились совещания в региональном, и в федеральном агроведомствах по поводу восстановления деятельности этого предприятия <...>. И «Черкизово», и «Дамате» являются профильными игроками, то есть у них есть опыт работы с индейкой, компетенции. У нас не так много агрохолдингов, которые могут себе позволить такую сделку», — сказал собеседник «Агроинвестора». Представители «Черкизово» и «Дамате» от комментариев отказались.

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что сейчас в Ростовской области почти нет птицеводческих предприятий. «Остановилась работа и «Белой птицы», и «Евродона». Поэтому регион, конечно, заинтересован в восстановлении производственных мощностей. И чем быстрее за компанию возьмется новый инвестор, тем меньше денег придется вложить в восстановление производства», — добавляет он.

Успех перезапуска «Евродона» во многом будет зависеть от конъюнктуры рынка. «Будет ли на эту продукцию спрос, притом платежеспособный. Потому что той же самой птицей рынок и так насыщен, а экспорт не возникает по щелчку пальцев: это результат долгой и планомерной работы», — рассуждает Корнеев.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что для экономики Ростовской области «Евродон» является одним из важнейших предприятий, а его перезапуск увеличит налоговые поступления, будут восстановлены уволенные сотрудники. «Возможно, опыт «Дамате» и «Черкизово» поможет исправить ошибки с управлением и менеджментом, потому что основная причина банкротства предприятия, на мой взгляд, именно в них. Также у компаний очень хороший опыт в производстве индейки, поднятии предприятий с нуля и развитии активов», — считает он.

«Очень хочется надеяться, что заявления властей Ростовской области о том, что они будут поддерживать инвестора, останутся не только публичными высказываниями, но и будут зафиксированы на бумаге, — говорит Давлеев. — А новым инвесторам создадут максимально комфортные условия для восстановления бизнеса, создания необходимой инфраструктуры, потому что сейчас она там не отвечает всем требованиям». По его словам, в первую очередь это касается водоснабжения производства, прокладки дорог. Также Россельхознадзору необходимо следить за ветеринарной обстановкой в регионе, чтобы не допустить возникновения гриппа птиц.

«Обе компании спокойно могли бы развивать свои бизнесы. «Дамате» запускает площадки, выходит на уровень производства, который был запланирован в изначальном бизнес-плане. А, как мы знаем, «Тамбовская индейка» (совместное предприятие «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) планирует добавить 50% к своим мощностям уже в 2021 году, — напоминает Давлеев. — Поэтому, я думаю, что желание обеих компаний ввязаться в новый бизнес может быть оправдано с точки зрения развития рынка. Но, повторюсь, они вполне самодостаточны в своем нынешнем развитии».

«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах, которые нанесли убытки на 2,5 млрд руб. После третьей вспышки в июле 2018-го участники группы приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора. После оптимизации производства банк хотел продать актив стратегическому инвестору, но сделка до сих пор не состоялась, хотя о ней неоднократно говорилось, назывались потенциальные новые инвесторы «Евродона».

Как ранее писал «Агроинвестор», претендентами на активы были ГАП «Ресурс», «Черкизово» и «Дамате». Как говорил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, если переговоры с инвесторами зайдут в тупик, то ВЭБ определит управляющую компанию и самостоятельно перезапустит производство. Как пишет «Коммерсантъ», до конца марта ВЭБ должен передать долги «Евродона» Россельхозбанку.

Стоимость перезапуска власти оценивали в 8 млрд руб., и она совпадает с долговым значением себестоимости, которая была отражена с учетом частично списанных убытков по итогам 2018 года, комментировала ранее руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Кроме того, для запуска производства, кроме непосредственных прямых затрат на покупку яйца, кормов, ветеринарных препаратов и т. д. , необходимо расконсервировать убойный цех мясоперерабатывающего комплекса, подготовить к запуску комбикормовый завод, осуществить повторный запуск площадки «Урсдон» с родительским стадом и т. д. », — перечисляла Михалева.

По данным Agrifood Strategies, в прошлом году в Росси было выпущено свыше 288 тыс. т мяса индейки в убойном весе, что на 6% больше результата 2018-го. Первой место по объему производства сохранила «Дамате» (131 тыс. т), с третьего на второе место поднялась «Тамбовская индейка» (41 тыс. т). «Евродон», несколько на остановку производства, в прошлом году успел выпустить 12 тыс. т индейки и занять пятое место. В 2018 году он был вторым.