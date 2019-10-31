«Евродон» будет продан Россельхозбанку

Наблюдательный совет ВЭБ. РФ принял решение продать стратегическому инвестору активы «Евродона», некогда крупнейшего в стране производителя индейки. Об этом сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета. «Мы сегодня также приняли решение по очень сложному проекту — это «Евродон». Долг перед ВЭБом по созданию этого проекта — свыше 30 млрд руб. <...> Были проведены тендерные процедуры. По результатам этих процедур были определены компании, которые желают приобрести этот актив», — сказал Шувалов, слова которого приводятся на сайте госкорпорации.



Шувалов уточнил, что «Евродон» будет продан с дисконтом к номинальной цене долга. «Но должен вам сказать, что эта цена превышает на 2 млрд [руб.] ту цену, которую мы получили от первоклассного международного оценщика. Так что мы считаем, что хоть и с убытком для ВЭБа, но мы реализуем этот актив с хорошим финансовым результатом и выполняем свою функцию развития, поскольку этот актив достается стратегическому инвестору», — отметил Шувалов. Он добавил лишь, что речь идет о профильном инвесторе, однако называть его не стал. «Я думаю, что этот инвестор должен быть назван Россельхозбанком, поскольку Россельхозбанк принимает активное участие в этой сделке», — добавил Шувалов.



Россельхозбанк подтвердил достижение принципиального соглашения о покупке «Евродона». Однако сделка еще не завершена, ее структура и детальные условия еще обсуждаются, сообщил «Агроинвестору» представитель банка. «В настоящий момент интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов. Россельхозбанк рассмотрит все предложения. Решение о выборе будет принято исходя из необходимости скорейшего перезапуска производства», — сообщила пресс-служба Россельхозбанка. На наблюдательном совете одобрена продажа «Евродона» пулу стратегических инвесторов, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки. «Евродон» с учетом долга будет продан за 6,2 млрд руб., тогда как международный оценщик оценил его в 4,2 млрд руб. Россельхозбанк выступит в этой сделке лид-менеджером, добавил источник издания.



Ранее среди претендентов на активы «Евродона» назывались «Черкизово», «Дамате» и ГАП «Ресурс». Представитель «Черкизово» подтвердил «Агроинвестору» сохранение интереса к «Евродону», в первую очередь, к бизнесу по производству индейки. «Решение, кто будет покупателем «Евродона», сейчас находится в компетенции Россельхозбанка», — сказал он. Представители «Дамате» и ГАП «Ресурс» от комментариев отказались. Первоначально ВЭБ планировал выручить за «Евродон» 10 млрд руб. Потенциальные покупатели в процессе переговоров предложили за актив не более 4 млрд руб., писал «Коммерсантъ».



Активы «Евродона» перейдут Россельхозбанку до конца этого года, после чего тот приступит к поиску инвесторов, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский в интервью агентству «Дон 24». Что касается другого проблемного актива региона — птицеводческого предприятия «Белая птица — Ростов», то им займется банк «Траст». «Принято решение привлечь банк с государственным участием «Траст» для поиска инвесторов на «Белую птицу — Ростов». Приход профильных инвесторов, как мы рассчитываем, должен привести к восстановлению производственной деятельности этого предприятия», — спрогнозировал Рачаловский.



«Евродон» (ТМ «Индолина») основан Вадимом Ванеевым в 2003 году. ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах. В 2018-м, по данным Agrifood Strategies, компания стала вторым производителем индейки в России с долей рынка 17% (45 тыс. т в убойном весе). В феврале 2019 года на предприятиях «Евродона» введена процедура наблюдения, а летом проведена консервация производства.

