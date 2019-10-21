ВЭБ не смог продать «Евродон»

Процесс продажи потенциальным инвесторам активов «Евродона», второго производителя индейки в стране по итогам 2018 года, остановился, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. Один из них рассказал, что продавец — ВЭБ. РФ — отказал всем интересантам, сославшись на низкую предложенную цену. Банк планировал выручить за «Евродон» около 10 млрд руб., но потенциальные покупатели по данным издания, предложили за актив не более 4 млрд руб.



Определиться с новым владельцем «Евродона» ВЭБ. РФ планировал еще весной 2019 года. В начале июня первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев рассказывал, что есть три потенциальных инвестора, которые до конца июня должны подать свои оферты, после чего их будет рассматривать наблюдательный совет банка. Источники «Агроинвестора» в мясной отрасли называли среди претендентов ГАП «Ресурс», «Черкизово» и «Дамате». В августе первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров подтверждал, что на покупку актива по-прежнему претендуют три компании, и оценивал перезапуск производственных площадок «Евродона» в 8 млрд руб. Представители «Дамате» и ГАП «Ресурс» отказалась комментировать информацию об остановке переговоров по приобретению «Евродона», представитель «Черкизово» на вопрос «Агроинвестора» не ответил.



Теперь «Евродон» может быть передан Россельхозбанку, сообщил один из источников «Коммерсанта». Представитель ВЭБ. РФ подтвердил, что ведет переговоры с банком о передаче прав требований по кредитам «Евродона», однако окончательного решения пока не принято. По мнению ВЭБа, было бы правильным консолидировать активы на специализированном институте, где сосредоточена основная компетенция государства в финансировании сельского хозяйства. Россельхозбанк и «Евродон» на запросы «Агроинвестора» не ответили.



Профильным инвесторам покупать «Евродон» интересно лишь с большой скидкой, так как средства понадобятся на перепрофилирование предприятий под свои собственные стандарты, а также на проверку и ремонт оборудования и новый запуск, констатирует партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. «Простой и регулярные вспышки гриппа птиц, которые серьезно подкосили бизнес, пока он еще функционировал, становятся главными аргументами для потенциальных профильных инвесторов в диалоге с ВЭБом», — полагает она. При этом, по оценке Владимировой, потенциальные покупатели на не испытывают сильной необходимости в этих активах, поэтому и готовы их приобрести лишь со значительной скидкой. ВЭБу же такое предложение невыгодно. «Поэтому перевод активов на баланс Россельхозбанка сейчас выглядит наиболее взвешенным решением, которое устроит и ВЭБ, и Россельхозбанк», — поясняет Владимирова. Впоследствии возможен перезапуск предприятий, не исключает она, однако это будет зависеть от большого количества факторов.



Исходя из общепринятой практики, потенциальным покупателям должны были предоставить право провести собственный аудит мощностей «Евродона», обращает внимание директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Низкое ценовое предложение могло стать следствием того, что интересанты увидели при аудите», — предположила она. Так, продолжает Шалихманова, не факт, что производственные мощности сохранились в первозданном виде после всех экономических трудностей, которые пережило предприятие. При этом к перезапуску «Евродона» под управлением Россельхозбанка она относится скептически. «Любой из трех потенциальных покупателей в состоянии построить самостоятельно практически любые аграрные мощности — у них для этого достаточно компетенций и достаточно хорошая кредитная история. А вот у банка нет компетенций для того, чтобы управлять индейководческим активом, а купить на рынке команду менеджеров для этого не выйдет — крупных производителей мало, специализированных управленцев тоже и все они трудоустроены», — рассуждает Шалихманова.



«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах, а после третьей вспышки в июле прошлого года участники группы приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора. По итогам 2018-го, по данным Agrifood Strategies, компания стала вторым производителем индейки в России с долей рынка 17% (45 тыс. т в убойном весе). Кроме «Евродона» в топ-3 вошли «Дамате» (доля 34%) и «Черкизово» (15%). Летом «Евродон» занимался консервацией производства, которая должна была быть завершена к июлю, рассказывал «Агроинвестору» источник, близкий к компании. В середине августа Виктор Гончаров подтверждал, что производственные площадки «Евродона» не работают.

