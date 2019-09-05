На «Донстаре» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения на ООО «Донстар» Вадима Ванеева, ранее компания была крупнейшим в России производителем мяса утки. Процедура введена по заявлению ТД «ВИК» (входит в группу «ВИК», производитель ветпрепаратов), которому «Донстар» задолжал 2,1 млн руб. Представитель должника против введения наблюдения не возражал, указано в решении суда.



По предложению ТД «ВИК» временным управляющим назначен Михаил Яковлев из Гильдии арбитражных управляющих. Как говорится в судебном решении, «в обоснование своих доводов ТД «ВИК» ссылался на опасения в недобросовестном подконтрольном должнику банкротстве и необходимость проведения процедуры банкротства с арбитражным управляющим, личность которого не вызвала бы сомнений». Рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 29 января 2020 года.



Из решения суда также следует, что исходя из данных бухгалтерского баланса за 2018 год размер активов «Донстара» составляет 5,1 млрд руб., в том числе 4,4 млрд руб. — основные средства, 206 млн руб. — запасы. При этом долгосрочные заемные обязательства оценены в 4,3 млрд руб., краткосрочные — в 1,6 млрд руб., еще 904 млн руб. приходится на кредиторскую задолженность. Совокупный текущий уровень долга компании превышает 6 млрд руб., и ключевой кредитор-залогодержатель Россельхозбанк пока что не нашел решения из сложившейся ситуации, констатирует руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Все разбирательства направлены на решение сложившихся проблем через мирное урегулирование — поиск покупателя и реализацию актива вместе с долгом», — отметила «Агроинвестору» она.



Тем не менее само производство, по словам Михалевой, является жизнеспособным. «"Донстар" занимал лидирующие позиции на российском рынке утки с объемом производства порядка 28 тыс. т. С уходом ключевого игрока на рынке Центрального и Южного федеральных округов высвободилась существенная ниша, которая при желании может быть быстро заполнена новыми производителями», — напоминает эксперт. Тем не менее помимо серьезных вложений в перезапуск предприятия будущему собственнику «Донстара» предстоит решать проблему высокого уровня долговой нагрузки, а также компоновки отдельных участков производства и полной их загрузки, добавляет Михалева.

«Донстар» входил в основанный Ванеевым холдинг «Евродон». После вспышек гриппа птиц контроль над активами по производству индейки перешел к ВЭБу, в июне и июле 2019-го суд по заявлению ВЭБа признал несостоятельными ООО «Евродон-Юг», ООО «Евродон», ООО «Урсдон». Активы по производству мяса утки остаются у Ванеева. Ранее предприниматель подал иски о банкротстве ООО «Донстар», а также торгового дома «Утолина» и «Мишель-Алко». В августе ростовский арбитраж признал ТД «Утолина» банкротом по иску индивидуального предпринимателя и открыл в компании конкурсное производство.



Компания «Донстар» создана в 2010 году для строительства крупнейшего в России комплекса по производству мяса пекинской утки в Миллеровском районе Ростовской области. Завод по выпуску 26 тыс. т мяса утки в год был запущен в 2014 году. Стоимость реализации первого этапа составила 7 млрд руб., которые предоставил в виде кредита Россельхозбанк. В прошлом году производство было остановлено. За первое полугодие 2018-го, согласно собственным данным, «Донстар» произвел 14 тыс. т мяса утки в живом весе.



Власти Ростовской области надеются на восстановление «Донстара», рассказывал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров в середине августа. «Сейчас основной пакет акций предприятия находится в залоге у Россельхозбанка, но Ванеев при этом ведет активные переговоры о перекредитовании с другими банками. Он рассчитывает перезапустить проект», — говорил Гончаров. Российский рынок мяса утки небольшой, однако с 2014 года его емкость выросла вдвое и в перспективе данный сектор может повторить путь индейки, ранее отмечал исполнительный директор птицефабрики «Центральная» Руслан Багманов. Летом на базе птицефабрики агрохолдинг «Русское поле» запустил промышленное производство мяса утки. К 2022 году инвестор рассчитывает производить до 18 тыс. т мяса утки в год. Еще 18 тыс. т мяса утки планирует ежегодно выпускать компания «Улыбино», реализующая проект в Новосибирской области.



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