«Русское поле» вложит в производство утки 900 млн рублей

Птицефабрика «Центральная» (входит в агрохолдинг «Русское поле») запустила первое во Владимирской области промышленное производство мяса утки на базе бройлерной птицефабрики «Центральная». Компания подписала протокол об инвестициях с губернатором региона Владимиром Сипягиным, она планирует вложить в проект модернизации предприятия 900 млн руб.



Комплекс будет перепрофилирован в течение двух лет. Компания планирует организовать полный цикл производства утки от поступления инкубационного яйца до выпуска готовой продукции. Для этого будет реконструировано 59 цехов, в том числе инкубатория, цеха откорма и убоя. Кроме того, будут построены очистные сооружения и дезбарьеры, а также новая площадка для выпуска охлажденных полуфабрикатов, говорится в сообщении «Русского поля». Также холдинг рассматривает вариант привлечения в проект КФХ области. По такой схеме, когда фермерские хозяйства занимаются выращиванием птицы на аутсорсинге под контролем компании, а затем поставляют на фабрику, работают производители за рубежом, в частности в Китае, с которым сотрудничает «Русское поле».



Первая тестовая посадка утят английской селекции породы Черри Велли состоялась 7 августа. Сейчас на комплексе содержится 35 тыс. утят и 600 тыс. бройлеров. Проектная мощность птицефабрики «Центральная» рассчитана на выпуск до 18 тыс. т утки в год. Кроме охлажденного мяса компания планирует производить полуфабрикаты — охлажденные и в маринаде, в том числе в линейке будет представлена халяльная продукция. Продажи будут осуществляться как через собственную розничную сеть холдинга (свыше 200 магазинов), так и торговые сети Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей. Также компания ведет переговоры об экспорте в среднюю Азию и Китай.



По словам исполнительного директора птицефабрики «Центральная» Руслана Багманова, с 2014 года емкость российского рынка мяса утки выросла почти в два раза. Рынок бройлера уже перенасыщен, тогда как утки — только развивается. Он надеется, что этот сектор сможет повторить путь индейки, которая еще пять лет назад не была так востребована, как сейчас. «Удачное расположение нашей птицефабрики позволит обеспечивать свежей охлажденной продукцией магазины крупнейших городов Центрального и Приволжского федеральных округов в максимально сжатые сроки», — отметил Багманов. Первая продукция должна появиться в продаже в середине сентябре, для нее холдинг разработает новый бренд.



По мнению Владимира Сипягина, создаваемое во Владимирской области производство утки имеет потенциал стать одним из крупнейших в России. «Этот рынок в нашей стране пока не очень развит, в прошлом году было выпущено всего 60 тыс. т продукции. К концу 2022 года агрохолдинг “Русское поле” планирует выйти на полную мощность и производить до 18 тыс. т мяса утки в год. Это около трети всего российского рынка», — приводит его слова сайт администрации региона. В 2018 году крупнейшая в России компания «Донстар» производила 30% мяса утки, но она обанкротилась и ушла с рынка, так что теперь самое крупное производство будет у «Русского поля», подтвердил гендиректор холдинга Антон Романов, пишут «Владимирские новости».



Между тем, в Новосибирской области компания «Улыбино» реализует проект производства мяса утки также заявленной мощностью 18 тыс. т/год. Инвестиции в него оценивались в 4,6 млрд руб.



Российский рынок утки очень небольшой — ее производство вместе с «Донстаром» составляло около 50 тыс. т — это меньше 1% от общего объема рынка мяса птицы, оценивает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «В нашей стране есть проекты по выращиванию утки, в частности, в Новосибирской области, Ставропольском крае, но их немного. Утка стоит дороже бройлера и индейки, она не является продуктом повседневного спроса», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, в России нет сложившейся культуры потребления утки, это не самое востребованное мясо, обращает внимание он. Чтобы подтолкнуть спрос, при запуске новинки необходимо, чтобы она регулярно присутствовала на полке. А это значит, что у продукта должна быть выстроена эффективная система дистрибуции, включающая в себя, в том числе, торговые точки среднего и выше среднего ценового позиционирования, а также канал HoReCa, рассказывает Корнев. «Кроме того, необходимы инвестиции в продвижение. Все эти издержки лягут на относительно небольшой объем производства», — подчеркивает он.



Говорить про экспортный потенциал российского утиного мяса рано, поскольку объемы его выпуска слишком малы, продолжает Корнеев. Тем не менее он соглашается, что в целом потенциал роста рынка утки в нашей стране есть. «Но здесь немаловажен фактор цены. Если утка будет стоить на уровне бройлера, то она, безусловно, станет продаваться в больших объемах, но тогда производителю придется работать себе в убыток. А чем продукт дороже, тем уже его целевая аудитория», — рассуждает эксперт. Таким образом, «Русскому полю», с одной стороны, придется много инвестировать в продвижение и дистрибуцию, с другой, производство утки — это свободная ниша, однако конкурировать придется с другими, более дешевыми видами мяса — бройлером, свининой и индейкой, резюмирует он.



Ранее крупнейшим производителем мяса утки в России был «Донстар» Вадима Ванеева. Как сообщала компания, за 8,5 месяцев 2018 года она выпустила 18 тыс. т продукции, в 2017-м было произведено 27 тыс. т в живом весе. В декабре прошлого года стало известно, что компания испытывает трудности с оборотными средствами. Холдингу грозило банкротство по иску компании «Ростспецкомплект», однако 20 августа Арбитражный суд Ростовской области отказался ввести на «Донстар» наблюдение и оставил заявление без рассмотрения. На прошлой неделе первый вице-губернатор Ростовской области Виктор Гончаров сообщил, что хотя акции предприятия находятся в залоге у Россельхозбанка, Ванеев ведет переговоры с другими банками о перекредитовании и перезапуске проекта. О том, что бизнесмен ищет деньги на восстановления производства, неоднократно сообщалось с конца прошлого года.



Агрохолдинг «Русское поле», по собственным данным, является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Нижегородской и Владимирской областях. В структуру компании входит более десяти предприятий: птицефабрики по производству куриного мяса, инкубационного и столового яйца, комбикормовые заводы, растениеводческие хозяйства, которые выращивают зерновые и масличные агрокультуры, а также собственная розничная сеть из более 200 магазинов. По итогам 2019 года агрохолдинг планирует реализовать свыше 60 тыс. т продукции из мяса птицы, 200 млн товарных яиц, 7,3 тыс. т молока.

