«Рамонская индейка» начала строить утиную ферму

Агрохолдинг «Рамонская индейка» приступил к строительству первой очереди комплекса по выращиванию и переработке утиного мяса общей стоимостью 4,5-5 млрд руб. Как сообщило издание Abireg со ссылкой на компанию, в течение ближайших двух недель планируется завершить земляные работы, подготовить площадку и начать закладывать фундамент. Также построена собственная подстанция мощностью 5 МВт, ее стоимость оценивается в 300-400 млн руб.



Сдача в эксплуатацию первой очереди намечена на середину 2020 года. Собственное производство мяса утки запланировано в объеме 5 тыс. т в год, а проектная мощность перерабатывающего комплекса составит 20 тыс. т готовой продукции в год. Инвестор планирует производить колбасы, консервы, копчености, утиную печень, фуа-гра для премиального сегмента. Через два года после запуска рамонской площадки инвестор намерен приступить к реализации второй очереди проекта — строительству аналогичного перерабатывающего завода на 5 тыс. т утиного мяса в год.



В результате реализации проекта «Рамонская индейка» рассчитывает занять на внутреннем рынке долю примерно в 10%. Продукция будет распространяться через торговые сети во всех регионах страны, а также экспортироваться в Азию и Европу.



Проект «Рамонской индейки» был анонсирован еще в 2011 году владельцем КФХ Николаем Бородкиным и предполагал строительство комплекса по выращиванию и убою индейки в Воронежской области. Мощность будущего комплекса заявлялась на уровне 10,8 тыс. т в год в убойном весе, объем инвестиций первоначально оценивался в 1,6 млрд руб. Позднее он вырос до более чем 5 млрд руб. В июне 2018 года новым инвестором проекта стал воронежский девелопер Геннадий Мешков. Как рассказывал «Коммерсанту» Бородкин, он продал проект из-за того, что так и не смог получить для него банковское финансирование. Тогда же стало известно о возможности перепрофилировании проекта на производство мяса утки: по словам Мешкова, рынок утиного мяса заполнен лишь на 15-20%, в то время как рынок индейки в европейской части России уже обеспечен.



Опыт развития сектора индейки показал, что потенциал сбыта у «нишевой» птицы есть, комментирует директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Потребитель становится более искушенным, хочет более интересного ассортимента, чем стандартный бройлер», — прокомментировала «Агроинвестору» Шалихманова. Другой вопрос — потенциал инвестирования в крупные проекты, связанные с «нишевой» птицей. «Банкиры не могут игнорировать факт громких крахов последних лет — комплекс им. Гафури, «Евродон», «Донстар». Все понимают, что остановка деятельности не обязательно является следствием недостаточной операционной эффективности бизнеса, тем не менее банки сейчас относятся с очень большой настороженностью к проектам не только по индейке, но и по утке», — констатирует Шалихманова. Однако если воронежскому проекту удастся успешно пройти инвестиционный этап, контролируя капзатраты и не принимая избыточной кредитной нагрузки, то потенциал сбыта у проекта с интересным диверсифицированным ассортиментом может быть отличным, уверена эксперт.



Сейчас в России нет массовой культуры приготовления блюд из утки в домашних условиях, в свою очередь отмечает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Однако если проект предложит рынку уже готовые блюда или полуфабрикаты, с которых потребитель может начать знакомство с вкусными блюдами из утки, то это может стать его значительным преимуществом. Кроме того, конкуренция в данном сегменте невысока, поэтому ценового давления в нем нет. При этом мясо утки востребовано в сегменте HoReCa, где оно пользуется популярностью», — сказал «Агроинвестору» Корнеев. В то же время из-за отсутствия культуры потребления высокой динамики реализации в розничных каналах продаж на начальном этапе запуска проекта трудно ожидать, полагает он. «Также необходимо учитывать фактор сезонности в спросе на мясо утки», — обращает внимание Корнеев.



По данным Росптицесоюза, доля водоплавающих птиц на рынке мяса птицы составляет менее 1%. Ранее крупнейшим производителем мяса утки был «Донстар» Вадима Ванеева. Как сообщала компания, за первое полугодие 2018 года было выпущено 14 тыс. т продукции. С учетом «Донстара» товарное производство мяса утки в России составляло около 40 тыс. т в год. Корнеев оценивает потенциал развития данного сегмента при сложившейся рыночной конъюнктуре на уровне 80-90 тыс. т. в год. Сейчас крупными игроками этого рынка являются «Чикендак» в Алтайском крае, «Утиные фермы» в Челябинской области. Развитием утиного проекта также занимается птицефабрика «Улыбино» в Новосибирской области.

