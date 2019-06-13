«Продо» закрывает Пермский мясокомбинат

Группа «Продо» уведомила краевые власти о намерении закрыть Пермский мясокомбинат, сообщило местное издание «Новый компаньон» со ссылкой на несколько источников. По словам одного из них, причиной закрытия являются устаревшее оборудование и необходимость серьезных инвестиций.



Один из бывших сотрудников рассказал изданию, что работников пенсионного возраста вывели за штат в начале июня, других сотрудников предприятия собираются сократить в июле-августе этого года. Источник в правительстве края, в свою очередь, уточнил, что власти региона знают о планах «Продо» по реализации данного актива и сейчас идет подбор инвесторов. Пресс-службы администрации Пермского края и Минсоцразвития региона на запросы «Агроинвестора» не ответили.



Источник в руководстве «Продо» подтвердил «Агроинвестору» планируемую остановку производства. «Предполагается перенос объемов производства Пермского мясокомбината на «Продо птицефабрику Пермская» и Уфимский мясоконсервный комбинат для оптимизации, снижения затратной части и улучшения себестоимости», — сказал источник. Площадка Пермского мясокомбината будет использоваться по другому назначению, какому именно, сейчас решается с властями Перми. «Это достаточно большой земельный участок в центре города — порядка 17 га. Поэтому речь идет о выносе производства из черты города, будущее целевое назначение участка пока не определено», — отметил он, заверив, что сотрудникам Пермского мясокомбината будет предложено трудоустройство на других предприятиях группы. Пресс-служба «Продо» пообещала, что компания даст официальный комментарий на следующей неделе.



Пермский мясокомбинат основан в 1931 году на базе мясобойни, заложенной в 1823-м по указу императора Александра I. В 1990-е годы предприятие считалось крупнейшим мясопереработчиком в Пермском крае. В 2002 году Пермский мясокомбинат приобрела группа «Планета», на базе мясного подразделения которой в 2004 году была создана группа «Продо». Как говорится на сайте «Продо», сегодня мясокомбинат выпускает около 10 тыс. т продукции в год под брендами «Пермский мясокомбинат», «Ясная горка» и «Добрый продукт» и «входит в число наиболее современных производств России». По данным kartoteka.ru, выручка АО «Пермский мясокомбинат» в 2017 году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 4 млн руб. В предыдущие три года предприятие показывало чистый убыток.



В 2015—2017 годах выручка и себестоимость комбината пропорционально снижались — оба показателя уменьшились примерно на 24% за два года, при сохранении уровня фонда оплаты труда и управленческих расходов, отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Это значит, что предприятие теряло дистрибуцию, и здесь уже неважно, что было первичным — снижение продаж или уменьшение выпуска. Важно, что производитель терял долю рынка и клиентов», — сказала «Агроинвестору» Шалихманова. Также, по ее словам, из отчетности следует, что в комбинат давно не направляли никаких заметных инвестиций, которые бы позволили модернизировать оборудование. При этом в регионе есть успешные переработчики, в том числе мясокомбинаты «Кунгурский» и «Краснокамский» (входят в «Комос групп»), добавила Шалихманова.



Группа «Продо» занимает 11-е место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса

с объемом производства 167,8 тыс. т в убойном весе. В структуру группы входят пять птицефабрик, свинокомплекс «Омский бекон», мясопереработка представлена четырьмя заводами — кроме Пермского мясокомбината это «Мясокомбинат Клинский» (Московская область), «Омский бекон» (Омская область) и «Уфимский консервный комбинат» (Башкирия). Как следует из информации на сайте группы, их совокупная мощность превышает 100 тыс. т.

