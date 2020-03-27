«Дамате» может взять «Евродон» в аренду

Россельхозбанк в апреле планирует передать «Евродон» в аренду предположительно группе «Дамате», рассказал на заседании Законодательного собрания Ростовской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, сообщает ТАСС. «Мы отслеживаем этот вопрос, он находится на контроле», — уточнил чиновник, добавив, что по этому поводу также было совещание в федеральном Минсельхозе. По словам Рачаловского, основной кредитор «Евродона» - ВЭБ — планирует до 31 марта передать актив Россельхозбанку, а тот в свою очередь — в аренду новому инвестору. Запрос «Агроинвестора» в «Дамате» остался без ответа.

Представитель Россельхозбанка пояснил «Коммерсанту», что банк определится с инвестором после оформления сделки с ВЭБ. РФ, подчеркнув, что сейчас никаких окончательных договоренностей с инвесторами не достигнуто.

В феврале источники в отрасли сообщали, что новым инвестором «Евродона» может стать совместное предприятие двух лидеров рынка — «Черкизово» и «Дамате». Группа «Черкизово» отказалась комментировать информацию о том, что «Евродон» может получить только «Дамате». По данным kartoteka.ru , в декабре прошлого года АПК «Дамате» и «Тамбовская индейка» (принадлежит «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) на паритетных началах учредили ООО «Агроконтур». Компания зарегистрирована в Липецкой области, основной вид ее деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы.

«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах, которые нанесли ущерб на 2,5 млрд руб. После третьей вспышки в июле 2018-го участники группы приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора. После оптимизации производства банк хотел продать актив стратегическому инвестору, однако, как рассказывали участники рынка и отраслевые аналитики, оценивал компанию слишком дорого — в 10 млрд руб.

В конце октября 2019 года стало известно, что ВЭБ продаст права требований по кредитам «Евродона» Россельхозбанку, причем с дисконтом. Долг перед ВЭБом по созданию этого проекта превышает 30 млрд руб. «Ведомости» писали, что компания будет продана за 6,2 млрд руб., хотя международный оценщик оценил ее на 2 млрд руб. дешевле. Среди претендентов на активы кроме «Дамате» и «Черкизово» тогда называли группу «Ресурс», у которой, в отличие от первых двух, сейчас нет проектов в индейководстве.

По расчетам компании Agrifood Strategies, если «Евродон» возобновит работу до конца июня, то готовую продукцию можно ждать не раньше начала 2021 года. При этом успех перезапуска предприятия будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Ранее власти Ростовской области оценивали стоимость перезапуска комплекса в 8 млрд руб.

В прошлом году в России было выпущено свыше 288 тыс. т индейки в убойном весе, что на 6% больше, чем в 2018-м. По итогам 2020-го Agrifood Strategies прогнозирует прирост на 30-45 тыс. т. Лидер рынка — «Дамате» - в 2019-м выпустила 131 тыс. т индейки, увеличив результат предыдущего года более чем на 48% и заняв почти 46% рынка. «Тамбовская индейка» стала второй с 41 тыс. т, что на 8,8% больше, чем по итогам 2018 года. Обе компании в этом году продолжат наращивать объемы производства.